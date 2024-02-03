Тур: 23. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Сакки Хуан
0'
0:1
14' ГолТорстведт Кристиан
1:1
24' ГолЗиркзее Джошуа
1:2
34' ГолВольпато Кристиан
45' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
Ход матча
14'
24'
1:1
34'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
366 Количество передач 135
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
Главный тренер: Alexandre Hugeux
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Сассуоло
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.36
Среднее время на гол
69
66
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.4
Среднее время на гол
82
64
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.19
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
65
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|9 (1)
|0.41
|Орсолини Риккардо
|6 (2)
|0.27
|Фергюсон Льюис
|4
|0.18
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.09
|Фаббьян Джованни
|2
|0.09
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.41
|Пинамонти Андреа
|7
|0.32
|Торстведт Кристиан
|4
|0.18
|Энрике Матеус
|2
|0.09
|Лорьенте Арман
|1
|0.05
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|Байрами Недим
|1
|0.05
|Болока Даниэль
|1
|0.05
|Вольпато Кристиан
|1
|0.05
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фергюсон Льюис
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Пош Штефан
|5
|0
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Калафьори Рикардо
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
7
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сассуоло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
9
11
Болонья
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Сассуоло
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
3
23%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Пропущено
6
22
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
17%
3
14%
1-15
3
50%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
17%
3
23%
1-15
5
42%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
7
47%
76-90
Забито
25
26
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
2
8%
6
23%
1-15
8
32%
7
27%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
6
24%
3
12%
76-90
Пропущено
20
37
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 20
3
15%
5
14%
1-15
5
25%
4
11%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
3
15%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2
Результаты матчей
Болонья
Сассуоло
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Болонья
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
147
813
714
120
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|46 - 27
|49
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|8.
|1:2 Заявка
|22
|8
|9
|5
|26 - 22
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 28
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|31 - 44
|23
|15.
|2:1 Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|16.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|18.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|19.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|15 - 36
|18
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|1:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 7
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|2:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|13.
|1:2 Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 1:2 Сассуоло
Исход игры
Болонья
86.1% (105)
Ничья
12.3% (15)
Сассуоло
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
2:1 Болонья
40.2% (49)
1:0 Болонья
25.4% (31)
2:0 Болонья
12.3% (15)
1:1 Ничья
9% (11)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Болонья
1.6% (2)
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