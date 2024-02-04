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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 44032 Главный судья: Фритц Марко
РБ Лейпциг
2:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
11' Гол
Опенда Лои
20' Желтая карточка
Кампль Кевин
22' Желтая карточка
Холлербах Бенедикт
47' Желтая карточка
Тусар Люка
2:0
48' Гол
Шешко Беньямин
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Шешко Беньямин
73' Красная карточка
Триммель Кристофер
90'+6

Ход матча

11'
Опенда Лои
1:0
20'
Кампль Кевин
 
22'
 
Холлербах Бенедикт
47'
 
Тусар Люка
48'
Шешко Беньямин
(Раум Давид)
2:0
57'
Шешко Беньямин
 
58'
 
Лайдуни Аисса
Шефер Андраш
58'
 
Фолланд Кевин
Хаберер Яник
58'
 
Хедира Рани
Тусар Люка
70'
Люкеба Кастелло
Орбан Вилли
 
73'
 
Триммель Кристофер
75'
 
Ааронсон Бренден
Холлербах Бенедикт
75'
 
Бедья Крис
Вертессен Йорбе
77'
Элмас Эльиф
Ольмо Дани
 
77'
Поульсен Юссуф
Опенда Лои
 
85'
Зайвальд Николас
Кампль Кевин
 
85'
Битшиабу Эль-Шадай
Раум Давид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 676 Количество передач 325
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
РБ Лейпциг 96% (119)
X 2.4% (3)
Унион Берлин 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
37
Шволов
Александер
31
Кнохе
Робин
2
Фогт
Кевин
5
Духи
Данило
28
Триммель
Кристофер
19
Хаберер
Яник
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
6
Госенс
Робин
14
Вертессен
Йорбе
16
Холлербах
Бенедикт
РБ Лейпциг
4-4-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Унион Берлин

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

14 матчей

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
К
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 14 (2) 0.7
Симонс Хави 5 0.25
Шешко Беньямин 5 0.25
Поульсен Юссуф 3 0.15
Баумгартнер Кристоф 3 0.15
Раум Давид 2 0.1
Ольмо Дани 2 0.1
Форсберг Эмиль 2 0.1
Вернер Тимо 2 (1) 0.1
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Симакан Мохамед 1 0.05
Кампль Кевин 1 0.05
Клостерманн Лукас 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.21
Госенс Робин 4 0.21
Холлербах Бенедикт 3 0.16
Фолланд Кевин 2 (1) 0.11
Пантович Милош 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Кауфманн Миккель 1 0.05
Фофана Датро 1 0.05
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.05
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Шефер Андраш 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 5 0
Симонс Хави 5 0
Опенда Лои 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Шлагер Ксавер 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Раум Давид 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 4 0
Хаберер Яник 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Лейте Диогу 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Хедира Рани 1 1
Фогт Кевин 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Тусар Люка 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Руссийон Жером 1 0
Юранович Йосип 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Шефер Андраш 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
4
РБ Лейпциг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Унион Берлин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
11
РБ Лейпциг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Унион Берлин
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

28
8
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
6
21%
2
25%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
5
18%
4
50%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
18%
1
13%
61-75
5
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
2
20%
7
37%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
6
43%
76-90

Забито

43
19
19 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
7
16%
4
21%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
7
16%
4
21%
31-45
8
19%
2
11%
46-60
8
19%
4
21%
61-75
8
19%
3
16%
76-90

Пропущено

27
33
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
2
7%
5
15%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
8
30%
30%
3
9%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
4
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0
Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0
Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Унион Берлин

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:3
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
0
3 раза 15%
1
3 раза 15%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
11 раз 58%
1
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
4
9
2
1.5
3
6
5
6
2.5
2
7
2
9
3.5
1
8
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
7
5
4
1.5
2
8
3
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
8
11
14
6
1.5
5
14
8
12
2.5
3
16
2
18
3.5
2
17
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 20 11 3 6 44 - 26 36
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 20 8 7 5 30 - 24 31
7.
Фрайбург
 Заявка 20 8 4 8 26 - 34 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 20 7 5 8 37 - 39 26
9.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 20 6 5 9 25 - 32 23
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 19 5 2 12 18 - 34 17
16.
Кёльн
 Заявка 20 3 6 11 14 - 34 15
17.
Майнц
 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 10 1 1 8 7 - 20 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 14 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 44032 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 66%, Унион Берлин: 34%.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 93'
    Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Симонс Хави. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    РБ Лейпциг 96% (119)
    X 2.4% (3)
    Унион Берлин 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Унион Берлин

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96% (119)
    Ничья
    2.4% (3)
    Унион Берлин
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    42.7% (53)
    2:0 РБ Лейпциг
    22.6% (28)
    3:1 РБ Лейпциг
    11.3% (14)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.3% (9)
    4:1 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
    4:2 РБ Лейпциг
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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