Нету с мячом, разгоняет атаку "Вулверхэмптона", вошёл в чужую штрафную площадь, но не дали ему проить.

Са разыграл от ворот. Сильно вперёд направил игровой снаряд он. Борьбы не получилось. Мяч у Кайседо.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:2!!! Аит-Нури!!!! Заброс от центрального защитника на правый край, есть место для того, чтобы разогнать у Нету, выполнил он прострел, а точный удар пришёлся на Аит-Нури!

От ворот пробил Са, мяч достался Сарабия, который неудачно им распорядился.

На левом фланге заработали стандарт гости, перевод на правый край пошёл, но Кунья не сумел обработать игровой снаряд.

В центре поля подобрал мяч Галлахер, отдал на Нкунку, тот на Палмера на правый край, прострел выполнил... А замкнуть?

Фернандес заложил корпус и пробил с правой ноги с 25 метров! Выше цели...

Чилуэлл вернулся, чтобы помочь своим защитникам и выбил игровой снаряд из под ног соперника.

Аут пошёл бросать Гомес, оставил он мяч Гомешу. Получил он обратную передачу, через четверых стал пробираться, но было тяжело.

Угловой удар заработали игроки "Челси". Подача от Чилуэлла, но "воздух" сегодня за "волками".

Через правый край в атаку идут хозяев, прострел Палмера, вообще никого в районе 11-метровой отметки!

В центре поля с мячом Гомес, увидел рывок Нету, передачу тому выдал, но слишком сильно, хотя задумка хорошая была.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Кунья!!! Рикошет и мяч в воротах! Подобрал мяч в центре поля Гомес, выдал передачу на Кунья, который с левой ноги пробил по воротам Петровича, но рикошет помог Кунья!

Аут возле углового флажка бросает Семеду. Прямо в штрафную площадь забросил мяч, но сильно получилось.

В центре поля принял мяч Фернандес, отыграл с Нкунку, тот на Стерлинга, который выдал передачу Галлахеру.

Лондонцы держат мяч в центре поля, передача на левый край пошла, откуда вышел заброс на Стерлинга. Сильно...

В центре поля с мячом игроки "Челси", передача на Фернандеса, тот назад отдал мяч.

Четверть часа до конца первого тайма. Штрафной удар заработали на левом фланге "волки", подача... Пробил головой Кунья! Но выше цели!

Разыгрыл от ворот Петрович. Мяч вернулся Джордже, но тот сильно вперёд в этот раз его отправил.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Палмер!!! Передача в разрез от Кайседо, Палмер подобрал мяч и отправил его в дальний нижний угол!

19' Гомеш разыграл стандарт, отправив игровой снаряд на левый край атаки. Здесь только игроки "Челси".

18' Семеду оказался на газоне. Гюсто правила нарушил в атаке.

16' Семеду принял передачу на правом фланге, сыграл в центр. Назад на правый край на Сарабия, тот не увидел продолжения атаки. Сыграл назад.

15' Семеду бросил аут, передача по флангу на Сарабия, который не сумел обработать игровой снаряд.

14' Передача на Гомеса, который не сумел отыграть мяч на партнёра. Перехватил игровой снаряд Кайседо. Через левый край пытались свою атаку развить лондонцы. Не вышло.

13' Семеду бросил аут на правом фланге, передача назад пошла. Пока что держит мяч "Вулхверхэмптон" по большей части.

12' Чилуэлл исполнил подачу с углового, слишком сильно. С мячом Гомеш.

11' Фернандес с мячом в центре поля, набрал хороший ход, выкатил мяч на правый край. Игровой снаряд обработал Палмер, начал смещаться в центр, пробил с левой ноги! Кого-то задел мяч, вышел за лицевую.

10' Нету с мячом на правом фланге, передача по краю пошла. Аут для "волков". Бросил мяч в игру Сарабия. Передача на Семеду, тот принял игровой снаряд грудью. Назад отыграл.

9' Розыгрыш получился неудачный, мяч вернулся к Са, тот перевод на левый край сильно выполнил. Гомес с мячом. Передача на Сарабия, тот не сумел обработать игровой снаряд.

8' Сарабия с мячом, отыграл он на ближнего, но ему досталось по ногам. Штрафной удар для "Волков".

7' Последовал розыгрыш углового, передача на Чилуэлла, тот к мячу не успел.

6' Реальный шанс у "Челси" открыть счёт в матче! Нкунку пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Са, но Доусон подстраховал своего голкипера, выбив мяч за лицевую!

5' Хорошую атаку провели гости, передача Гомеса на Кунья, который с правой ноги пробил по воротам Петровича, голкипер "синих" на месте.

4' Попытка "волков" провести свою атаку, заброс на Кунья, который не сумел до мяча добраться.

2' Крупным планом Почеттино. Победа ему сегодня нужна. Как и его команде. С мячом Чилуэлл, передача на правый край на Гюсто.