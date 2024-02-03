Жиру по итогам прошлого эпизода неудачно приземлился и повредил голеностопный сустав, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

Поднялся Жиру после паузы, пытается Оливье пока что разбегаться, но конечно же Стефано Пиоли с заменой торопиться не будет.

Сек на половине поля соперника неплохо обыграл Тео, но затем Габбия подстраховал своего партнёра по команде и в подкате перехватил мяч.

Жиру убежал в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч полетел высоковато для Леау.

Сек получил небольшое повреждение после подката от Габбии. Вышли на поле врачи "Фрозиноне", небольшая пауза в игре.

Поднялся Сек после паузы, показал Демба, что с ним всё нормально, готов полузащитник "Фрозиноне" продолжать матч.

"Фрозиноне" под конец первого тайма временами неплохо идёт в прессинг, но Соуле показывает, чтобы партнёры по команде всё же активнее помогали ему в этом деле.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Соуле!!! Матиас Соуле с "точки" уверенно пробил под левую штангу, Меньян угадал направление удара, но спасти свою команду ему не удалось.

Быстро "Фрозиноне" ответил своим голом в середине первого тайма, всё же пока что "Милан" не заслужил лидерства в этом противостоянии.

Пулишич совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской от лицевой линии поля, защитники "Фрозиноне" грамотно сыграли по позиции и выбили мяч в аут.

Леау по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и из-под Джелли пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Соуле от левого угла штрафной площади выполнил слишком сильный заброс на Кайо, мяч в итоге достался Меньяну.

Пулишич по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и плотно пробил в ближний угол ворот, Турати грамотно сыграл по позиции и кулаками отбил мяч в сторону от своих владений.

Продолжает "Милан" активное давление на ворота "Фрозиноне", на этот раз команда Стефано Пиоли смогла заработать угловой.

Адли с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру под давлением соперника выполнил далеко не самую лучшую скидку и в итоге игроки "Фрозиноне" спокойно перехватили мяч.

Калабрия с правого фланга вошёл в штрафную площадь, Давиде в итоге немного передержал мяч и потерял его.

Тео выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Леау при развитии атаки по левому флангу, Рафаэл не смог опередить Джелли.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Жиру!!! Лофтус-Чик разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Леау, Рафаэл в свою очередь выполнил хорошую подачу к дальнему углу вратарской на Жиру, Оливье спокойно оторвался от Романьоли и головой пробил в ближний угол ворот, Турати не смог спасти свою команду.

Практически первая серьёзная атака "Милана" завершилась голом, класс в таких матчах конечно же имеет большое значение.

Судьи из комнаты VAR проверили атаку "Милана" на предмет возможного офсайда в момент всех передач, но в итоге гол гостей был справедливо засчитан.

Арруи разогнал атаку по левому флангу, далее Абду вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу на Брешианини, Марко слабо пробил в ближний угол ворот, мяч стал лёгкой добычей для Меньяна.

Сек из-за пределов штрафной площади плотно пробил под перекладину, но мяч полетел точно по центру, а поэтому Меньян смог перевести его на угловой в прыжке.

Соуле разыграл корнер с Джелли, далее Франческо с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку Леау, Лука Пайретто сразу же дал свисток и указал на "точку".

Лука Пайретто послушал судей из комнаты VAR и не изменил своего решения, они с ним были солидарны.

13' Соуле разыграл корнер с партнёром по команде и затем выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, защитники "Милана" уверенно перехватили мяч, но убежать в контратаку гости не смогли.

12' Сек теперь уже при проходе по центру отыгрался с Соуле, но в итоге создать качественный момент у хозяев поля не получилось, зато будет угловой.

11' Леау с левого фланга выполнил передачу на подключение Тео на ближний угол штрафной площади, но защитники "Фрозиноне" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' Соуле при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком сильную передачу на ход Секу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

9' Пулишич по правой половине поля вошёл в штрафную площадь после заброса из центра поля, далее Кристиан выполнил короткую передачу на Жиру, но Оливье опередил Брешианини, который выбил мяч в аут.

8' Адли при розыгрыше стандарта в центре поля умудрился дважды коснуться мяча, какие-то глупые ошибки совершают футболисты "Милана".

7' Тео из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, защитники "Фрозиноне" сыграли внимательно и перехватили мяч.

6' Достаточно чато игроки "Милана" отыгрываются пока что через Меньяна, в особо активный прессинг футболисты "Фрозиноне" при этом не идут.

5' Не очень активно пока что "Милан" пока что смотрится на поле соперника, даже дальше центра поля для команды Стефано Пиоли пройти проблематично.

4' Активный Соуле по левой половине поля на этот раз вошёл в штрафную площадь, но в окружении нескольких соперников Матиас потерял мяч.

3' Соуле в завершении прошлого эпизода от линии штрафной площади с правой половины поля пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл.

2' Маццители перехватил мяч на половине поля "Милана" после неудачного паса вперёд от Меньяна на Адли, Лука вошёл в штрафную площадь и под давлением соперника оказался на газоне, Лука Пайретто показал, что нужно играть дальше.