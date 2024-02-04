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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Антверпен
0:0
Первый тайм: 33'
Брюгге
0'
19' Желтая карточка
Янссен Винсент
25' Желтая карточка
Ветлесен Уго
26' Желтая карточка
Скораш Михал

Ход матча

19'
Янссен Винсент
 
25'
 
Ветлесен Уго
26'
 
Скораш Михал
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Антверпен
Ничья
Брюгге
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Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
7
Керк
Джирано
24
Эккеленкамп
Юрген
84
Mahamadou
Doumbia
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
9
Иленикена
Джордж
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
Антверпен
4-4-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Брюгге

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

23 матча

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 9 (1) 0.38
Иленикена Джордж 6 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.21
Муйя Арбнор 5 0.21
Эккеленкамп Юрген 5 0.21
Эджуке Чидера 2 0.08
Алдервейрельд Тоби 1 0.04
Вермирен Артур 1 0.04
Керк Джирано 1 0.04
Вейндал Оуэн 1 0.04
Батай Йелле 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Mahamadou Doumbia 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.67
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.33
Синкернагель Филип 6 0.25
Ванакен Ханс 4 0.17
Нуса Антонио 3 0.13
Мехеле Брэндон 3 0.13
Ютгла Ферран 3 0.13
Бушанан Тажон 2 0.08
Кюйпер Максим 1 0.04
Нильсен Каспер 1 0.04
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Скораш Михал 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Эджуке Чидера 1 0
Батай Йелле 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Родригеш Тьяго 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
4
Антверпен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

11
26
Антверпен
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

14
30

Голы по времени матча

Забито

25
21
16 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
6
24%
4
19%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
9
36%
5
24%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
5
20%
1
5%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
7
27%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Забито

39
47
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
7
18%
6
13%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
11
28%
9
19%
31-45
3
8%
7
15%
46-60
6
15%
10
21%
61-75
9
23%
8
17%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
4
18%
61-75
8
32%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1
Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Брюгге
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1
Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3

Результаты матчей

Антверпен
Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
6:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
6
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
7
5
5
6
2.5
4
8
4
7
3.5
2
10
2
9
4.5
1
11
2
9
5.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
3
8
2
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
20
3
10
13
1.5
10
13
7
16
2.5
7
16
4
19
3.5
5
18
2
21
4.5
3
20
2
21
5.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 24 18 4 2 52 - 25 58
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 0:0 24 11 9 4 48 - 21 42
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 0:0 24 10 9 5 42 - 22 39
6.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 0:0 12 7 5 0 28 - 7 26
4.
Брюгге
 0:0 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Брюгге
 0:0 12 5 3 4 21 - 10 18
3.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
4.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 0:0 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Брюгге
3.90
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3.65
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3.45
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