Тур: 23. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Мэдли Анди
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
277 Количество передач 236
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
40 матчей
60%
20%
20%
24 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.5%
47.5%
10%
17 побед 19 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.86
1.53
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.48
Среднее время на гол
63
189
Всего голов
66
39
Голов в среднем за матч
1.65
0.98
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
54
92
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|6
|0.26
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|0.22
|Хёйлунн Расмус
|4
|0.17
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.13
|Гарначо Алехандро
|3
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.48
|Кудус Мохаммед
|6
|0.26
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.22
|Соучек Томаш
|5
|0.22
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.09
|Антонио Майкл
|2
|0.09
|Зума Курт
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Альварес Эдсон
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|5
|1
|Пакета Лукас
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Соучек Томаш
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
8
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Вест Хэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
17
Манчестер Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (11)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
14% (3)
32% (7)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Пропущено
18
22
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
2
9%
1-15
7
39%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
14%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
5
36%
4
22%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Забито
29
36
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
10%
5
14%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
4
14%
7
19%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
10
34%
7
19%
76-90
Пропущено
31
33
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
3
10%
3
9%
1-15
8
26%
4
12%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
7
23%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
65
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
74
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
193
814
139
418
418
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6.
|1:0 Заявка
|23
|12
|2
|9
|29 - 32
|38
|7.
|0:1 Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 34
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|35 - 36
|32
|11.
|1:2 Заявка
|23
|9
|4
|10
|37 - 37
|31
|12.
|1:1 Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 42
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|1:1 Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 18
|22
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|10.
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|2:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|12.
|1:2 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|7.
|1:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|2:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|10.
|1:2 Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
83.6% (117)
Ничья
12.1% (17)
Вест Хэм
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
75.86% (88)
Меньше
24.14% (28)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45.7% (64)
1:0 Манчестер Юнайтед
10% (14)
2:2 Ничья
5.7% (8)
2:0 Манчестер Юнайтед
5% (7)
3:1 Манчестер Юнайтед
5% (7)
1:1 Ничья
5% (7)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.9% (4)
1:2 Вест Хэм
2.1% (3)
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