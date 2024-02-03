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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Эмполи
0:0
Конец матча
Дженоа
0'
53' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
66' Желтая карточка
Де Винтер Кони
73' Желтая карточка
Сабелли Стефано
75' Желтая карточка
Камбьяги Николо
90' Вторая желтая карточка
Де Винтер Кони
90'+4

Ход матча

46'
 
Экубан Калеб
Малиновский Руслан
53'
Валюкевич Себастьян
 
54'
Какаче Либерато
Берешиньски Бартош
 
54'
Канчельери Маттео
Черри Альберто
 
66'
 
Де Винтер Кони
71'
Коваленко Виктор
Грасси Альберто
 
71'
Дестро Маттиа
Журковски Шимон
 
73'
 
Сабелли Стефано
75'
Камбьяги Николо
 
77'
 
Оливейра Витор
Ретеги Матео
77'
 
Кариколь Аарон
Сабелли Стефано
85'
Фаццини Якопо
Камбьяги Николо
 
90'
 
Де Винтер Кони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 373 Количество передач 422
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Эмполи 16% (19)
X 55.5% (66)
Дженоа 28.6% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
19
Берешиньски
Бартош
11
Гьяси
Эммануэль
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
27
Журковски
Шимон
28
Камбьяги
Николо
17
Черри
Альберто
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
17
Малиновский
Руслан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
Эмполи
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Дженоа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:0
СA
1:1
К
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.5

Среднее время на гол

70
180

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1.29

Среднее время на гол

120
70

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

90
103

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.17
Капуто Франческо 3 (1) 0.13
Коваленко Виктор 2 0.09
Бальданци Томмазо 2 0.09
Канчельери Маттео 1 0.04
Фаццини Якопо 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.39
Ретеги Матео 5 0.22
Малиновский Руслан 2 0.09
Экубан Калеб 2 0.09
Дрэгушин Раду 2 0.09
Торсби Мортен 1 0.04
Бани Маттиа 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Де Винтер Кони 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Мартинес Хосеп 3 1
Сабелли Стефано 4 0
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Васкес Хоан 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Стротман Кевин 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Дженоа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
6
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
13
Эмполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Дженоа
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
8
32%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
4
27%
4
16%
76-90

Пропущено

36
25
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
7
19%
3
12%
1-15
5
14%
4
16%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
7
19%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3
Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2
Дженоа
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Дженоа

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
3
2 раза 9%
2
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
16
6
3
19
1.5
6
16
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Эмполи: 48%, Дженоа: 52%.
  • 94'
    Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 93'
    Какаче Либерато не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Де Винтер Кони удален из-за второго грубого нарушения
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Де Винтер Кони из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Фаццини Якопо
  • 92'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Экубан Калеб из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Какаче Либерато навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Бадель Милан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Эмполи 16% (19)
    X 55.5% (66)
    Дженоа 28.6% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Эмполи
    16% (19)
    Ничья
    55.5% (66)
    Дженоа
    28.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.72% (23)
    Меньше
    79.28% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (60)
    0:1 Дженоа
    12.6% (15)
    1:2 Дженоа
    11.8% (14)
    1:0 Эмполи
    7.6% (9)
    2:1 Эмполи
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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