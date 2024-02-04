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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Анортосис
2:2
Конец матча
Пафос
0'
1:0
2' Гол
Гассама Секу
10' Желтая карточка
Matias Melluso
16' Желтая карточка
Чико Хосе Мануэль Морено
1:1
35' Гол
Жайро
45' Желтая карточка
Уорис Маджид
65' Желтая карточка
Драгомир Влад
75' Желтая карточка
Арболеда Иван
1:2
76' Гол
Жайро
77' Желтая карточка
Жайро
2:2
90' Пенальти
Кастель Серхио
90' Желтая карточка
Ивушич Ивица
90'+7
Анортосис
Пафос

История личных встреч

Анортосис
Пафос

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

30 матчей

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.3%
43.3%
13.4%
13 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.7%
50%
13.3%
11 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
3:4
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.79
0.63

Среднее время на гол

114
144

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.13
1.03

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

79
87

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гассама Секу 8 0.36
Кастель Серхио 8 (1) 0.36
Герреро Мигель 5 (2) 0.23
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.18
Элдер Феррейра 4 (1) 0.18
Коррейя Андерсон 1 0.05
Тиун Уссейну 1 0.05
Феррер Сальвадор 1 0.05
Dimitrianos Tzouliou 1 0.05
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 12 (1) 0.52
Танкович Муамер 8 (1) 0.35
Драгомир Влад 4 0.17
Валакари Онни 4 (1) 0.17
Твумаси Патрик 3 0.13
Бруно V 3 0.13
Наме Мустафа 2 0.09
Matheus Davo 2 0.09
Бочкай Петар 1 0.04
Рус Адриан 1 0.04
Diogo Dall'Igna 1 0.04

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 8 1
Арболеда Иван 4 1
Чико Хосе Мануэль Морено 4 1
Каргас Яннис 5 0
Элдер Феррейра 5 0
Уорис Маджид 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Корреа Павлос 1 1
Коррейя Андерсон 2 0
Тиун Уссейну 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Жайро 5 0
Икоко Джордан 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Драгомир Влад 4 0
Matias Melluso 4 0
Бруно V 3 0
Родригеш Педру 3 0
Рус Адриан 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Танкович Муамер 2 0
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Анортосис
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
4
Анортосис
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

15
20
Анортосис
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Пафос
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
7
33%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
5
31%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
38%
6
30%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

33
41
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
4
12%
4
10%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
3
9%
7
17%
31-45
6
18%
7
17%
46-60
6
18%
5
12%
61-75
9
27%
13
32%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
16%
3
18%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
7
37%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1
Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0

Результаты матчей

Анортосис
Пафос

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
0
6 раз 26%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
1
11
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
5
1.5
7
5
3
7
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
6
11
11
1.5
12
11
4
18
2.5
8
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 22 16 3 3 49 - 13 51
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
6.
Омония Никосия
 22 11 6 5 41 - 26 39
7.
Аполлон
 22 9 7 6 34 - 22 34
8.
Неа Саламина
 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
АЕЛ Лимасол
 21 7 2 12 25 - 36 23
10.
Этникос Ахна
 22 5 6 11 30 - 49 21
11.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
12.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 22 3 2 17 13 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 10 1 0 31 - 4 31
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 11 3 3 5 10 - 11 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Омония Никосия
 11 4 3 4 13 - 14 15
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
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Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
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