Тур: 20. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
23
Винд
Йонас
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Хоффенхайм
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
33 матча
48.5%
21.2%
30.3%
16 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
2.25
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
70
49
Голов в среднем за матч
2.12
1.48
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
42
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.45
|Черны Вацлав
|3
|0.15
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.1
|Паредес Кевин
|2
|0.1
|Сванберг Маттиас
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Герхардт Янник
|1
|0.05
|Рожерио да Силва
|1
|0.05
|Лакруа Максанс
|1
|0.05
|Томаш Тьягу
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|8
|0.4
|Крамарич Андрей
|7 (5)
|0.35
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.25
|Сков Роберт
|3
|0.15
|Бебу Ила
|3
|0.15
|Прёмель Гриша
|2
|0.1
|Кабак Озан
|2
|0.1
|Гриллич Флориан
|1
|0.05
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Брукс Джон
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Меле Йоаким
|4
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Акпогума Кевин
|6
|0
|Гриллич Флориан
|5
|0
|Кабак Озан
|5
|0
|Брукс Джон
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
5
5
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
6
10
Вольфсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Хоффенхайм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
13
19
10 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
23%
3
16%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
6
32%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
50%
4
25%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
7
39%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
3
17%
76-90
Забито
25
35
18 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
20%
5
14%
1-15
2
8%
7
20%
16-30
11
44%
6
17%
31-45
1
4%
8
23%
46-60
4
16%
3
9%
61-75
2
8%
6
17%
76-90
Пропущено
28
37
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
7%
2
5%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
6
21%
9
24%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
9
32%
7
19%
61-75
4
14%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3
Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Хоффенхайм
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:3
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
3 раза 16%
1
8 раз 42%
3
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
181
712
109
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 24
|31
|7.
|1:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|36 - 37
|28
|8.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 34
|28
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|0:1 Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 31
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|29 - 37
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|36 - 41
|21
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|22 - 38
|21
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|14 - 31
|11
|18.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|20 - 19
|19
|4.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:1 Хоффенхайм
Исход игры
Вольфсбург
67.8% (82)
Ничья
26.4% (32)
Хоффенхайм
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
46.3% (56)
1:1 Ничья
24% (29)
1:0 Вольфсбург
8.3% (10)
1:2 Хоффенхайм
5% (6)
3:2 Вольфсбург
3.3% (4)
2:0 Вольфсбург
3.3% (4)
3:1 Вольфсбург
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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