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  4. Кубок 2023-2024
Фиорентина
0:0
Итог после пенальти
5
4
Болонья

Ход матча

60'
Бонавентура Джакомо
Барак Антонин
 
60'
Нзола М'Бала
Иконе Жонатан
 
72'
Мандрагора Роландо
Дункан Альфред
 
72'
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
 
77'
Мело Артур
Бельтран Лукас
 
87'
 
Моро Никола
Эбишер Мишель
87'
 
Калафьори Рикардо
Лукуми Джон
89'
 
Фергюсон Льюис
109'
 
Салемакерс Алексис
110'
Мина Йерри
Мартинес Лукас
 
116'
Бонавентура Джакомо
 
121'
0:1
Фергюсон Льюис
121'
Мандрагора Роландо
1:1
121'
1:2
Зиркзее Джошуа
121'
Мело Артур
2:2
121'
2:3
Орсолини Риккардо
121'
Миленкович Никола
3:3
121'
3:4
Калафьори Рикардо
121'
Мина Йерри
4:4
121'
4:4
Пош Штефан
121'
Лопес Максим
5:4
Пен
5:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 454 Количество передач 765
  • 38 Владение мячом, % 62
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
3
Бираги
Кристиано
9
Бельтран
Лукас
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
7
Орсолини
Риккардо
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Фиорентина
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Болонья

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

29 матчей

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.5%
51.7%
13.8%
10 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.21
0.47

Среднее время на гол

74
192

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.34
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соттиль Риккардо 1 (1) 0.5
Нзола М'Бала 1 0.5
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.25
Моро Никола 1 0.25
Бёкема Сэм 1 0.25
Ван Хойдонк Сидней 1 0.25
Ндой Дан 1 0.25
Корацца Томмазо 1 0.25

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Инфантино Джино 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ликояннис Хараламбос 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Фаббьян Джованни 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0
Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Фиорентина
Болонья

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
3
1
1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
Лацио
Рома
Милан
Аталанта
Ювентус
Фрозиноне
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Милан Йович Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
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      Мы ожидаем дополнительного времени
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