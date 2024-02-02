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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 40
Манчестер Юнайтед 85% (34)
X 7.5% (3)
Вест Хэм 7.5% (3)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм
4.60
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Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

40 матчей

60%
20%
20%
24 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.5%
47.5%
10%
17 побед 19 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.53

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.48

Среднее время на гол

63
189

Всего голов

66
39

Голов в среднем за матч

1.65
0.98

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

54
92

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 6 0.27
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.23
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.14
Хёйлунн Расмус 3 0.14
Гарначо Алехандро 3 0.14
Эриксен Кристиан 1 0.05
Линделоф Виктор 1 0.05
Далот Диогу 1 0.05
Каземиро Карлос 1 0.05
Варан Рафаэль 1 0.05
Марсьяль Антони 1 0.05
Межбри Ханнибал 1 0.05
Майну Кобби 1 0.05
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.5
Кудус Мохаммед 6 0.27
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.23
Соучек Томаш 5 0.23
Пакета Лукас 2 (1) 0.09
Антонио Майкл 2 0.09
Зума Курт 1 0.05
Корне Максвелл 1 0.05
Агер Наиф 1 0.05
Мавропанос Константинос 1 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 5 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Майну Кобби 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 7 0
Альварес Эдсон 7 0
Цоуфал Владимир 5 1
Пакета Лукас 6 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Агер Наиф 2 1
Кудус Мохаммед 3 0
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вест Хэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
8
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Вест Хэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
17
Манчестер Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (11)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
14% (3)
32% (7)
Вест Хэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
6
33%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Пропущено

18
22
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
2
9%
1-15
7
39%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
14%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
5
36%
4
22%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Забито

29
36
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
10%
5
14%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
4
14%
7
19%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
10
34%
7
19%
76-90

Пропущено

31
33
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
3
10%
3
9%
1-15
8
26%
4
12%
16-30
2
6%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
7
23%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
19
3
8
14
1.5
13
9
4
18
2.5
4
18
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 22 13 4 5 47 - 33 43
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 22 3 3 16 22 - 45 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
5.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.

    Главный судья: Мэдли Анди

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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Манчестер Юнайтед 85% (34)
    X 7.5% (3)
    Вест Хэм 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    4.60
    4.20
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    4.80
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    85.4% (35)
    Ничья
    7.3% (3)
    Вест Хэм
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (28)
    Меньше
    28.21% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    53.7% (22)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    14.6% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.3% (3)
    1:2 Вест Хэм
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
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