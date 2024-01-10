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Милан
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 19
Милан 73.7% (14)
X 5.3% (1)
Аталанта 21.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Аталанта
2.38
3.55
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3.50
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История личных встреч

Милан
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

71
60

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.87

Среднее время на гол

65
103

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 2 2
Леау Рафаэл 1 1
Траоре Шака 1 1
Эрнандес Тео 0 0
Пулишич Кристиан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 2 2
Миранчук Алексей 1 1
Пашалич Марио 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2
Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0
Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1

Результаты матчей

Милан
Аталанта

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
Лацио
Рома
Милан
Аталанта
Ювентус
Фрозиноне
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Милан Йович Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в четвертьфинальном матче Кубка Италии "Милан" принимает "Аталанту". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2024, осталось 8 часов 30 минут.



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  • 11 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 19
Милан 73.7% (14)
X 5.3% (1)
Аталанта 21.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Аталанта
2.38
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан - Аталанта

Исход игры
Милан
77.8% (21)
Ничья
7.4% (2)
Аталанта
14.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (11)
Меньше
38.89% (7)
Обе команды забьют
Да
66.67% (12)
Нет
33.33% (6)
Популярный счёт
2:1 Милан
40.7% (11)
1:0 Милан
18.5% (5)
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Аталанта
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