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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Фрозиноне
 
Позже
Милан
Прогнозы 42
Фрозиноне 0% (0)
X 4.8% (2)
Милан 95.2% (40)
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Фрозиноне
Милан

История личных встреч

Фрозиноне
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 9 (3) 0.41
Харрауи Абдау 3 (1) 0.14
Маццители Лука 3 0.14
Жорже Кайо 3 (1) 0.14
Монтеризи Иларио 2 0.09
Брешианини Марко 2 0.09
Рейньер Жезус 1 0.05
Романьоли Симоне 1 0.05
Лирола Поль 1 0.05
Ибрагимович Арийон 1 0.05
Хеддира Валид 1 (1) 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Чуни Марвин 1 0.05
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 10 (4) 0.45
Пулишич Кристиан 6 0.27
Лофтус-Чик Рубен 5 0.23
Йович Лука 4 0.18
Окафор Ноа 4 0.18
Леау Рафаэл 3 0.14
Эрнандес Тео 3 (1) 0.14
Томори Фикайо 3 0.14
Рейндерс Тиджани 2 0.09
Адли Ясин 1 0.05
Траоре Шака 1 0.05
Шимич Ян-Карло 1 0.05
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 4 1
Романьоли Симоне 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 7 0
Калабрия Давиде 4 1
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Лофтус-Чик Рубен 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Йович Лука 2 0
Адли Ясин 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Милан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
9
Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Милан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

2
20
Фрозиноне
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
Милан
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

8
29

Голы по времени матча

Забито

21
23
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
7
35%
31-45
3
33%
4
20%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
4
20%
76-90

Пропущено

25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
3
43%
61-75
8
32%
2
29%
76-90

Забито

30
43
10 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
10%
6
14%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
5
17%
14
33%
31-45
7
23%
7
16%
46-60
7
23%
2
5%
61-75
6
20%
10
23%
76-90

Пропущено

40
25
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
6
15%
1
4%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
4
10%
9
36%
61-75
12
30%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2
Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Милан

Точный счет

2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
9
2
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
2
8
14
1.5
15
7
3
19
2.5
7
15
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Фиорентина
 Заявка 21 10 4 7 29 - 22 34
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 42
    Фрозиноне 0% (0)
    X 4.8% (2)
    Милан 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Милан
    4.91
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    Прогнозы на матч Фрозиноне - Милан

    Исход игры
    Фрозиноне
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (2)
    Милан
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (21)
    Нет
    44.74% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    42.9% (18)
    0:2 Милан
    26.2% (11)
    0:1 Милан
    14.3% (6)
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