Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Спенс Джед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Камбьяги Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Валюкевич Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Эмполи

33' Журковски Шимон пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

33' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

31' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

30' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Дженоа

28' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновлен

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дженоа

26' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мале Юссеф не смог попасть в створ ударом издали

20' Журковски Шимон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Берешиньски Бартош из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

16' Васкес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Дженоа

15' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Журковски Шимон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мале Юссеф из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Эмполи произведет угловой с левой стороны.

10' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Дженоа произведет угловой с правой стороны.

5' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Дженоа

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля