  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
6' Гол
Бейер Максимилиан
57' Желтая карточка
Кабак Озан
1:1
58' Гол
Майер Ловро
1:2
66' Гол
Прёмель Гриша
69' Желтая карточка
Нсоки Стенли
2:2
70' Пенальти
Майер Ловро
90' Желтая карточка
Брукс Джон
90' Желтая карточка
Дженц Мориц
90' Желтая карточка
Майер Ловро
90'+8

Ход матча

6'
0:1
Бейер Максимилиан
(Тохумджу Умут)
46'
Сванберг Маттиас
Черны Вацлав
 
55'
Майер Ловро
Вранкс Астер
 
55'
Баку Ридле
Меле Йоаким
 
57'
 
Кабак Озан
58'
Майер Ловро
(Бехренс Кевин)
1:1
65'
 
Бебу Ила
Вегхорст Ваут
65'
 
Сков Роберт
Тохумджу Умут
66'
1:2
Прёмель Гриша
(Бебу Ила)
69'
 
Нсоки Стенли
70'
Майер Ловро
2:2
84'
Пейчинович Дженан
Бехренс Кевин
 
86'
 
Конте Бамбасе
Крамарич Андрей
90'
 
Брукс Джон
90'
Дженц Мориц
 
90'
 
Бюльтер Мариус
Бейер Максимилиан
90'
Майер Ловро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 367 Количество передач 460
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Вольфсбург 67.8% (82)
X 26.4% (32)
Хоффенхайм 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
7
Черны
Вацлав
27
Арнольд
Максимилиан
6
Вранкс
Астер
40
Паредес
Кевин
17
Бехренс
Кевин
23
Винд
Йонас
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
16
Стах
Антон
6
Прёмель
Гриша
40
Тохумджу
Умут
27
Крамарич
Андрей
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Вольфсбург
4-4-2
Хоффенхайм
4-3-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Хоффенхайм

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

33 матча

48.5%
21.2%
30.3%
16 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:1
ТМК
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
6:2
К
2:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
3:2

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

2.25
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

70
49

Голов в среднем за матч

2.12
1.48

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

42
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.45
Майер Ловро 4 (2) 0.2
Черны Вацлав 3 0.15
Паредес Кевин 2 0.1
Сванберг Маттиас 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Герхардт Янник 1 0.05
Рожерио да Силва 1 0.05
Лакруа Максанс 1 0.05
Томаш Тьягу 1 0.05
Бехренс Кевин 0 0
Дженц Мориц 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 8 0.4
Крамарич Андрей 7 (5) 0.35
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.25
Прёмель Гриша 3 0.15
Сков Роберт 3 0.15
Бебу Ила 3 0.15
Кабак Озан 2 0.1
Гриллич Флориан 1 0.05
Бюльтер Мариус 1 0.05
Кадержабек Павел 1 0.05
Брукс Джон 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Вранкс Астер 5 0
Зесигер Седрик 4 0
Меле Йоаким 4 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Дженц Мориц 3 0
Нико Ковач 2 0
Кастельс Коэн 2 0
Герхардт Янник 2 0
Черны Вацлав 2 0
Баку Ридле 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Акпогума Кевин 6 0
Кабак Озан 6 0
Брукс Джон 5 0
Гриллич Флориан 5 0
Крамарич Андрей 3 0
Кадержабек Павел 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Стах Антон 3 0
Фогт Кевин 2 0
Бебу Ила 2 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
7
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Хоффенхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

6
10
Вольфсбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Хоффенхайм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

15
21
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
20%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
7%
5
24%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
4
33%
7
33%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
50%
4
25%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
3
17%
7
39%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
3
17%
76-90

Забито

27
37
18 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
5
19%
6
16%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
11
41%
6
16%
31-45
2
7%
8
22%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
2
7%
6
16%
76-90

Пропущено

30
39
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 19
3
10%
2
5%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
20%
9
23%
31-45
3
10%
6
15%
46-60
10
33%
8
21%
61-75
4
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3
Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Хоффенхайм

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:3
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
8 раз 40%
0
3 раза 15%
1
8 раз 40%
3
7 раз 35%
2
4 раза 20%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
19
1
8
12
1.5
11
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 20 11 3 6 44 - 26 36
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 20 8 7 5 30 - 24 31
7.
Фрайбург
 Заявка 20 8 4 8 26 - 34 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
9.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 19 5 2 12 18 - 34 17
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 0:2 Заявка 10 1 1 8 7 - 20 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 14 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 94'
      Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 92'
      Кастельс Коэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Тактическая замена. Бейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Бюльтер Мариус
    • 92'
      Дженц Мориц получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      Брукс Джон получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Вольфсбург 67.8% (82)
    X 26.4% (32)
    Хоффенхайм 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм

    Исход игры
    Вольфсбург
    67.8% (82)
    Ничья
    26.4% (32)
    Хоффенхайм
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.93% (73)
    Меньше
    37.07% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    87.07% (101)
    Нет
    12.93% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    46.3% (56)
    1:1 Ничья
    24% (29)
    1:0 Вольфсбург
    8.3% (10)
    1:2 Хоффенхайм
    5% (6)
    3:2 Вольфсбург
    3.3% (4)
    2:0 Вольфсбург
    3.3% (4)
    3:1 Вольфсбург
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный