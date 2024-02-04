Тур: 24. Стадион: Босуил.
0'
19' Желтая карточкаЯнссен Винсент
25' Желтая карточкаВетлесен Уго
26' Желтая карточкаСкораш Михал
Ход матча
19'
25'
26'
34
Батай
Йелле
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
56 Тюйпенс ЭранЗащитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
-
11 Муйя АрбнорЗащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
Брюгге
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
23 матча
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
86
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|9 (1)
|0.38
|Иленикена Джордж
|6
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.21
|Муйя Арбнор
|5
|0.21
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.21
|Эджуке Чидера
|2
|0.08
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|Вермирен Артур
|1
|0.04
|Керк Джирано
|1
|0.04
|Вейндал Оуэн
|1
|0.04
|Батай Йелле
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.67
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.33
|Синкернагель Филип
|6
|0.25
|Ванакен Ханс
|4
|0.17
|Нуса Антонио
|3
|0.13
|Мехеле Брэндон
|3
|0.13
|Ютгла Ферран
|3
|0.13
|Бушанан Тажон
|2
|0.08
|Кюйпер Максим
|1
|0.04
|Нильсен Каспер
|1
|0.04
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Скораш Михал
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Брюгге
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
4
Антверпен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
11
26
Антверпен
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Брюгге
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
14
30
Голы по времени матча
Забито
25
21
16 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
6
24%
4
19%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
9
36%
5
24%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
5
20%
1
5%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
7
27%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Забито
39
47
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
7
18%
6
13%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
11
28%
9
19%
31-45
3
8%
7
15%
46-60
6
15%
10
21%
61-75
9
23%
8
17%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
5
20%
5
23%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
20%
4
18%
61-75
8
32%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1
Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Брюгге
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1
Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3
Результаты матчей
Антверпен
Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
6:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
6
2 раза 9%
1
10 раз 43%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
65
75
56
48
47
210
29
111
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
48
38
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
203
1013
1013
716
716
419
518
221
320
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|4
|2
|52 - 25
|58
|2.
|23
|12
|9
|2
|44 - 26
|45
|3.
|0:0
|24
|11
|9
|4
|48 - 21
|42
|4.
|23
|10
|9
|4
|40 - 28
|39
|5.
|0:0
|24
|10
|9
|5
|42 - 22
|39
|6.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|23
|7
|10
|6
|29 - 33
|31
|9.
|23
|8
|5
|10
|27 - 29
|29
|10.
|24
|6
|7
|11
|36 - 45
|25
|11.
|24
|5
|10
|9
|22 - 34
|25
|12.
|24
|6
|6
|12
|31 - 40
|24
|13.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|16.
|24
|4
|6
|14
|17 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|0:0
|12
|7
|5
|0
|28 - 7
|26
|4.
|0:0
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|21 - 10
|18
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 27
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6