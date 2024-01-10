Леау с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Муса переиграл в воздухе Руджери, а мяч по дуге пришел в руки Карнесекки.

Быстрая атака удается "Аталанте", Компейнерс получает мяч на левом краю штрафной, но крайне неудачно подает за ворота Меньяна.

Снова Компейнерс в центре внимания - голландец получает мяч на линии штрафной и с разворота пробивает в дальний угол, но снаряд прокатывается рядом со штангой.

Пенальти в ворота "Милана"! Миранчук входит в штрафную с правого края, обыгрывает Хименеса и оказывается на газоне после контакта с защитником!

Активно миланцы оспаривают это решение арбитра, Эрнандес даже желтую карточку получает за разговоры. У ВАР сомнений, судя по всему, не возникает.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ТЁН КОПМЕЙНЕРС! Уверенно реализует пенальти Копмейнерс, пробивая в левый от себя угол, Меньян направление удара не угадал!

Ну что ж, не без помощи Алексея Миранчука "Аталанта" выходит вперед, у "Милана" на ответ остается полчаса с хвостиком.

Хольм оказывается на газоне у углового флага в борьбе с Хименесом, однако свисток судьи молчит.

Компейнерс получает мяч на радиусе штрафной, обыгрывает Пулишича и пробивает низом в правый от себя угол - Меньян спасает свои ворота.

Из углового "Аталанты" родилась неплохая контратака "Милана", на острие которой неожиданно оказался Калабрия, однако до мяча капитану "Милана" добраться в итоге не удалось.

Муса получает мяч на правом углу штрафной и без раздумий исполняет подачу, однако снаряд попадает в спину Руджери.

Очень быстро и очень кстати "Аталанта" сравнивает счёт, не позволяя "Милану" уйти на перерыв лидером. Концовка тайма получается яркой.

Пашалич находит в штрафной хозяев Миранчука, Алексей оставляет мяч хорвату, удар которого успевает накрыть один из защитников "Милана".

Миранчук с правого фланга исполняет заброс на дальнюю штангу, Де Кетеларе зряче скидывает мяч вдоль ворот, а Де Рону после столкновения с Габбией не удается дотянуться до мяча!

Помощь врачей требуется обоим участникам эпизода, и Габбия, и Де Рон подняться с газона пока не могут.

Гасперини явно недоволен тем, что арбитр не зафиксировал фол против Де Рона, не успокоился Джан Пьеро и после желтой карточки, в итоге Марко Ди Белло удаляет наставника "Аталанты" со скамейки!

Маттео Габбия игру продолжить не смог, в центре обороны у "Милана" появляется Симон Кьер.

Компейнерс исполняет подач с левого фланга, Хольм переигрывает оппонента в воздухе, но пробивает головой мимо створа.

Всё-таки и капитан гостей Де Рон не может продолжить матч по итогам того стыка с Габбией, Марио Пашалич вступает в игру.

Миранчук на правои фланге на рывке уходит от Эрнандеса и простреливает с правой ноги, но миланцы обстановку разряжают.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РАФАЭЛ ЛЕАУ! Леау разогнал атаку по левому флангу, нашел в штрафной Эрнандеса, получил от Тео обратную передачу и метров с 14 неотразимо пробил в дальний угол!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТЁН КОПМЕЙНЕРС! Через правый фланг разыграли мяч гости, Миранчук отдал на партнера, дальше последовал пас на ход Хольму, тот прострелил к линии штрафной, а Компейнерс в касание расстрелял ворота Меньяна!

34' И снова мяч застревает между штрафных площадок, с тем лишь отличием, что "Аталанта" постепенно прибавляет, всё чаще выбираясь в наступление.

32' Рафаэл Леау цепляется за мяч на левом краю штрафной, но валится на газон в единоборстве с Эдерсоном - свисток судьи молчит.

31' Вот наконец-таки и бергамаски проявили себя в атаке - Де Кетеларе с левого фланга исполнил подачу на дальний край штрафной, откуда Хольм слёта пробил выше ворот.

30' Уже до 66 процентов игрового времени вырастает владение "Милана", "Аталанта" продолжает играть без мяча и не очень охотно прессингует.

28' Муса стал адресатом заброса по правому флангу, однако Карнесекки вовремя вышел за пределы штрафной и ликвидировал намечавшуюся угрозу.

27' Продолжается довольно затяжной отрезок безвременья на поле, "Милан" не может извлечь выгоды из преимущества в контроле мяча.

25' Впрочем, что касается ударов и моментов, то в этом отношении всё достаточно скудно - 2 попытки у "Милана", одна из которых пришлась в створ и была опасной, у "Аталанты" пока нули.

23' Добираются команды до экватора первой половины, преимущество "Милана" по территории становится всё более серьезным, "Аталанта" вообще не появляется у штрафной Меньяна.

21' Угловой с правого фланга подает Рейндерс, однако вновь оборона "Аталанты" верх снимает. Затем Пулишич заработал штрафной на левом фланге, но быстрый розыгрыш не привел ни к чему интересному.

20' Руджери в предыдущей атаке "Аталанты" получил по ноге в одном из единоборств, врачи "Аталанты" впервые появились на поле.

19' Теперь Рафаэл Леау находит возможность для передачи в штрафную, Муса получает мяч ближе к правому краю и стреляет под перекладину - Карнесекки спасает свои ворота!

17' Рафаэл Леау включается по правому флангу, однако его в подкате останавливает Хольм, даже углового португалец не заработал.

16' После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, откуда попытался пробить Пулишич, но проблем у Карнесекки не возникло, плюс арбитры углядели чуть раньше офсайд.

15' Проход Эрнандеса по левому флангу приводит к угловому, не удается французу прострелить мимо ноги Хольма.

14' Пока не слишком заметен Алексей Миранчук, который наконец-таки начал получать игровое время и отмечаться результативными действиями, мяч впереди у "Аталанты" не держится.

12' Быстро разыграли корнер игроки "Аталанты", после чего Де Рон исполнил мягкую подачу в штрафную, но оборона "Милана" справилась.

11' Эрнандес под прессингом Хольма неудачно касается мяча, выбивая его за лицевую, первый угловой готовят гости.

10' Остается за "Миланом" стартовый отрезок встречи, но, как нас приучили предыдущие матчи этой стадии, рисковать команды с первых минут не готовы.

8' Продолжает "Милан" больше владеть мячом, однако "Аталанта" пытается встречать соперника высоко, не давая никакой свободы россонери.

7' Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако с подачей Рейндерса от флажка оборона "Аталанты" справилась легко.

6' В Серии А в этом сезоне команды встречались месяц назад, тогда "Аталанта" на своем поле добилась победы со счётом 3:2 - Лукман отметился дублем, а победным стал гол Муриэля в добавленное время.

5' "Аталанта" на прошлой стадии неделю назад обыграла дома "Сассуоло" со счётом 3:1, а Алексей Миранчук стал одним из главных действующих лиц, оформив гол+пас.

4' "Милан" на прошлой неделе не испытал особых проблем на предыдущей стадии в игре с "Кальяри", а вообще команда Стефано Пиоли не проигрывает во всех турнирах на протяжении шести встреч.

3' Поактивнее начинает встречу "Милан", как и подобает хозяевам поля, посмотрим, как быстро Миранчук и компания освоятся на "Сан-Сиро".

2' Напомним, что это третий матч четвертьфинальной стадии Кубка Италии, пока голов команды забивают мало - "Фиорентина" и "Болонья" 120 минут отбегали вхолостую, а всё решилось в пользу "фиалок" в серии пенальти, а "Лацио" хватило одного гола для победы над "Ромой".