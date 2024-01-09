0:0
Итог после пенальти
5
4
0'
89' Желтая карточкаФергюсон Льюис
109' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
116' Желтая карточкаБонавентура Джакомо
5 4
0:1
1:2
2:2
4:4
4:4
5:4
Ход матча
89'
109'
110'
116'
121'
0:1
121'
121'
1:2
121'
2:2
121'
121'
121'
121'
4:4
121'
4:4
121'
5:4
Пен
5:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 765
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
История личных встреч
Фиорентина
Болонья
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
29 матчей
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.21
0.47
Среднее время на гол
74
192
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.34
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соттиль Риккардо
|1 (1)
|0.5
|Нзола М'Бала
|1
|0.5
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.25
|Моро Никола
|1
|0.25
|Бёкема Сэм
|1
|0.25
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.25
|Корацца Томмазо
|1
|0.25
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Фергюсон Льюис
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0
Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Фиорентина
Болонья
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
31
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Милан
|Йович Лука
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1