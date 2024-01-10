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  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Милан
1:2
Второй тайм: 60'
Аталанта
0'
38' Желтая карточка
Джан Пьеро Гасперини
38' Вторая желтая карточка
Джан Пьеро Гасперини
1:0
45' Гол
Леау Рафаэл
1:1
45' Гол
Копмейнерс Тëн
58' Желтая карточка
Эрнандес Тео
1:2
59' Пенальти
Копмейнерс Тëн

Ход матча

38'
 
Джан Пьеро Гасперини
38'
 
Джан Пьеро Гасперини
39'
Кьяер Симон
Габбия Маттео
 
42'
 
Пашалич Марио
Де Рон Мартен
45'
Леау Рафаэл
(Эрнандес Тео)
1:0
45'
1:1
Копмейнерс Тëн
(Хольм Эмиль)
58'
Эрнандес Тео
 
59'
1:2
Копмейнерс Тëн

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 104
Милан 82.7% (86)
X 9.6% (10)
Аталанта 7.7% (8)
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Милан
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16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
74
Хименес
Алехандро
80
Муса
Юнус
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
15
Йович
Лука
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
59
Миранчук
Алексей
17
Де
Кетеларе
Шарль
Милан
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Милан
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

71
60

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.87

Среднее время на гол

65
103

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 2 1
Леау Рафаэл 2 1
Траоре Шака 1 0.5
Эрнандес Тео 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 2 1
Миранчук Алексей 1 0.5
Копмейнерс Тëн 1 0.5
Пашалич Марио 0 0
Хольм Эмиль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Пьеро Гасперини 1 1

Результаты матчей

Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2
Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0
Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1

Результаты матчей

Милан
Аталанта

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Лацио
0 Рома
Милан
Аталанта
Ювентус
Фрозиноне
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Милан Йович Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Ну что ж, не без помощи Алексея Миранчука "Аталанта" выходит вперед, у "Милана" на ответ остается полчаса с хвостиком.
  • Пенальти
    59'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ТЁН КОПМЕЙНЕРС!
    Уверенно реализует пенальти Копмейнерс, пробивая в левый от себя угол, Меньян направление удара не угадал!
  • Желтая карточка
    58'
    Активно миланцы оспаривают это решение арбитра, Эрнандес даже желтую карточку получает за разговоры. У ВАР сомнений, судя по всему, не возникает.
  • Пенальти!
    57'
    Пенальти в ворота "Милана"! Миранчук входит в штрафную с правого края, обыгрывает Хименеса и оказывается на газоне после контакта с защитником!
  • 55'
    Снова Компейнерс в центре внимания - голландец получает мяч на линии штрафной и с разворота пробивает в дальний угол, но снаряд прокатывается рядом со штангой.
  • 53'
    Быстрая атака удается "Аталанте", Компейнерс получает мяч на левом краю штрафной, но крайне неудачно подает за ворота Меньяна.
  • 51'
    Леау с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Муса переиграл в воздухе Руджери, а мяч по дуге пришел в руки Карнесекки.
  • 50'
    Муса получает мяч на правом углу штрафной и без раздумий исполняет подачу, однако снаряд попадает в спину Руджери.
  • Угловой
    49'
    Из углового "Аталанты" родилась неплохая контратака "Милана", на острие которой неожиданно оказался Калабрия, однако до мяча капитану "Милана" добраться в итоге не удалось.
  • 48'
    Компейнерс получает мяч на радиусе штрафной, обыгрывает Пулишича и пробивает низом в правый от себя угол - Меньян спасает свои ворота.
  • 47'
    Хольм оказывается на газоне у углового флага в борьбе с Хименесом, однако свисток судьи молчит.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Пашалич находит в штрафной хозяев Миранчука, Алексей оставляет мяч хорвату, удар которого успевает накрыть один из защитников "Милана".
  • 45'
    Очень быстро и очень кстати "Аталанта" сравнивает счёт, не позволяя "Милану" уйти на перерыв лидером. Концовка тайма получается яркой.
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    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТЁН КОПМЕЙНЕРС!
      Через правый фланг разыграли мяч гости, Миранчук отдал на партнера, дальше последовал пас на ход Хольму, тот прострелил к линии штрафной, а Компейнерс в касание расстрелял ворота Меньяна!
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Марко Ди Белло к основному времени первого тайма.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РАФАЭЛ ЛЕАУ!
      Леау разогнал атаку по левому флангу, нашел в штрафной Эрнандеса, получил от Тео обратную передачу и метров с 14 неотразимо пробил в дальний угол!
    • 44'
      Миранчук на правои фланге на рывке уходит от Эрнандеса и простреливает с правой ноги, но миланцы обстановку разряжают.
    • Замена
      42'
      Всё-таки и капитан гостей Де Рон не может продолжить матч по итогам того стыка с Габбией, Марио Пашалич вступает в игру.
    • 41'
      Компейнерс исполняет подач с левого фланга, Хольм переигрывает оппонента в воздухе, но пробивает головой мимо створа.
    • Замена
      39'
      Маттео Габбия игру продолжить не смог, в центре обороны у "Милана" появляется Симон Кьер.
    • Жёлтая и сразу красная
      38'
      Гасперини явно недоволен тем, что арбитр не зафиксировал фол против Де Рона, не успокоился Джан Пьеро и после желтой карточки, в итоге Марко Ди Белло удаляет наставника "Аталанты" со скамейки!
    • Травма, повреждение
      36'
      Помощь врачей требуется обоим участникам эпизода, и Габбия, и Де Рон подняться с газона пока не могут.
    • Опасный момент
      35'
      Миранчук с правого фланга исполняет заброс на дальнюю штангу, Де Кетеларе зряче скидывает мяч вдоль ворот, а Де Рону после столкновения с Габбией не удается дотянуться до мяча!
    • 34'
      И снова мяч застревает между штрафных площадок, с тем лишь отличием, что "Аталанта" постепенно прибавляет, всё чаще выбираясь в наступление.
    • 32'
      Рафаэл Леау цепляется за мяч на левом краю штрафной, но валится на газон в единоборстве с Эдерсоном - свисток судьи молчит.
    • 31'
      Вот наконец-таки и бергамаски проявили себя в атаке - Де Кетеларе с левого фланга исполнил подачу на дальний край штрафной, откуда Хольм слёта пробил выше ворот.
    • 30'
      Уже до 66 процентов игрового времени вырастает владение "Милана", "Аталанта" продолжает играть без мяча и не очень охотно прессингует.
    • 28'
      Муса стал адресатом заброса по правому флангу, однако Карнесекки вовремя вышел за пределы штрафной и ликвидировал намечавшуюся угрозу.
    • 27'
      Продолжается довольно затяжной отрезок безвременья на поле, "Милан" не может извлечь выгоды из преимущества в контроле мяча.
    • 25'
      Впрочем, что касается ударов и моментов, то в этом отношении всё достаточно скудно - 2 попытки у "Милана", одна из которых пришлась в створ и была опасной, у "Аталанты" пока нули.
    • 23'
      Добираются команды до экватора первой половины, преимущество "Милана" по территории становится всё более серьезным, "Аталанта" вообще не появляется у штрафной Меньяна.
    • Угловой
      21'
      Угловой с правого фланга подает Рейндерс, однако вновь оборона "Аталанты" верх снимает. Затем Пулишич заработал штрафной на левом фланге, но быстрый розыгрыш не привел ни к чему интересному.
    • Травма, повреждение
      20'
      Руджери в предыдущей атаке "Аталанты" получил по ноге в одном из единоборств, врачи "Аталанты" впервые появились на поле.
    • Опасный момент
      19'
      Теперь Рафаэл Леау находит возможность для передачи в штрафную, Муса получает мяч ближе к правому краю и стреляет под перекладину - Карнесекки спасает свои ворота!
    • 17'
      Рафаэл Леау включается по правому флангу, однако его в подкате останавливает Хольм, даже углового португалец не заработал.
    • Угловой
      16'
      После розыгрыша углового мяч был доставлен в центральную зону, откуда попытался пробить Пулишич, но проблем у Карнесекки не возникло, плюс арбитры углядели чуть раньше офсайд.
    • 15'
      Проход Эрнандеса по левому флангу приводит к угловому, не удается французу прострелить мимо ноги Хольма.
    • 14'
      Пока не слишком заметен Алексей Миранчук, который наконец-таки начал получать игровое время и отмечаться результативными действиями, мяч впереди у "Аталанты" не держится.
    • Угловой
      12'
      Быстро разыграли корнер игроки "Аталанты", после чего Де Рон исполнил мягкую подачу в штрафную, но оборона "Милана" справилась.
    • 11'
      Эрнандес под прессингом Хольма неудачно касается мяча, выбивая его за лицевую, первый угловой готовят гости.
    • 10'
      Остается за "Миланом" стартовый отрезок встречи, но, как нас приучили предыдущие матчи этой стадии, рисковать команды с первых минут не готовы.
    • 8'
      Продолжает "Милан" больше владеть мячом, однако "Аталанта" пытается встречать соперника высоко, не давая никакой свободы россонери.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако с подачей Рейндерса от флажка оборона "Аталанты" справилась легко.
    • 6'
      В Серии А в этом сезоне команды встречались месяц назад, тогда "Аталанта" на своем поле добилась победы со счётом 3:2 - Лукман отметился дублем, а победным стал гол Муриэля в добавленное время.
    • 5'
      "Аталанта" на прошлой стадии неделю назад обыграла дома "Сассуоло" со счётом 3:1, а Алексей Миранчук стал одним из главных действующих лиц, оформив гол+пас.
    • 4'
      "Милан" на прошлой неделе не испытал особых проблем на предыдущей стадии в игре с "Кальяри", а вообще команда Стефано Пиоли не проигрывает во всех турнирах на протяжении шести встреч.
    • 3'
      Поактивнее начинает встречу "Милан", как и подобает хозяевам поля, посмотрим, как быстро Миранчук и компания освоятся на "Сан-Сиро".
    • 2'
      Напомним, что это третий матч четвертьфинальной стадии Кубка Италии, пока голов команды забивают мало - "Фиорентина" и "Болонья" 120 минут отбегали вхолостую, а всё решилось в пользу "фиалок" в серии пенальти, а "Лацио" хватило одного гола для победы над "Ромой".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 59'
      Г О О О О Л - Копмейнерс Тëн из команды Аталанта забивает с точки!
    • 58'
      Эрнандес Тео получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:2 Аталанта

    Исход игры
    Милан
    81.9% (86)
    Ничья
    10.5% (11)
    Аталанта
    7.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.15% (57)
    Меньше
    27.85% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.75% (63)
    Нет
    20.25% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    49.5% (52)
    1:0 Милан
    11.4% (12)
    1:1 Ничья
    5.7% (6)
    2:0 Милан
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    3:1 Милан
    1.9% (2)
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