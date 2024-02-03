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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Эмполи
0:0
Первый тайм: 17'
Дженоа
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 117
Эмполи 16.2% (19)
X 56.4% (66)
Дженоа 27.4% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эмполи
Ничья
Дженоа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
19
Берешиньски
Бартош
11
Гьяси
Эммануэль
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
27
Журковски
Шимон
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
17
Малиновский
Руслан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
Эмполи
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Дженоа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:0
СA
1:1
К
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.5

Среднее время на гол

70
180

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.29

Среднее время на гол

120
70

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

90
103

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.17
Капуто Франческо 3 (1) 0.13
Коваленко Виктор 2 0.09
Бальданци Томмазо 2 0.09
Канчельери Маттео 1 0.04
Фаццини Якопо 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.39
Ретеги Матео 5 0.22
Малиновский Руслан 2 0.09
Экубан Калеб 2 0.09
Дрэгушин Раду 2 0.09
Торсби Мортен 1 0.04
Бани Маттиа 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Валюкевич Себастьян 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Де Винтер Кони 5 0
Мартинес Хосеп 3 1
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Стротман Кевин 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Дженоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
6
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
13
Эмполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Дженоа
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
8
32%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
4
27%
4
16%
76-90

Пропущено

36
25
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
7
19%
3
12%
1-15
5
14%
4
16%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
7
19%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3
Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Дженоа

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
3
2 раза 9%
2
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
16
6
3
19
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 0:0 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Удинезе
 0:0 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 0:0 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 0:0 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 0:0 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Прогнозы 117
    Эмполи 16.2% (19)
    X 56.4% (66)
    Дженоа 27.4% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Дженоа
    3.05
    3.05
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Эмполи
    16.1% (19)
    Ничья
    55.9% (66)
    Дженоа
    28% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.91% (23)
    Меньше
    79.09% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.8% (60)
    0:1 Дженоа
    11.9% (14)
    1:2 Дженоа
    11.9% (14)
    1:0 Эмполи
    7.6% (9)
    2:1 Эмполи
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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