Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Милан
Аталанта
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
31 матч
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
71
60
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.87
Среднее время на гол
65
103
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.32
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йович Лука
|2
|2
|Леау Рафаэл
|1
|1
|Траоре Шака
|1
|1
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Пулишич Кристиан
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|2
|2
|Миранчук Алексей
|1
|1
|Пашалич Марио
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2
Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0
Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Результаты матчей
Милан
Аталанта
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Милан
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Милан
|Йович Лука
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Аталанта
Исход игры
Милан
77.8% (21)
Ничья
7.4% (2)
Аталанта
14.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (11)
Меньше
38.89% (7)
Обе команды забьют
Да
66.67% (12)
Нет
33.33% (6)
Популярный счёт
2:1 Милан
40.7% (11)
1:0 Милан
18.5% (5)
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