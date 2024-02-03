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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Болонья
1:2
Перерыв
Сассуоло
0'
0:1
14' Гол
Торстведт Кристиан
1:1
24' Гол
Зиркзее Джошуа
1:2
34' Гол
Вольпато Кристиан
45' Желтая карточка
Торстведт Кристиан

Ход матча

14'
0:1
Торстведт Кристиан
24'
Зиркзее Джошуа
1:1
34'
1:2
Вольпато Кристиан
(Лорьенте Арман)
45'
 
Торстведт Кристиан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 366 Количество передач 135
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 122
Болонья 86.1% (105)
X 12.3% (15)
Сассуоло 1.6% (2)
Все прогнозы
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Болонья
Ничья
Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
80
Фаббьян
Джованни
19
Фергюсон
Льюис
82
Урбаньски
Кацпер
9
Зиркзее
Джошуа
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
42
Торстведт
Кристиан
23
Вольпато
Кристиан
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Болонья
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Сассуоло

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.36

Среднее время на гол

69
66

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.4

Среднее время на гол

82
64

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
65

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 9 (1) 0.41
Орсолини Риккардо 6 (2) 0.27
Фергюсон Льюис 4 0.18
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.09
Фаббьян Джованни 2 0.09
Ликояннис Хараламбос 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Эбишер Мишель 0 0
Пош Штефан 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Ндой Дан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.41
Пинамонти Андреа 7 0.32
Торстведт Кристиан 4 0.18
Энрике Матеус 2 0.09
Лорьенте Арман 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Байрами Недим 1 0.05
Болока Даниэль 1 0.05
Вольпато Кристиан 1 0.05
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Калафьори Рикардо 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Болока Даниэль 3 1
Эрлич Мартин 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Болонья
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
7
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сассуоло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

9
11
Болонья
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
33% (7)
10% (2)
Сассуоло
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
3
23%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Пропущено

6
22
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
17%
3
14%
1-15
3
50%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
0
0%
6
27%
76-90

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
17%
3
23%
1-15
5
42%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
7
47%
76-90

Забито

25
26
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
2
8%
6
23%
1-15
8
32%
7
27%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Пропущено

20
37
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 20
3
15%
5
14%
1-15
5
25%
4
11%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
3
15%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2

Результаты матчей

Болонья
Сассуоло

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
1 раз 5%
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Болонья
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
14
7
8
13
1.5
7
14
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 1:2 Заявка 22 8 9 5 26 - 22 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 2:1 Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 1:2 Заявка 11 7 2 2 15 - 7 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 2:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Сассуоло
 2:1 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
13.
Болонья
 1:2 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
15.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
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    Прогнозы 122
    Болонья 86.1% (105)
    X 12.3% (15)
    Сассуоло 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Сассуоло
    3.80
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    5.56
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:2 Сассуоло

    Исход игры
    Болонья
    86.1% (105)
    Ничья
    12.3% (15)
    Сассуоло
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    40.2% (49)
    1:0 Болонья
    25.4% (31)
    2:0 Болонья
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    9% (11)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Болонья
    1.6% (2)
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