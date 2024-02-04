Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Неко Уильямс не смог попасть в створ ударом издали

Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

51' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Неко Уильямс наказан за толчок Клюйверт Джастин

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Семеньо Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Йейтс Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Клюйверт Джастин наказан за толчок Неко Уильямс

37' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Клюйверт Джастин получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Хорошую попытку сделал Йейтс Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Мурильо Джейсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Сенеси Маркос получил желтую карточку от судьи

23' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Кристи Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Клюйверт Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Авонийи Тайво . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Омобамиделе Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Авонийи Тайво пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем

10' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Борнмут начинает с центра поля