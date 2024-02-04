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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Rebecca Welch
Борнмут
1:1
Первый тайм: 45+'
Ноттингем Форест
0'
1:0
5' Гол
Клюйверт Джастин
23' Желтая карточка
Сенеси Маркос
35' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
1:1
45' Гол
Хадсон-Одои Каллум

Ход матча

5'
Клюйверт Джастин
1:0
23'
Сенеси Маркос
 
35'
Клюйверт Джастин
 
45'
1:1
Хадсон-Одои Каллум

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 126
Борнмут 77.8% (98)
X 17.5% (22)
Ноттингем Форест 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Ноттингем Форест
1.72
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
3
Тавареш
Нуну
22
Йейтс
Райан
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
9
Авонийи
Тайво
Борнмут
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Ноттингем Форест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
2:0
ТМК
2:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.43

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 14 (1) 0.64
Семеньо Антуан 3 0.14
Клюйверт Джастин 3 0.14
Тавернер Маркус 2 0.09
Биллинг Филип 2 0.09
Сенеси Маркос 2 0.09
Синистерра Луис 2 0.09
Брукс Дэвид 1 0.05
Скотт Алекс 1 0.05
Мур Киффер 1 0.05
Смит Адам 0 0
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.35
Авонийи Тайво 5 0.22
Эланга Энтони 4 0.17
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.09
Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
Домингес Николас 2 0.09
Тоффоло Харри 1 0.04
Эйна Ола 1 0.04
Боли Вийи 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 6 0
Кук Льюис 3 1
Семеньо Антуан 4 0
Нето Мурара 3 0
Кристи Райан 3 0
Биллинг Филип 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Забарный Илья 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Гиббс-Уайт Морган 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ноттингем Форест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Борнмут
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ноттингем Форест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

14
10
Борнмут
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Ноттингем Форест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
9%
4
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
3
13%
1-15
3
19%
5
22%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
4
21%
3
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Забито

30
27
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
5
17%
7
26%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
7
23%
6
22%
76-90

Пропущено

39
40
14 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
4
10%
3
8%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
5
13%
8
20%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
11
28%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3
Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3
Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Борнмут
Ноттингем Форест

Точный счет

0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
3:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
9 раз 41%
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
6
5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
16
6
9
12
1.5
10
12
4
17
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 23 12 2 9 29 - 32 38
7.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 23 10 6 7 36 - 34 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 23 9 5 9 35 - 36 32
11.
Челси
 1:2 Заявка 23 9 4 10 37 - 37 31
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 12 7 1 4 16 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 1:2 Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
7.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
10.
Челси
 1:2 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
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    Прогнозы 126
    Борнмут 77.8% (98)
    X 17.5% (22)
    Ноттингем Форест 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Ноттингем Форест
    1.72
    5.50
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Борнмут
    77.8% (98)
    Ничья
    17.5% (22)
    Ноттингем Форест
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    49.2% (62)
    1:0 Борнмут
    15.9% (20)
    1:1 Ничья
    12.7% (16)
    1:2 Ноттингем Форест
    4% (5)
    2:0 Борнмут
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Борнмут
    1.6% (2)
    3:2 Борнмут
    1.6% (2)
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