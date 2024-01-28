Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
История личных встреч
Бахрейн
Япония
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Бахрейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадан Али
|1
|0.33
|Юсуф Абдулла
|1
|0.33
|Аль Хашаш Абдулла
|1
|0.33
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|3 (1)
|1
|Минамино Такуми
|2
|0.67
|Эндо Ватару
|1
|0.33
|Накамура Кейто
|1
|0.33
|Доан Рицу
|0
|0
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
Карточки
Бахрейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Асвад Камиль
|1
|0
|Мадан Али
|1
|0
|Мозес Джона
|1
|0
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Ито Дзюня
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Результаты матчей
Бахрейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Бахрейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Бахрейн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бахрейн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3
Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Бахрейн - ОАЭ 2:1 Бахрейн - Сербия 1:5 Бахрейн - Канада 2:2 Бахрейн - Панама 0:2 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2
Япония
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1
Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2
Результаты матчей
Бахрейн
Япония
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бахрейн
Япония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— Таджикистан
— ?
— Австралия
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|5
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2 (1)
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Индонезия
|Амат Хорди
|2
|Иран
|Канаани Хоссейн
|2
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
Прогнозы на матч Бахрейн - Япония
Исход игры
Бахрейн
14% (7)
Ничья
0% (0)
Япония
86% (43)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
51.06% (24)
Нет
48.94% (23)
Популярный счёт
1:2 Япония
28% (14)
0:2 Япония
24% (12)
0:1 Япония
14% (7)
1:3 Япония
10% (5)
2:1 Бахрейн
8% (4)
1:0 Бахрейн
6% (3)
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