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Стадион: .
Бахрейн
FIFA #86
 
Позже
Япония
FIFA #17
Прогнозы 50
Бахрейн 14% (7)
X 0% (0)
Япония 86% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бахрейн
Ничья
Япония
14.50
Реклама, betcity.ru
6.65
13.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бахрейн
Япония

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЧМОМ
1:0
АЧК
1:0
ЧМОМ
2:3
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадан Али 1 0.33
Юсуф Абдулла 1 0.33
Аль Хашаш Абдулла 1 0.33
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 3 (1) 1
Минамино Такуми 2 0.67
Эндо Ватару 1 0.33
Накамура Кейто 1 0.33
Доан Рицу 0 0
Кубо Такефуса 0 0
Хатате Рео 0 0

Карточки

Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Асвад Камиль 1 0
Мадан Али 1 0
Мозес Джона 1 0
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Минамино Такуми 1 0
Ито Дзюня 1 0
Сугавара Юкинари 1 0

Результаты матчей

Бахрейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бахрейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Бахрейн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бахрейн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3
Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Бахрейн - ОАЭ 2:1 Бахрейн - Сербия 1:5 Бахрейн - Канада 2:2 Бахрейн - Панама 0:2 Бахрейн - Кабо-Верде 1:2
Япония
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1
Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2

Результаты матчей

Бахрейн
Япония

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бахрейн
Япония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
Ирак
Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
Саудовская Аравия
Южная Корея
Иран
Сирия
Бахрейн
Япония
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
?
Австралия
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бахрейн - Япония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 2 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Бахрейн 14% (7)
    X 0% (0)
    Япония 86% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бахрейн
    Ничья
    Япония
    14.50
    Реклама, betcity.ru
    6.65
    13.00
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    Прогнозы на матч Бахрейн - Япония

    Исход игры
    Бахрейн
    14% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Япония
    86% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Япония
    28% (14)
    0:2 Япония
    24% (12)
    0:1 Япония
    14% (7)
    1:3 Япония
    10% (5)
    2:1 Бахрейн
    8% (4)
    1:0 Бахрейн
    6% (3)
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    Бахрейн
    Япония
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