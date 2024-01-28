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Стадион: .
Иран
FIFA #21
 
Позже
Сирия
FIFA #91
Прогнозы 50
Иран 92% (46)
X 8% (4)
Сирия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Сирия
4.90
4.90
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8.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Иран
Сирия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:3
ЧМКА3ЙР
1:0
ТМС
3:0
ТМС
5:0
ОМА
2:2
ОМА
0:0
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.4

Среднее время на гол

0
225

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 0.67
Гайеди Мехди 2 0.67
Азмун Сердар 1 0.33
Ансарифард Карим 1 0.33
Халилзаде Шоджа 1 0.33
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Сирия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрибин Омар 1 0.33
Эсар Ибраим 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 2 0
Мохаррами Садех 1 0
Сирия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрибин Омар 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Аль-Асвад Махмуд 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сирия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Иран
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сирия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5
Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2
Сирия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сирия - Индия 1:0 Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2
Кыргызстан - Сирия 1:1 Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Сирия - Беларусь 0:1 Сирия - Алжир 0:1 Ирак - Сирия 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Сирия - Таджикистан 1:0

Результаты матчей

Иран
Сирия

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Иран
Сирия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1/8 финала
6 Таджикистан
4 ОАЭ
Ирак
Иордания
4 Австралия
0 Индонезия
Саудовская Аравия
Южная Корея
Иран
Сирия
Бахрейн
Япония
Катар
Палестина
Узбекистан
Таиланд
1/4 финала
Таджикистан
?
Австралия
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Индонезия Амат Хорди 2
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Сирия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Иран 92% (46)
    X 8% (4)
    Сирия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Сирия
    4.90
    4.90
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    8.80
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    Прогнозы на матч Иран - Сирия

    Исход игры
    Иран
    92% (46)
    Ничья
    8% (4)
    Сирия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.69% (17)
    Меньше
    65.31% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    32.65% (16)
    Нет
    67.35% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Иран
    36% (18)
    2:1 Иран
    26% (13)
    1:0 Иран
    20% (10)
    1:1 Ничья
    6% (3)
    4:0 Иран
    4% (2)
    3:0 Иран
    4% (2)
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