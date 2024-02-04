Тур: 23.
Ход матча
2'
1:0
10'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Анортосис
Пафос
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
30 матчей
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.79
0.63
Среднее время на гол
114
144
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.13
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
87
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гассама Секу
|7
|0.32
|Кастель Серхио
|7
|0.32
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.23
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.18
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.18
|Коррейя Андерсон
|1
|0.05
|Тиун Уссейну
|1
|0.05
|Феррер Сальвадор
|1
|0.05
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.05
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.43
|Танкович Муамер
|8 (1)
|0.35
|Драгомир Влад
|4
|0.17
|Валакари Онни
|4 (1)
|0.17
|Твумаси Патрик
|3
|0.13
|Бруно V
|3
|0.13
|Наме Мустафа
|2
|0.09
|Matheus Davo
|2
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.04
|Рус Адриан
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|8
|1
|Каргас Яннис
|5
|0
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Арболеда Иван
|3
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|1
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Жайро
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Танкович Муамер
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
2
Анортосис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
15
20
Анортосис
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
20%
5
26%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
13%
1
5%
1-15
5
31%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
38%
6
30%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
31
39
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
3
10%
4
10%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
8
26%
12
31%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1
Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Результаты матчей
Анортосис
Пафос
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
56
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
65
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
166
1011
1111
417
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|49 - 13
|51
|2.
|22
|15
|2
|5
|43 - 20
|47
|3.
|22
|13
|6
|3
|37 - 20
|45
|4.
|1:0
|22
|13
|4
|5
|32 - 17
|43
|5.
|0:1
|23
|13
|3
|7
|39 - 16
|42
|6.
|22
|11
|6
|5
|41 - 26
|39
|7.
|22
|9
|7
|6
|34 - 22
|34
|8.
|22
|9
|4
|9
|30 - 35
|31
|9.
|21
|7
|2
|12
|25 - 36
|23
|10.
|22
|5
|6
|11
|30 - 49
|21
|11.
|21
|2
|8
|11
|22 - 47
|14
|12.
|22
|3
|5
|14
|25 - 45
|14
|13.
|21
|3
|4
|14
|17 - 42
|13
|14.
|22
|3
|2
|17
|13 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|31 - 4
|31
|2.
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 14
|26
|4.
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|6.
|1:0
|12
|6
|4
|2
|16 - 11
|22
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|11
|4
|2
|5
|16 - 21
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|2.
|1:0
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|6.
|0:1
|12
|6
|1
|5
|19 - 11
|19
|7.
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|10.
|11
|1
|4
|6
|14 - 28
|7
|11.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|13.
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
|14.
|11
|1
|1
|9
|6 - 29
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|10
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Пафос
|Танкович Муамер
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8