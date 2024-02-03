Тур: 23. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Пайретто Лука
Ход матча
17'
0:1
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Соуле
Матиас
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Фрозиноне
Милан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.43
|Харрауи Абдау
|3 (1)
|0.13
|Маццители Лука
|3
|0.13
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.13
|Монтеризи Иларио
|2
|0.09
|Брешианини Марко
|2
|0.09
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|11 (4)
|0.48
|Пулишич Кристиан
|6
|0.26
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.22
|Йович Лука
|4
|0.17
|Окафор Ноа
|4
|0.17
|Леау Рафаэл
|3
|0.13
|Эрнандес Тео
|3 (1)
|0.13
|Томори Фикайо
|3
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.09
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццители Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|4
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|7
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Йович Лука
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Милан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
9
Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Милан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
2
20
Фрозиноне
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Милан
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
8
29
Голы по времени матча
Забито
21
23
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
7
35%
31-45
3
33%
4
20%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
4
20%
76-90
Пропущено
25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
3
43%
61-75
8
32%
2
29%
76-90
Забито
30
43
10 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
10%
6
14%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
5
17%
14
33%
31-45
7
23%
7
16%
46-60
7
23%
2
5%
61-75
6
20%
10
23%
76-90
Пропущено
40
25
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
6
15%
1
4%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
4
10%
9
36%
61-75
12
30%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2
Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Милан
Точный счет
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
74
65
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
110
92
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
202
814
157
319
715
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|1:1 Заявка
|23
|14
|5
|4
|44 - 26
|47
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|1:1 Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 42
|24
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|18.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|1:1 Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|1:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 19
|22
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|1:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
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|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Милан
Исход игры
Фрозиноне
1.5% (2)
Ничья
5.3% (7)
Милан
93.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Милан
40.6% (54)
0:2 Милан
19.5% (26)
0:1 Милан
10.5% (14)
1:3 Милан
5.3% (7)
2:3 Милан
3% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Милан
2.3% (3)
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