Тур: 23. Стадион: Виталити. Главный судья: Rebecca Welch
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолКлюйверт Джастин
23' Желтая карточкаСенеси Маркос
35' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
1:1
45' ГолХадсон-Одои Каллум
55' Желтая карточкаОмобамиделе Эндрю
62' Желтая карточкаNuno1
73' Желтая карточкаЙейтс Райан
84' Красная карточкаБиллинг Филип
85' Желтая карточкаНето Мурара
90'+8
Ход матча
5'
23'
35'
45'
62'
73'
84'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
11 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
328 Количество передач 422
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
26
Селс
Матц
22
Йейтс
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Ноттингем Форест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.43
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|14 (1)
|0.64
|Семеньо Антуан
|3
|0.14
|Клюйверт Джастин
|3
|0.14
|Тавернер Маркус
|2
|0.09
|Биллинг Филип
|2
|0.09
|Сенеси Маркос
|2
|0.09
|Синистерра Луис
|2
|0.09
|Брукс Дэвид
|1
|0.05
|Скотт Алекс
|1
|0.05
|Мур Киффер
|1
|0.05
|Смит Адам
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.35
|Авонийи Тайво
|5
|0.22
|Эланга Энтони
|4
|0.17
|Гиббс-Уайт Морган
|2 (1)
|0.09
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.09
|Домингес Николас
|2
|0.09
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Кук Льюис
|3
|1
|Нето Мурара
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кристи Райан
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
|Nuno1
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ноттингем Форест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Борнмут
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ноттингем Форест
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
14
10
Борнмут
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Ноттингем Форест
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
17%
4
31%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
21%
3
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Забито
31
28
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
6
19%
7
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
5
16%
6
21%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
7
23%
6
21%
76-90
Пропущено
40
41
15 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
10%
4
10%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
6
15%
8
20%
31-45
7
18%
8
20%
46-60
7
18%
7
17%
61-75
11
28%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3
Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3
Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Борнмут
Ноттингем Форест
Точный счет
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
65
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
56
48
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
176
913
1013
418
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|23
|15
|7
|1
|51 - 19
|52
|2.
|0:0 Заявка
|23
|14
|5
|4
|44 - 21
|47
|3.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|37 - 37
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 42
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Ноттингем Форест
Исход игры
Борнмут
77.8% (98)
Ничья
17.5% (22)
Ноттингем Форест
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
49.2% (62)
1:0 Борнмут
15.9% (20)
1:1 Ничья
12.7% (16)
1:2 Ноттингем Форест
4% (5)
2:0 Борнмут
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:1 Борнмут
1.6% (2)
3:2 Борнмут
1.6% (2)
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