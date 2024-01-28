Стадион: Абдулла бин Халифа.
История личных встреч
Иран
Сирия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.4
Среднее время на гол
0
225
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2
|0.67
|Гайеди Мехди
|2
|0.67
|Азмун Сердар
|1
|0.33
|Ансарифард Карим
|1
|0.33
|Халилзаде Шоджа
|1
|0.33
|Годдос Саман
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Сирия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрибин Омар
|1
|0.33
|Эсар Ибраим
|0
|0
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|2
|0
|Мохаррами Садех
|1
|0
Сирия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрибин Омар
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Аль-Асвад Махмуд
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сирия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Иран
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сирия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5
Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2
Сирия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сирия - Индия 1:0 Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2
Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Сирия - Беларусь 0:1 Сирия - Алжир 0:1 Ирак - Сирия 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Сирия - Таджикистан 1:0
Результаты матчей
Иран
Сирия
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Иран
Сирия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— Таджикистан
— ?
— Австралия
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|5
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2 (1)
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Индонезия
|Амат Хорди
|2
|Иран
|Канаани Хоссейн
|2
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
Прогнозы на матч Иран - Сирия
Исход игры
Иран
92% (46)
Ничья
8% (4)
Сирия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.69% (17)
Меньше
65.31% (32)
Обе команды забьют
Да
32.65% (16)
Нет
67.35% (33)
Популярный счёт
2:0 Иран
36% (18)
2:1 Иран
26% (13)
1:0 Иран
20% (10)
1:1 Ничья
6% (3)
4:0 Иран
4% (2)
3:0 Иран
4% (2)
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