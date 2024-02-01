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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Челси
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 43
Челси 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Вулверхэмптон 0% (0)
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Челси
Вулверхэмптон

История личных встреч

Челси
Вулверхэмптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.56
1.4

Среднее время на гол

35
64

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.1
0.33

Среднее время на гол

81
270

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.79
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
100

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 9 (5) 0.41
Джексон Николас 7 0.32
Стерлинг Рахим 5 0.23
Мудрик Михаил 3 0.14
Нкунку Кристофер 2 0.09
Мадуэке Нони 2 (1) 0.09
Фернандес Энцо 2 (1) 0.09
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.45
Кунья Матеус 6 0.27
Лемина Марио 4 0.18
Нету Педру 2 0.09
Сарабия Пабло 2 (1) 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.09
Калайджич Саша 2 0.09
Килман Макс 2 0.09
Доусон Крэйг 1 0.05
Доэрти Мэтт 1 0.05
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Палмер Коул 6 0
Кайседо Мойсес 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Гюсто Мало 4 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Дисаси Аксель 5 0
Чилуэлл Бен 4 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 8 1
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 5 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Аит-Нури Раян 5 0
Семеду Нелсон 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Нету Педру 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Уго 1 0

Результаты матчей

Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вулверхэмптон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
7
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

12
13
Челси
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
68% (15)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Вулверхэмптон
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
2
11%
6
43%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
5
26%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
18%
5
28%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
4
18%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
3
17%
76-90

Забито

35
33
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
9%
3
9%
1-15
8
23%
3
9%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
10
29%
7
21%
61-75
5
14%
12
36%
76-90

Пропущено

36
35
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
11%
8
23%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
5
14%
2
6%
31-45
7
19%
8
23%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
12
33%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0
Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2

Результаты матчей

Челси
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Челси
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
19
3
10
12
1.5
10
12
6
16
2.5
3
19
3
19
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 22 13 4 5 47 - 33 43
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 22 3 3 16 22 - 45 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
5.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.2% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Челси 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вулверхэмптон
    5.50
    4.30
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    5.30
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    Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Челси
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    51.2% (22)
    1:0 Челси
    23.3% (10)
    2:0 Челси
    14% (6)
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