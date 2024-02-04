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  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Челси
1:2
Перерыв
Вулверхэмптон
0'
1:0
19' Гол
Палмер Коул
1:1
22' Гол
Кунья Матеус
31' Желтая карточка
Гюсто Мало
39' Желтая карточка
Семеду Нелсон
41' Желтая карточка
Нету Педру
1:2
43' Гол
Аит-Нури Раян

Ход матча

19'
Палмер Коул
(Кайседо Мойсес)
1:0
22'
1:1
Кунья Матеус
(Гомес Жоао)
31'
Гюсто Мало
 
39'
 
Семеду Нелсон
41'
 
Нету Педру
43'
1:2
Аит-Нури Раян
(Нету Педру)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 138
Челси 87.7% (121)
X 8.7% (12)
Вулверхэмптон 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Вулверхэмптон
5.55
4.56
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
18
Нкунку
Кристофер
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
21
Сарабия
Пабло
12
Кунья
Матеус
7
Нету
Педру
Челси
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Вулверхэмптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.56
1.4

Среднее время на гол

35
64

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.1
0.33

Среднее время на гол

81
270

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.79
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
100

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.43
Джексон Николас 7 0.3
Стерлинг Рахим 5 0.22
Мудрик Михаил 3 0.13
Нкунку Кристофер 2 0.09
Мадуэке Нони 2 (1) 0.09
Фернандес Энцо 2 (1) 0.09
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Силва Тьяго 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.43
Кунья Матеус 7 0.3
Лемина Марио 4 0.17
Нету Педру 2 0.09
Сарабия Пабло 2 (1) 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.09
Калайджич Саша 2 0.09
Килман Макс 2 0.09
Доусон Крэйг 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Гомес Жоао 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Гюсто Мало 5 1
Палмер Коул 6 0
Кайседо Мойсес 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Чилуэлл Бен 4 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 8 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 5 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0

Результаты матчей

Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вулверхэмптон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
7
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

12
13
Челси
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
68% (15)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Вулверхэмптон
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
2
11%
6
43%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
5
26%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
18%
5
28%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
4
18%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
3
17%
76-90

Забито

35
33
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
9%
3
9%
1-15
8
23%
3
9%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
10
29%
7
21%
61-75
5
14%
12
36%
76-90

Пропущено

36
35
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
11%
8
23%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
5
14%
2
6%
31-45
7
19%
8
23%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
12
33%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0
Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2

Результаты матчей

Челси
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Челси
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
10
12
1.5
10
12
6
16
2.5
3
19
3
19
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 23 12 2 9 29 - 32 38
7.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 23 10 6 7 36 - 34 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 23 9 5 9 35 - 36 32
11.
Челси
 1:2 Заявка 23 9 4 10 37 - 37 31
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 12 7 1 4 16 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 1:2 Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
7.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 2:1 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
10.
Челси
 1:2 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 45'
    На левом фланге заработали стандарт гости, перевод на правый край пошёл, но Кунья не сумел обработать игровой снаряд. 
  • 45'
    От ворот пробил Са, мяч достался Сарабия, который неудачно им распорядился. 
  • Дополнительное время
    44'
    4 минуты добавил судья. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:2!!!  Аит-Нури!!!! Заброс от центрального защитника на правый край, есть место для того, чтобы разогнать у Нету, выполнил он прострел, а точный удар пришёлся на Аит-Нури!
  • 42'
    Са разыграл от ворот. Сильно вперёд направил игровой снаряд он. Борьбы не получилось. Мяч у Кайседо. 
  • 41'
    Нету с мячом, разгоняет атаку "Вулверхэмптона", вошёл в чужую штрафную площадь, но не дали ему проить. 
  • 40'
    Через правый край в атаку идут хозяев, прострел Палмера, вообще никого в районе 11-метровой отметки! 
  • Желтая карточка
    39'
    Нету. Грубая игра. Жёлтая карточка. 
  • Угловой
    38'
    Угловой удар заработали игроки "Челси". Подача от  Чилуэлла, но "воздух" сегодня за "волками".
  • Желтая карточка
    36'
    Семеду нарушил правила. Грубая игра. И заслуженная жёлтая карточка. 
  • 35'
    Аут пошёл бросать Гомес, оставил он мяч Гомешу. Получил он обратную передачу, через четверых стал пробираться, но было тяжело. 
  • 34'
     Чилуэлл вернулся, чтобы помочь своим защитникам и выбил игровой снаряд из под ног соперника. 
  • 33'
     Фернандес заложил корпус и пробил с правой ноги с 25 метров! Выше цели... 
  • 32'
    В центре поля подобрал мяч Галлахер, отдал на Нкунку, тот на Палмера на правый край, прострел выполнил... А замкнуть?
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    • Желтая карточка
      32'
      Гюсто за нарушение правил получил жёлтую карточку. 
    • 31'
      Разыгрыл от ворот Петрович. Мяч вернулся Джордже, но тот сильно вперёд в этот раз его отправил. 
    • 30'
      Четверть часа до конца первого тайма. Штрафной удар заработали на левом фланге "волки", подача... Пробил головой Кунья! Но выше цели! 
    • 28'
      В центре поля с мячом игроки "Челси", передача на Фернандеса, тот назад отдал мяч.
    • 27'
      Нарушение правил зафиксировал рефери. Гомеш придержал руками Палмера. Штрафной удар готовятся исполнять лондонцы. 
    • 26'
      Лондонцы держат мяч в центре поля, передача на левый край пошла, откуда вышел заброс на Стерлинга. Сильно...
    • 25'
      В центре поля принял мяч Фернандес, отыграл с  Нкунку, тот на Стерлинга, который выдал передачу  Галлахеру. 
    • 24'
      Аут возле углового флажка бросает Семеду. Прямо в штрафную площадь забросил мяч, но сильно получилось. 
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Кунья!!! Рикошет и мяч в воротах! Подобрал мяч в центре поля Гомес, выдал передачу на Кунья, который с левой ноги пробил по воротам Петровича, но рикошет помог Кунья! 
    • 21'
      В центре поля с мячом Гомес, увидел рывок Нету, передачу тому выдал, но слишком сильно, хотя задумка хорошая была. 
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Палмер!!! Передача в разрез от Кайседо, Палмер подобрал мяч и отправил его в дальний нижний угол!
    • 19'
      Гомеш разыграл стандарт, отправив игровой снаряд на левый край атаки. Здесь только игроки "Челси". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Семеду оказался на газоне. Гюсто правила нарушил в атаке. 
    • 16'
      Семеду принял передачу на правом фланге, сыграл в центр. Назад на правый край на Сарабия, тот не увидел продолжения атаки. Сыграл назад. 
    • 15'
      Семеду бросил аут, передача по флангу на  Сарабия, который не сумел обработать игровой снаряд. 
    • 14'
      Передача на Гомеса, который не сумел отыграть мяч на партнёра. Перехватил игровой снаряд Кайседо. Через левый край пытались свою атаку развить лондонцы. Не вышло. 
    • 13'
      Семеду бросил аут на правом фланге, передача назад пошла. Пока что держит мяч "Вулхверхэмптон" по большей части.
    • Угловой
      12'
       Чилуэлл исполнил подачу с углового, слишком сильно. С мячом Гомеш.
    • 11'
       Фернандес с мячом в центре поля, набрал хороший ход, выкатил мяч на правый край. Игровой снаряд обработал Палмер, начал смещаться в центр, пробил с левой ноги! Кого-то задел мяч, вышел за лицевую. 
    • 10'
      Нету с мячом на правом фланге, передача по краю пошла. Аут для "волков". Бросил мяч в игру Сарабия. Передача на Семеду, тот принял игровой снаряд грудью. Назад отыграл. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Розыгрыш получился неудачный, мяч вернулся к Са, тот перевод на левый край сильно выполнил. Гомес с мячом. Передача на Сарабия, тот не сумел обработать игровой снаряд. 
    • 8'
       Сарабия с мячом, отыграл он на ближнего, но ему досталось по ногам. Штрафной удар для "Волков".
    • Угловой
      7'
      Последовал розыгрыш углового, передача на  Чилуэлла, тот к мячу не успел. 
    • Опасный момент
      6'
      Реальный шанс у "Челси" открыть счёт в матче!  Нкунку пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Са, но Доусон подстраховал своего голкипера, выбив мяч за лицевую! 
    • 5'
      Хорошую атаку провели гости, передача Гомеса на  Кунья, который с правой ноги пробил по воротам Петровича, голкипер "синих" на месте. 
    • 4'
      Попытка "волков" провести свою атаку, заброс на Кунья, который не сумел до мяча добраться. 
    • 2'
      Крупным планом Почеттино. Победа ему сегодня нужна. Как и его команде. С мячом  Чилуэлл, передача на правый край на Гюсто. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:2 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Челси
    87.7% (121)
    Ничья
    8.7% (12)
    Вулверхэмптон
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    65.25% (77)
    Нет
    34.75% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    44.2% (61)
    1:0 Челси
    20.3% (28)
    2:0 Челси
    8.7% (12)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:1 Челси
    1.4% (2)
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