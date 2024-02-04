Цоуфал с правого края простреливал мяч в штрафную соперника - мяч попал в голову Хёйлунну и полетел в сторону от штрафной. Успевает игрок и в защите отрабатывать.

Четвертый свой угловой заработали "молотки". Просто проскакивает мимо мяча Кудус, едва не попадает в темп атаке своей команды. Как же повезло "Вест Хэму".

Последние минуты первого тайма держат снаряд под контролем игроки манчестерской команды. Но непросто там приходится Далоту, которого на регулярной основе к атакам подключают партнеры.

Чем-то Дэвид Мойес сейчас был недоволен. Судя по всему, какое-то тренерское решение его озадачило. Но уже успокоился наставник, как только рефери пригрозил наказанием.

Магуайр выполнял передачу с левого края в район 11-метровой отметки, но никто из партнеров до мяча в этой ситуации добраться не сумел. Потеря.

Кудус в подкате идеально отыграл. В итоге игрок "Вест Хэма" не допустил опасную атаку соперника. Улетела сфера за пределы футбольного поля.

Минуту всего лишь добавил главный арбитр к основному времени первого тайма, после чего дал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0, "МЮ" пока впереди!

МОМЕНТ! Соучек нанес удар по воротам противника со средней дистанции. Мяч в итоге в угол нырял, но успел до него добраться голкипер команды хозяев Онана!

61% против 39% по владению мячом у нас. Солидное преимуществ имеют игроки манчестерской команды. И визуально это действительно видно.

Полчаса отыграли соперники. Соучек подавал с левого края в штрафную соперника, но не сумел партнер до снаряда добраться, несмотря на все желание это сделать.

Манчестерский коллектив владеет инициативой на своей половине поля. Идет передача от Каземиро на Хёйлунна, но тот грудью обрабатывает снаряд слишком жестко.

Выиграл Хёйлунн теперь воздух на подступах к чужой штрафной, но скинул мяч на ногу сопернику. Гарначо далее пошел в отбор и выбил мяч в аут.

Болельщики на "Олд Траффорд" ни на секунду не умолкают. Гонят они вперед свою любимую команду, а та, как говорится, и рада стараться.

Кудус на Боуэна отдал передачу. Тот с левого края навешивал мяч на дальнюю штангу, но там никого из партнеров в тот момент не оказалось.

Нанес удар по ноге Рэшфорду сейчас Соучек. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока "Вест Хэма".

26' Угловой подали футболисты гостей, но ничего интересного со стандарта придумать не удалось "Вест Хэму" в этой ситуации. Мяч выбит в центр поля.

25' Повели в счете хозяева, но теперь будет интересно посмотреть за тем, что придумает коллектив "молотков" в попытке отыграться в матче. Робин ван Перси, который сегодня находится на стадионе, должен быть доволен.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЁЙЛУНН! 1:0!

Классная атака манчестерцев, Каземиро успел в подкате отдать передачу на партнера. Хёйлунн в итоге нанес выстрел с дужки штрафной, и сфера оказалась в сетке!

22' Рэшфорд пробросил мяч себе на ход. Пытался он прострелить далее снаряд в центр штрафной, но его пас оставлял желать лучшего.

21' Более 20 минут миновало в нашем матче. Пока сложно отдать предпочтение кому-то из коллективов, но определенно быстрее манчестерцы.

19' Кудус завладел мячом и тут же оказывается на газоне. Мартинес сбивает его с ног. Однако арбитр не показывает желтую карточку, но назначает штрафной удар.

18' Атаку начинают гости поля. Соучек отправляет в створ ворот мяч. Чудом не залетает мяч в сетку.

17' Первый угловой удар хозяев чуть не принес открытие счета, но Ареола смог в последнюю секунду отбить мяч и вновь угловой "Манчестера". Второй угловой не создал опасной ситуации около ворот.

16' Еще один угловой зарабатывает Рэшфорд. Зума отбил мяч около своих ворот случайно ударив еще и своего голкипера.