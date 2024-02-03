Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Болонья имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Торстведт Кристиан получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Зиркзее Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Сассуоло

39' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

36' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Отличная индивидуальная работа от Вольпато Кристиан , гол забит с изяществом.

34' Г О О О О Л - Вольпато Кристиан забивает с левой ноги!

34' Лорьенте Арман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Торстведт Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Сассуоло

29' Эбишер Мишель из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Команда Болонья сравняла счет! Игра продолжается!

24' Г О О О О Л - Вити Маттиа уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

24' Игра в одни ворота сейчас. Болонья доминирует и владеет мячом

23' Фройлер Ремо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Урбаньски Кацпер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Зиркзее Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Урбаньски Кацпер из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Сассуоло

17' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Скорупски Лукаш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' Г О О О О Л - Торстведт Кристиан забивает ударом с левой ноги!

13' Удар от ворот произведет Болонья

13' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Болонья

7' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Урбаньски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

5' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вольпато Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Болонья начинает с центра поля