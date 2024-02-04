  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Юнайтед
1:0
Перерыв
Вест Хэм
0'
1:0
23' Гол
Хёйлунн Расмус
37' Желтая карточка
Соучек Томаш

Ход матча

23'
Хёйлунн Расмус
(Каземиро Карлос)
1:0
37'
 
Соучек Томаш

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 277 Количество передач 236
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 140
Манчестер Юнайтед 83.6% (117)
X 12.1% (17)
Вест Хэм 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм
5.40
5.60
Реклама, betcity.ru
5.75
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
18
Каземиро
Карлос
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
2
Джонсон
Бен
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
20
Боуэн
Джаррод
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

40 матчей

60%
20%
20%
24 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.5%
47.5%
10%
17 побед 19 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.53

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.48

Среднее время на гол

63
189

Всего голов

66
39

Голов в среднем за матч

1.65
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

54
92

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 6 0.26
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.22
Хёйлунн Расмус 4 0.17
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.13
Гарначо Алехандро 3 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Далот Диогу 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.48
Кудус Мохаммед 6 0.26
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.22
Соучек Томаш 5 0.22
Пакета Лукас 2 (1) 0.09
Антонио Майкл 2 0.09
Зума Курт 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 5 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Цоуфал Владимир 5 1
Пакета Лукас 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Агер Наиф 2 1
Соучек Томаш 3 0
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
8
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Вест Хэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
17
Манчестер Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (11)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
14% (3)
32% (7)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Пропущено

18
22
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
2
9%
1-15
7
39%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
14%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
5
36%
4
22%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Забито

29
36
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
10%
5
14%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
4
14%
7
19%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
10
34%
7
19%
76-90

Пропущено

31
33
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
3
10%
3
9%
1-15
8
26%
4
12%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
7
23%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
8
14
1.5
13
9
4
18
2.5
4
18
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 23 12 2 9 29 - 32 38
7.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 23 10 6 7 36 - 34 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 23 9 5 9 35 - 36 32
11.
Челси
 1:2 Заявка 23 9 4 10 37 - 37 31
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 12 7 1 4 16 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 1:2 Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
7.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
10.
Челси
 1:2 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Минуту всего лишь добавил главный арбитр к основному времени первого тайма, после чего дал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0, "МЮ" пока впереди!
  • 44'
    Кудус в подкате идеально отыграл. В итоге игрок "Вест Хэма" не допустил опасную атаку соперника. Улетела сфера за пределы футбольного поля. 
  • 43'
    Магуайр выполнял передачу с левого края в район 11-метровой отметки, но никто из партнеров до мяча в этой ситуации добраться не сумел. Потеря. 
  • 41'
    Чем-то Дэвид Мойес сейчас был недоволен. Судя по всему, какое-то тренерское решение его озадачило. Но уже успокоился наставник, как только рефери пригрозил наказанием. 
  • 40'
    Последние минуты первого тайма держат снаряд под контролем игроки манчестерской команды. Но непросто там приходится Далоту, которого на регулярной основе к атакам подключают партнеры. 
  • Угловой
    39'
    Четвертый свой угловой заработали "молотки". Просто проскакивает мимо мяча Кудус, едва не попадает в темп атаке своей команды. Как же повезло "Вест Хэму". 
  • 37'
    Цоуфал с правого края простреливал мяч в штрафную соперника - мяч попал в голову Хёйлунну и полетел в сторону от штрафной. Успевает игрок и в защите отрабатывать. 
  • Желтая карточка
    36'
    Нанес удар по ноге Рэшфорду сейчас Соучек. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока "Вест Хэма".
  • 35'
    Кудус на Боуэна отдал передачу. Тот с левого края навешивал мяч на дальнюю штангу, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось.
  • 34'
    Болельщики на "Олд Траффорд" ни на секунду не умолкают. Гонят они вперед свою любимую команду, а та, как говорится, и рада стараться.
  • 32'
    Выиграл Хёйлунн теперь воздух на подступах к чужой штрафной, но скинул мяч на ногу сопернику. Гарначо далее пошел в отбор и выбил мяч в аут. 
  • 31'
    Манчестерский коллектив владеет инициативой на своей половине поля. Идет передача от Каземиро на Хёйлунна, но тот грудью обрабатывает снаряд слишком жестко.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Соучек подавал с левого края в штрафную соперника, но не сумел партнер до снаряда добраться, несмотря на все желание это сделать.
  • 28'
    61% против 39% по владению мячом у нас. Солидное преимуществ имеют игроки манчестерской команды. И визуально это действительно видно.
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! Соучек нанес удар по воротам противника со средней дистанции. Мяч в итоге в угол нырял, но успел до него добраться голкипер команды хозяев Онана!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      26'
      Угловой подали футболисты гостей, но ничего интересного со стандарта придумать не удалось "Вест Хэму" в этой ситуации. Мяч выбит в центр поля. 
    • 25'
      Повели в счете хозяева, но теперь будет интересно посмотреть за тем, что придумает коллектив "молотков" в попытке отыграться в матче. Робин ван Перси, который сегодня находится на стадионе, должен быть доволен. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЁЙЛУНН! 1:0!
      Классная атака манчестерцев, Каземиро успел в подкате отдать передачу на партнера. Хёйлунн в итоге нанес выстрел с дужки штрафной, и сфера оказалась в сетке!
    • 22'
      Рэшфорд пробросил мяч себе на ход. Пытался он прострелить далее снаряд в центр штрафной, но его пас оставлял желать лучшего.
    • 21'
      Более 20 минут миновало в нашем матче. Пока сложно отдать предпочтение кому-то из коллективов, но определенно быстрее манчестерцы.
    • Фол, нарушение
      19'
      Кудус завладел мячом и тут же оказывается на газоне. Мартинес сбивает его с ног. Однако арбитр не показывает желтую карточку, но назначает штрафной удар.
    • Опасный момент
      18'
      Атаку начинают гости поля. Соучек отправляет в створ ворот мяч. Чудом не залетает мяч в сетку.
    • Угловой
      17'
      Первый угловой удар хозяев чуть не принес открытие счета, но Ареола смог в последнюю секунду отбить мяч и вновь угловой "Манчестера". Второй угловой не создал опасной ситуации около ворот.
    • Угловой
      16'
      Еще один угловой зарабатывает Рэшфорд. Зума отбил мяч около своих ворот случайно ударив еще и своего голкипера.
    • Фол, нарушение
      15'
      Манчестерский коллектив снова перевёл игру на половину поля. Каземиро в подкате пошёл на соперника и едва не нанёс ему травму. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Еще один штрафной удар выполняет "Вест Хэм" около ворот Манчестера". В момент удара  углового держали хозяева руками гостей. 
    • 13'
      Более 10 минут отыграли соперники. Пока что манчестерский коллектив владеет инициативой, но не может свое преимущество реализовать. 
    • Угловой
      11'
      Первый стандарт в нашей игре! И какой же опасный момент. Чудом спас Онана ворота от забитого гола после рикошета мяча от игрока "Вест Хэма".
    • 10'
      Гарначо активно бежит на сторону"Вет Хэма" и тут же теряет мяч. Перехватывают гости инициативу в игре . Играют они по правому флангу и зарабатывают первый угловой.
    • 9'
      Эмерсон из центра поля бодро отправляется в сторону ворот соперника. Делает пас на Боуена , но тот лишь слегка ударил по мячу, чем облегчил Онану задачу поймать мяч в руки. 
    • 8'
      Каземиро на Гарначо сыграл сейчас. Тот скинул мяч в центр, но никого из партнёров в той зоне не оказалось. 
    • 7'
      Смещаются вновь хозяева в центр поля. Видно это такая "домашняя" заготовка "Манчестера", ведь уже не один раз они проводят подобную тактику в сегодняшней встрече.
    • 6'
      "Вест Хэм" в атаке. Пытаются по флангу зайти они к воротам соперника, но защитники плотно стоят на защите своих ворот. 
    • 5'
      Активно команды ворвались в игру. Владеют пока мячом большую часть времени хозяева. Очень интересный футбольный поединок нас ждет с вами сегодня. 
    • 4'
      Сегодня перед началом мачта была проведена дань памяти погибшим из команды «Манчестер Юнайтед». 6 февраля 1958 года произошла страшная трагедия в истории английского футбола. Тогда молодая команда, подающая большие надежды погибла в авиакатастрофе. Все трибуны покрыты сегодня памятными плакатами, а тренеры вынесли перед началом цветочные венки в знак памяти.
       
    • 3'
      Сегодня каждой из команд важно победить. Три очка каждому из коллективов придутсы ко двору. 
    • 2'
      "Манчестер Юнайтед" сегодня играет в красно-бело-черной форме, в то время как "Вест Хэм" предстал на поле в бело-голубых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам! Поехали!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    83.6% (117)
    Ничья
    12.1% (17)
    Вест Хэм
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.86% (88)
    Меньше
    24.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    45.7% (64)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10% (14)
    2:2 Ничья
    5.7% (8)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    5% (7)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5% (7)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    2.9% (4)
    1:2 Вест Хэм
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный