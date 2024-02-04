Тур: 20. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 44032 Главный судья: Фритц Марко
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолОпенда Лои
20' Желтая карточкаКампль Кевин
22' Желтая карточкаХоллербах Бенедикт
47' Желтая карточкаТусар Люка
2:0
48' ГолШешко Беньямин
57' Undefined phrase: football_event_Шешко Беньямин
73' Красная карточкаТриммель Кристофер
90'+6
Ход матча
11'
1:0
20'
47'
48'
2:0
57'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
676 Количество передач 325
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ятта НухаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
-
Главный тренер: Джумич Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Унион Берлин
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
14 матчей
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|14 (2)
|0.7
|Симонс Хави
|5
|0.25
|Шешко Беньямин
|5
|0.25
|Поульсен Юссуф
|3
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.15
|Раум Давид
|2
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.1
|Форсберг Эмиль
|2
|0.1
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Симакан Мохамед
|1
|0.05
|Кампль Кевин
|1
|0.05
|Клостерманн Лукас
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.21
|Госенс Робин
|4
|0.21
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.16
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.11
|Пантович Милош
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Кауфманн Миккель
|1
|0.05
|Фофана Датро
|1
|0.05
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.05
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Шлагер Ксавер
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|4
|0
|Хаберер Яник
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Лейте Диогу
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Хедира Рани
|1
|1
|Фогт Кевин
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Руссийон Жером
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
4
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Унион Берлин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
10
11
РБ Лейпциг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Унион Берлин
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
28
8
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
6
21%
2
25%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
5
18%
4
50%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
18%
1
13%
61-75
5
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
2
20%
7
37%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
2
11%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
6
43%
76-90
Забито
43
19
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
7
16%
4
21%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
7
16%
4
21%
31-45
8
19%
2
11%
46-60
8
19%
4
21%
61-75
8
19%
3
16%
76-90
Пропущено
27
33
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
7%
5
15%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
8
30%
30%
3
9%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
4
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0
Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0
Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Унион Берлин
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
54
92
36
56
27
29
18
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
37
54
28
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
811
146
514
812
316
218
217
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|44 - 26
|36
|6.
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 24
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 34
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|37 - 39
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|29 - 37
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|36 - 41
|21
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|22 - 38
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|18 - 34
|17
|16.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|14 - 34
|15
|17.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|14 - 31
|11
|18.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 20
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|14 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Унион Берлин
Исход игры
РБ Лейпциг
96% (119)
Ничья
2.4% (3)
Унион Берлин
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
62.93% (73)
Нет
37.07% (43)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
42.7% (53)
2:0 РБ Лейпциг
22.6% (28)
3:1 РБ Лейпциг
11.3% (14)
1:0 РБ Лейпциг
7.3% (9)
4:1 РБ Лейпциг
2.4% (3)
4:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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