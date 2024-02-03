  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Болонья
4:2
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
13' Гол
Торстведт Кристиан
1:1
24' Гол в свои ворота
Вити Маттиа
1:2
34' Гол
Вольпато Кристиан
45' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
55' Желтая карточка
Эбишер Мишель
2:2
73' Гол
Фаббьян Джованни
3:2
83' Гол
Фергюсон Льюис
85' Желтая карточка
Болока Даниэль
4:2
86' Гол
Салемакерс Алексис
90' Желтая карточка
Дойг Джош
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Торстведт Кристиан
24'
Вити Маттиа
1:1
34'
1:2
Вольпато Кристиан
(Лорьенте Арман)
45'
 
Торстведт Кристиан
55'
Эбишер Мишель
 
58'
Орсолини Риккардо
Эбишер Мишель
 
58'
Салемакерс Алексис
Урбаньски Кацпер
 
59'
 
Болока Даниэль
Липани Лука
59'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Вольпато Кристиан
68'
 
Рачич Урош
Байрами Недим
73'
Фаббьян Джованни
(Кристиансен Виктор)
2:2
81'
 
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
82'
 
Нето Руан
Эрлич Мартин
82'
Ликояннис Хараламбос
Кристиансен Виктор
 
82'
Моро Никола
Фаббьян Джованни
 
83'
Фергюсон Льюис
(Зиркзее Джошуа)
3:2
85'
 
Болока Даниэль
86'
Салемакерс Алексис
4:2
90'
 
Дойг Джош

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 689 Количество передач 280
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Болонья 86.1% (105)
X 12.3% (15)
Сассуоло 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
80
Фаббьян
Джованни
19
Фергюсон
Льюис
82
Урбаньски
Кацпер
9
Зиркзее
Джошуа
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
43
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
42
Торстведт
Кристиан
23
Вольпато
Кристиан
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Болонья
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Сассуоло

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.36

Среднее время на гол

69
66

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.4

Среднее время на гол

82
64

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.19
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
65

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 (1) 0.36
Орсолини Риккардо 6 (2) 0.27
Фергюсон Льюис 5 0.23
Фаббьян Джованни 3 0.14
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.09
Салемакерс Алексис 1 0.05
Ликояннис Хараламбос 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Пош Штефан 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.41
Пинамонти Андреа 7 0.32
Торстведт Кристиан 4 0.18
Энрике Матеус 2 0.09
Лорьенте Арман 1 0.05
Эрлич Мартин 1 0.05
Байрами Недим 1 0.05
Болока Даниэль 1 0.05
Вольпато Кристиан 1 0.05
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Педерсен Маркус II 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Эбишер Мишель 5 0
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Калафьори Рикардо 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 6 0
Болока Даниэль 4 1
Нето Руан 4 1
Энрике Матеус 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Болонья
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сассуоло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
10
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сассуоло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

9
11
Болонья
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Сассуоло
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
4
25%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Пропущено

9
25
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
2
22%
3
12%
1-15
4
44%
2
8%
16-30
1
11%
5
20%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
1
11%
4
16%
61-75
0
0%
8
32%
76-90

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
17%
3
23%
1-15
5
42%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
7
47%
76-90

Забито

28
29
12 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
7%
7
24%
1-15
8
29%
8
28%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
8
29%
3
10%
76-90

Пропущено

23
40
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
4
17%
5
13%
1-15
6
26%
4
10%
16-30
4
17%
6
15%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
2
9%
6
15%
61-75
3
13%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1
Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2

Результаты матчей

Болонья
Сассуоло

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
4:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Болонья
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
15
7
9
13
1.5
8
14
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 23 15 4 4 46 - 27 49
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Болонья
 Заявка 22 9 9 4 29 - 22 36
6.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
7.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
8.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 23 7 8 8 24 - 26 29
12.
Монца
 Заявка 23 7 8 8 21 - 28 29
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 23 6 5 12 31 - 44 23
15.
Сассуоло
 Заявка 22 5 4 13 28 - 41 19
16.
Удинезе
 Заявка 23 2 13 8 23 - 37 19
17.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
18.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
19.
Эмполи
 Заявка 23 4 6 13 15 - 36 18
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Болонья
 Заявка 11 8 2 1 18 - 7 26
3.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
4.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
5.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
6.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
8.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
10.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Болонья 86.1% (105)
    X 12.3% (15)
    Сассуоло 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Болонья 4:2 Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 4:2 Сассуоло

    Исход игры
    Болонья
    86.1% (105)
    Ничья
    12.3% (15)
    Сассуоло
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    40.2% (49)
    1:0 Болонья
    25.4% (31)
    2:0 Болонья
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    9% (11)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Болонья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный