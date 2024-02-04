Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Борнаув Себастьян нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

91' Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сванберг Маттиас пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

90' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

89' Паредес Кевин из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Вольфсбург

86' Матч возобновлен

86' Кадержабек Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

81' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

77' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Хорошую попытку сделал Бейер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

73' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Вольфсбург

72' Бебу Ила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' 'Г О О О О О Л - Майер Ловро из команды Вольфсбург забивает с пенальти! Он пробил левой. Оливер Бауманн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

69' Нсоки Стенли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Паредес Кевин из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

68' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Кастельс Коэн плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

66' Г О О О О Л - Прёмель Гриша наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

66' Бебу Ила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

64' Майер Ловро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Вольфсбург

61' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Команда Вольфсбург сравняла счет! Игра продолжается!

58' Супер-замена от тренера! Майер Ловро только вышел на поле и уже забил!

58' Г О О О О Л - Майер Ловро забивает с левой ноги!

58' Бехренс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Астер Вранкс получил легкую травму, и его заменил Майер Ловро

55' Астер Вранкс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Астер Вранкс наказан за толчок Бейер Максимилиан

51' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Вегхорст Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля