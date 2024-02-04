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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Эйпен
0:1
Конец матча
Мехелен
0'
0:1
64' Гол
Фулон Дам
77' Желтая карточка
Филин Александр
90' Красная карточка
Деом Жером
90'+8
24
Слонина
Габриел
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
8
Мёхвальд
Кевин
35
Ламбер
Борис
18
Кейта
Амаду
2
Yentil
van
Genechten
19
Пантович
Милош
10
Чарльз-Кук
Риган
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
19
Мрабти
Керим
7
Хайреманс
Джеффри
77
Флюке
Патрик
20
Лаубербах
Лион
Эйпен
3-5-2
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
Мехелен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ЛП
1:0
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.14

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.17
Чарльз-Кук Риган 3 0.13
Gary Magnee 2 (1) 0.08
Пантович Милош 2 0.08
Палссон Виктор 2 0.08
Yentil van Genechten 2 0.08
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 5 0.21
Хайреманс Джеффри 4 (3) 0.17
Флюке Патрик 3 0.13
Мрабти Керим 3 0.13
Бассетте Норман 3 0.13
Фулон Дам 2 0.08
Лаубербах Лион 2 0.08
Антонио Билл 2 0.08
Сторм Никола 1 0.04
Rafik Belghali 1 0.04
Бейтс Дэвид 1 0.04
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Ламбер Борис 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Деом Жером 0 1
Эмон Рено 1 0
Пантович Милош 1 0
Филин Александр 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Байе Брандон 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Бафдили Билал 2 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Эйпен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Мехелен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
4
Эйпен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

7
14
Эйпен
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
17% (4)
38% (9)
Мехелен
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
4
33%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
5
25%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
8
50%
76-90

Пропущено

19
9
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
11%
3
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Забито

26
28
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
8%
1
4%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
2
8%
3
11%
31-45
6
23%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
5
19%
12
43%
76-90

Пропущено

42
29
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
4
10%
5
17%
1-15
6
14%
5
17%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
4
10%
4
14%
46-60
11
26%
5
17%
61-75
11
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1
АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0
Мехелен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0
Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0

Результаты матчей

Эйпен
Мехелен

Точный счет

1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:3
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
15
9
4
20
1.5
7
17
2
22
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 24 18 4 2 52 - 25 58
2.
Андерлехт
 0:0 24 12 10 2 44 - 26 46
3.
Брюгге
 24 11 8 5 49 - 23 41
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 0:0 24 10 10 4 40 - 28 40
6.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
9.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 24 6 3 15 23 - 45 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
3.
Андерлехт
 0:0 12 8 4 0 24 - 11 28
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 0:0 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 0:0 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 0:0 12 4 5 3 14 - 14 17
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
10.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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