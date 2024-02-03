Тур: 23. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaetano Caridi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Дженоа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.5
Среднее время на гол
70
180
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.29
Среднее время на гол
120
70
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1
0.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
90
103
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.17
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.13
|Коваленко Виктор
|2
|0.09
|Бальданци Томмазо
|2
|0.09
|Канчельери Маттео
|1
|0.04
|Фаццини Якопо
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.39
|Ретеги Матео
|5
|0.22
|Малиновский Руслан
|2
|0.09
|Экубан Калеб
|2
|0.09
|Дрэгушин Раду
|2
|0.09
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Бани Маттиа
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Канчельери Маттео
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Валюкевич Себастьян
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бани Маттиа
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Де Винтер Кони
|5
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Ретеги Матео
|4
|0
|Кариколь Аарон
|2
|1
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Дженоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
6
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
5
13
Эмполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Дженоа
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
8
32%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
4
27%
4
16%
76-90
Пропущено
36
25
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
7
19%
3
12%
1-15
5
14%
4
16%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
7
19%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3
Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Эмполи
Дженоа
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
3
2 раза 9%
2
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
92
29
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
166
319
616
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|0:0 Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|18.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|19.
|0:0 Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|13.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Дженоа
Исход игры
Эмполи
16.1% (19)
Ничья
55.9% (66)
Дженоа
28% (33)
Тотал 2.5
Больше
20.91% (23)
Меньше
79.09% (87)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.8% (60)
0:1 Дженоа
11.9% (14)
1:2 Дженоа
11.9% (14)
1:0 Эмполи
7.6% (9)
2:1 Эмполи
5.9% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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