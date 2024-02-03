  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Удинезе
 
Позже
Монца
Прогнозы 121
Удинезе 54.5% (66)
X 40.5% (49)
Монца 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Монца
2.30
Реклама, pari.ru
3.35
Реклама, ligastavok.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
30
Хианетти
Лаутаро
31
Кристенсен
Томас
37
Перейра
Роберто
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
84
Чиурриа
Патрик
38
Бондо
Варрен
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
Удинезе
3-5-1-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Монца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.27
Товен Флорьян 4 (1) 0.18
Самарджич Лазар 3 0.14
Перейра Роберто 3 (1) 0.14
Уолас Соуза 2 0.09
Ловрич Санди 1 0.05
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.32
Коломбо Лоренцо 3 0.14
Мота Дани 2 0.09
Карбони Валентин 2 0.09
Пессина Маттео 2 (2) 0.09
Кальдирола Лука 1 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.05
Марич Мирко 1 0.05
Виньято Самуэле 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 7 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 4 0
Перейра Роберто 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Саксесс Исаак 3 0
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Ловрич Санди 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Уолас Соуза 2 0
Масина Адам 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Иццо Армандо 3 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Монца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
2
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
10
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Монца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
15%
5
28%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
9
45%
5
28%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
1
5%
1
5%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
2
9%
4
20%
76-90

Пропущено

38
29
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
3
8%
10
34%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
29%
4
14%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
15
39%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2
Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3
Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0

Результаты матчей

Удинезе
Монца

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
4
18
2
20
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Удинезе - Монца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе - Монца

Исход игры
Удинезе
54.9% (67)
Ничья
40.2% (49)
Монца
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
2:1 Удинезе
27% (33)
1:0 Удинезе
15.6% (19)
2:0 Удинезе
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Монца
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Удинезе
Монца
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный