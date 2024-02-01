Тур: 23. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Робинсон Тим
Позже
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Вулверхэмптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.56
1.4
Среднее время на гол
35
64
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.1
0.33
Среднее время на гол
81
270
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.79
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
100
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|9 (5)
|0.41
|Джексон Николас
|7
|0.32
|Стерлинг Рахим
|5
|0.23
|Мудрик Михаил
|3
|0.14
|Нкунку Кристофер
|2
|0.09
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.09
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.09
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.05
|Колвилл Леви
|1
|0.05
|Силва Тьяго
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Броя Армандо
|1
|0.05
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.45
|Кунья Матеус
|6
|0.27
|Лемина Марио
|4
|0.18
|Нету Педру
|2
|0.09
|Сарабия Пабло
|2 (1)
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.09
|Калайджич Саша
|2
|0.09
|Килман Макс
|2
|0.09
|Доусон Крэйг
|1
|0.05
|Доэрти Мэтт
|1
|0.05
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|8
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Палмер Коул
|6
|0
|Кайседо Мойсес
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Гюсто Мало
|4
|1
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Дисаси Аксель
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|4
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|8
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Результаты матчей
Челси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вулверхэмптон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
7
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
12
13
Челси
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
68% (15)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Вулверхэмптон
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
28%
2
14%
61-75
2
11%
6
43%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
5
26%
61-75
3
18%
6
32%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
18%
5
28%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
4
18%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
7
32%
3
17%
76-90
Забито
35
33
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
3
9%
3
9%
1-15
8
23%
3
9%
16-30
6
17%
3
9%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
10
29%
7
21%
61-75
5
14%
12
36%
76-90
Пропущено
36
35
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
4
11%
8
23%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
5
14%
2
6%
31-45
7
19%
8
23%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
12
33%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0
Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2
Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2
Результаты матчей
Челси
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:4
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
2:1
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Челси
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
65
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
47
47
38
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
193
1012
1012
616
319
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 39
|19
|18.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон
Исход игры
Челси
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
2:1 Челси
51.2% (22)
1:0 Челси
23.3% (10)
2:0 Челси
14% (6)
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