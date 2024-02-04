Тур: 24. Стадион: Kehrwegstadion.
Ход матча
64'
0:1
77'
90'
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
37 Лоуман ТибоЗащитник
-
12 Ротье НоэЗащитник
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
36 Асаре ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
Мехелен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.14
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.17
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.13
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.08
|Пантович Милош
|2
|0.08
|Палссон Виктор
|2
|0.08
|Yentil van Genechten
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|5
|0.21
|Хайреманс Джеффри
|4 (3)
|0.17
|Флюке Патрик
|3
|0.13
|Мрабти Керим
|3
|0.13
|Бассетте Норман
|3
|0.13
|Фулон Дам
|2
|0.08
|Лаубербах Лион
|2
|0.08
|Антонио Билл
|2
|0.08
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Деом Жером
|0
|1
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Мехелен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
4
Эйпен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
7
14
Эйпен
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Мехелен
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
8
50%
76-90
Пропущено
19
9
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
3
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90
Забито
26
28
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
8%
1
4%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
23%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
5
19%
12
43%
76-90
Пропущено
42
29
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
4
10%
5
17%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
4
10%
4
14%
46-60
11
26%
5
17%
61-75
11
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1
АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0
Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0
Результаты матчей
Эйпен
Мехелен
Точный счет
1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:3
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
39
48
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
111
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
159
420
717
222
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|4
|2
|52 - 25
|58
|2.
|0:0
|24
|12
|10
|2
|44 - 26
|46
|3.
|24
|11
|8
|5
|49 - 23
|41
|4.
|24
|11
|8
|5
|44 - 23
|41
|5.
|0:0
|24
|10
|10
|4
|40 - 28
|40
|6.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|24
|9
|5
|10
|28 - 29
|32
|9.
|23
|7
|10
|6
|29 - 33
|31
|10.
|24
|6
|7
|11
|36 - 45
|25
|11.
|24
|5
|10
|9
|22 - 34
|25
|12.
|24
|6
|6
|12
|31 - 40
|24
|13.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|24
|6
|3
|15
|23 - 45
|21
|16.
|24
|4
|6
|14
|17 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|24 - 11
|28
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 27
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6