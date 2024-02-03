Тур: 23. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Пронтера Алессандро
0'
27' Желтая карточкаПерейра Роберто
60' Желтая карточкаУолас Соуза
65' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
84' Желтая карточкаПерейра Педру
90' Желтая карточкаИццо Армандо
90'+5
Ход матча
27'
60'
65'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
419 Количество передач 406
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Варрен
47
Мота
Дани
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Удинезе
Монца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.26
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.17
|Самарджич Лазар
|3
|0.13
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.13
|Уолас Соуза
|2
|0.09
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|7
|0.3
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.13
|Мота Дани
|2
|0.09
|Карбони Валентин
|2
|0.09
|Пессина Маттео
|2 (2)
|0.09
|Кальдирола Лука
|1
|0.04
|Гальярдини Роберто
|1
|0.04
|Марич Мирко
|1
|0.04
|Виньято Самуэле
|1
|0.04
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|7
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Товен Флорьян
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Уолас Соуза
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|2
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Иццо Армандо
|4
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Колпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Монца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
2
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
6
10
Удинезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Монца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
15%
5
28%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
9
45%
5
28%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
1
5%
1
5%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
2
9%
4
20%
76-90
Пропущено
38
29
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
3
8%
10
34%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
11
29%
4
14%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
15
39%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2
Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3
Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0
Результаты матчей
Удинезе
Монца
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
3:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
148
616
418
220
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|18.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Монца
Исход игры
Удинезе
54.5% (67)
Ничья
40.7% (50)
Монца
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (43)
2:1 Удинезе
26.8% (33)
1:0 Удинезе
15.4% (19)
2:0 Удинезе
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Монца
1.6% (2)
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