Тур: 23.
0'
1:0
2' ГолГассама Секу
10' Желтая карточкаMatias Melluso
16' Желтая карточкаЧико Хосе Мануэль Морено
1:1
35' ГолЖайро
45' Желтая карточкаУорис Маджид
65' Желтая карточкаДрагомир Влад
75' Желтая карточкаАрболеда Иван
1:2
76' ГолЖайро
77' Желтая карточкаЖайро
2:2
90' ПенальтиКастель Серхио
90' Желтая карточкаИвушич Ивица
90'+7
Ход матча
2'
1:0
10'
35'
1:1
45'
46'
65'
75'
76'
1:2
77'
90'
2:2
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Анортосис
Пафос
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
30 матчей
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.79
0.63
Среднее время на гол
114
144
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.13
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
79
87
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гассама Секу
|8
|0.36
|Кастель Серхио
|8 (1)
|0.36
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.23
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.18
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.18
|Коррейя Андерсон
|1
|0.05
|Тиун Уссейну
|1
|0.05
|Феррер Сальвадор
|1
|0.05
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.05
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|12 (1)
|0.52
|Танкович Муамер
|8 (1)
|0.35
|Драгомир Влад
|4
|0.17
|Валакари Онни
|4 (1)
|0.17
|Твумаси Патрик
|3
|0.13
|Бруно V
|3
|0.13
|Наме Мустафа
|2
|0.09
|Matheus Davo
|2
|0.09
|Бочкай Петар
|1
|0.04
|Рус Адриан
|1
|0.04
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.04
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|8
|1
|Арболеда Иван
|4
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|1
|Каргас Яннис
|5
|0
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Уорис Маджид
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Жайро
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Драгомир Влад
|4
|0
|Matias Melluso
|4
|0
|Бруно V
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Рус Адриан
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Танкович Муамер
|2
|0
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
4
Анортосис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
15
20
Анортосис
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
17
21
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
7
33%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
5
31%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
38%
6
30%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
33
41
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
4
12%
4
10%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
3
9%
7
17%
31-45
6
18%
7
17%
46-60
6
18%
5
12%
61-75
9
27%
13
32%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
16%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1
Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Результаты матчей
Анортосис
Пафос
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
66
56
111
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
93
55
75
37
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
176
1111
1211
418
815
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8