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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Фрозиноне
1:1
Первый тайм: 41'
Милан
0'
0:1
17' Гол
Жиру Оливье
1:1
24' Пенальти
Соуле Матиас

Ход матча

17'
0:1
Жиру Оливье
(Леау Рафаэл)
24'
Соуле Матиас
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 130
Фрозиноне 1.5% (2)
X 5.4% (7)
Милан 93.1% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Ничья
Милан
4.95
4.30
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
14
Джелли
Франческо
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
4
Брешианини
Марко
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
21
Харрауи
Абдау
8
Сек
Демба
9
Жорже
Кайо
18
Соуле
Матиас
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Фрозиноне
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.43
Харрауи Абдау 3 (1) 0.13
Маццители Лука 3 0.13
Жорже Кайо 3 (1) 0.13
Монтеризи Иларио 2 0.09
Брешианини Марко 2 0.09
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Хеддира Валид 1 (1) 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 11 (4) 0.48
Пулишич Кристиан 6 0.26
Лофтус-Чик Рубен 5 0.22
Йович Лука 4 0.17
Окафор Ноа 4 0.17
Леау Рафаэл 3 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.13
Томори Фикайо 3 0.13
Рейндерс Тиджани 2 0.09
Адли Ясин 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 4 1
Романьоли Симоне 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 7 0
Калабрия Давиде 4 1
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Лофтус-Чик Рубен 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Йович Лука 2 0
Адли Ясин 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Милан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
9
Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Милан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

2
20
Фрозиноне
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Милан
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

8
29

Голы по времени матча

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
7
35%
31-45
3
33%
4
20%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
4
20%
76-90

Пропущено

25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
3
43%
61-75
8
32%
2
29%
76-90

Забито

30
43
10 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
10%
6
14%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
5
17%
14
33%
31-45
7
23%
7
16%
46-60
7
23%
2
5%
61-75
6
20%
10
23%
76-90

Пропущено

40
25
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
6
15%
1
4%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
4
10%
9
36%
61-75
12
30%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2
Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Милан

Точный счет

2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
9
2
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
15
7
3
19
2.5
7
15
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 1:1 Заявка 23 14 5 4 44 - 26 47
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 23 6 6 11 30 - 42 24
14.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 1:1 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 1:1 Заявка 12 6 4 2 24 - 19 22
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    "Фрозиноне" под конец первого тайма временами неплохо идёт в прессинг, но Соуле показывает, чтобы партнёры по команде всё же активнее помогали ему в этом деле. 
  • 37'
    Поднялся Сек после паузы, показал Демба, что с ним всё нормально, готов полузащитник "Фрозиноне" продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Сек получил небольшое повреждение после подката от Габбии. Вышли на поле врачи "Фрозиноне", небольшая пауза в игре. 
  • 35'
    Жиру убежал в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел высоковато для Леау. 
  • 34'
    Сек на половине поля соперника неплохо обыграл Тео, но затем Габбия подстраховал своего партнёра по команде и в подкате перехватил мяч. 
  • 33'
    Поднялся Жиру после паузы, пытается Оливье пока что разбегаться, но конечно же Стефано Пиоли с заменой торопиться не будет. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Жиру по итогам прошлого эпизода неудачно приземлился и повредил голеностопный сустав, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
  • Угловой
    31'
    Адли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру под давлением соперника выполнил далеко не самую лучшую скидку и в итоге игроки "Фрозиноне" спокойно перехватили мяч. 
  • 30'
    Продолжает "Милан" активное давление на ворота "Фрозиноне", на этот раз команда Стефано Пиоли смогла заработать угловой. 
  • Опасный момент
    29'
    Пулишич по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и плотно пробил в ближний угол ворот, Турати грамотно сыграл по позиции и кулаками отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • 28'
    Соуле от левого угла штрафной площади выполнил слишком сильный заброс на Кайо, мяч в итоге достался Меньяну. 
  • 27'
    Леау по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и из-под Джелли пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 26'
    Пулишич совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской от лицевой линии поля, защитники "Фрозиноне" грамотно сыграли по позиции и выбили мяч в аут. 
  • 25'
    Быстро "Фрозиноне" ответил своим голом в середине первого тайма, всё же пока что "Милан" не заслужил лидерства в этом противостоянии. 
  • Пенальти
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Соуле!!! Матиас Соуле с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Меньян угадал направление удара, но спасти свою команду ему не удалось. 
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    • Видеоповтор
      23'
      Лука Пайретто послушал судей из комнаты VAR и не изменил своего решения, они с ним были солидарны. 
    • Пенальти!
      22'
      Соуле разыграл корнер с Джелли, далее Франческо с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку Леау, Лука Пайретто сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • Опасный момент
      21'
      Сек из-за пределов штрафной площади плотно пробил под перекладину, но мяч полетел точно по центру, а поэтому Меньян смог перевести его на угловой в прыжке. 
    • 20'
      Арруи разогнал атаку по левому флангу, далее Абду вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на Брешианини, Марко слабо пробил в ближний угол ворот, мяч стал лёгкой добычей для Меньяна. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Жиру в центре поля нарушил правила против Джелли. "Фрозиноне" достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • Видеоповтор
      18'
      Судьи из комнаты VAR проверили атаку "Милана" на предмет возможного офсайда в момент всех передач, но в итоге гол гостей был справедливо засчитан. 
    • 17'
      Практически первая серьёзная атака "Милана" завершилась голом, класс в таких матчах конечно же имеет большое значение. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Жиру!!! Лофтус-Чик разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Леау, Рафаэл в свою очередь выполнил хорошую подачу к дальнему углу вратарской на Жиру, Оливье спокойно оторвался от Романьоли и головой пробил в ближний угол ворот, Турати не смог спасти свою команду. 
    • 15'
      Тео выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Леау при развитии атаки по левому флангу, Рафаэл не смог опередить Джелли. 
    • 14'
      Калабрия с правого фланга вошёл в штрафную площадь, Давиде в итоге немного передержал мяч и потерял его. 
    • Угловой
      13'
      Соуле разыграл корнер с партнёром по команде и затем выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, защитники "Милана" уверенно перехватили мяч, но убежать в контратаку гости не смогли. 
    • 12'
      Сек теперь уже при проходе по центру отыгрался с Соуле, но в итоге создать качественный момент у хозяев поля не получилось, зато будет угловой. 
    • 11'
      Леау с левого фланга выполнил передачу на подключение Тео на ближний угол штрафной площади, но защитники "Фрозиноне" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 10'
      Соуле при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком сильную передачу на ход Секу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 9'
      Пулишич по правой половине поля вошёл в штрафную площадь после заброса из центра поля, далее Кристиан выполнил короткую передачу на Жиру, но Оливье опередил Брешианини, который выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Адли при розыгрыше стандарта в центре поля умудрился дважды коснуться мяча, какие-то глупые ошибки совершают футболисты "Милана". 
    • 7'
      Тео из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, защитники "Фрозиноне" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 6'
      Достаточно чато игроки "Милана" отыгрываются пока что через Меньяна, в особо активный прессинг футболисты "Фрозиноне" при этом не идут. 
    • 5'
      Не очень активно пока что "Милан" пока что смотрится на поле соперника, даже дальше центра поля для команды Стефано Пиоли пройти проблематично. 
    • 4'
      Активный Соуле по левой половине поля на этот раз вошёл в штрафную площадь, но в окружении нескольких соперников Матиас потерял мяч. 
    • 3'
      Соуле в завершении прошлого эпизода от линии штрафной площади с правой половины поля пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Судья
      2'
      Маццители перехватил мяч на половине поля "Милана" после неудачного паса вперёд от Меньяна на Адли, Лука вошёл в штрафную площадь и под давлением соперника оказался на газоне, Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересный и непредсказуемый матч, учитывая, что "Милан" редко играет стабильно, а "Фрозиноне" является довольно крепкой играющей командой, которая способна доставить немало проблем. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Милан

    Исход игры
    Фрозиноне
    1.5% (2)
    Ничья
    5.3% (7)
    Милан
    93.2% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    40.6% (54)
    0:2 Милан
    19.5% (26)
    0:1 Милан
    10.5% (14)
    1:3 Милан
    5.3% (7)
    2:3 Милан
    3% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Милан
    2.3% (3)
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