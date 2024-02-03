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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Удинезе
0:0
Конец матча
Монца
0'
27' Желтая карточка
Перейра Роберто
60' Желтая карточка
Уолас Соуза
65' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
84' Желтая карточка
Перейра Педру
90' Желтая карточка
Иццо Армандо
90'+5

Ход матча

27'
Перейра Роберто
 
46'
 
Карбони Андреа
Кальдирола Лука
57'
 
Дзербин Алессио
Биринделли Самуэле
57'
 
Карбони Валентин
Колпани Андреа
57'
Эхизибуэ Кингсли
Перейра Роберто
 
60'
Уолас Соуза
 
65'
Эхизибуэ Кингсли
 
68'
Самарджич Лазар
Пайеро Мартин
 
68'
Камара Ассан
Земура Джордан
 
73'
 
Перейра Педру
Мота Дани
82'
 
Иццо Армандо
Д'Амброзио Данило
84'
 
Перейра Педру
88'
Бреннер
Товен Флорьян
 
90'
 
Иццо Армандо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 419 Количество передач 406
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Удинезе 54.5% (67)
X 40.7% (50)
Монца 4.9% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
30
Хианетти
Лаутаро
31
Кристенсен
Томас
37
Перейра
Роберто
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
33
Земура
Джордан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
19
Биринделли
Самуэле
38
Бондо
Варрен
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
Удинезе
3-5-1-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Монца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
К
2:3
СA
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.26
Товен Флорьян 4 (1) 0.17
Самарджич Лазар 3 0.13
Перейра Роберто 3 (1) 0.13
Уолас Соуза 2 0.09
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Саррага Ойер 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 7 0.3
Коломбо Лоренцо 3 0.13
Мота Дани 2 0.09
Карбони Валентин 2 0.09
Пессина Маттео 2 (2) 0.09
Кальдирола Лука 1 0.04
Гальярдини Роберто 1 0.04
Марич Мирко 1 0.04
Виньято Самуэле 1 0.04
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 7 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Товен Флорьян 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Уолас Соуза 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Ловрич Санди 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Масина Адам 2 0
Лукка Лоренцо 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Иццо Армандо 4 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Перейра Педру II 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Монца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
2
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

6
10
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Монца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
15%
5
28%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
9
45%
5
28%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

22
20
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
1
5%
1
5%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
2
9%
4
20%
76-90

Пропущено

38
29
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
3
8%
10
34%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
29%
4
14%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
15
39%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2
Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3
Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0

Результаты матчей

Удинезе
Монца

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
4
18
2
20
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Удинезе: 47%, Монца: 53%.
  • 94'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Шанс! Кристенсен Томас из команды Удинезе пробил головой, но мимо
  • 94'
    Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Монца поставил подножку. Пострадал Бреннер
  • 93'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 93'
    Чиурриа Патрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Перес Неуэн из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Дзербин Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Удинезе 54.5% (67)
    X 40.7% (50)
    Монца 4.9% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Монца

    Исход игры
    Удинезе
    54.5% (67)
    Ничья
    40.7% (50)
    Монца
    4.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.72% (43)
    Меньше
    62.28% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (43)
    2:1 Удинезе
    26.8% (33)
    1:0 Удинезе
    15.4% (19)
    2:0 Удинезе
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Монца
    1.6% (2)
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