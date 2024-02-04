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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Арсенал
0:0
Первый тайм: 9'
Ливерпуль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 174
Арсенал 27.6% (48)
X 35.1% (61)
Ливерпуль 37.4% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
20
Жоржиньо
II
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
7
Диас
Луис
Арсенал
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

43 матча

27.9%
37.2%
34.9%
12 побед 16 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
39.5%
37.2%
10 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.52

Среднее время на гол

66
59

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

2.48
1.45

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

82
64

Голов в среднем за матч

1.91
1.49

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 7 (2) 0.3
Нкетиа Эдди 5 0.22
Жезус Габриэль 4 0.17
Эдегор Мартин 4 (2) 0.17
Мартинелли Габриэл 4 0.17
Троссар Леандро 4 0.17
Хаверц Кай 4 (1) 0.17
Райс Деклан 3 0.13
Габриэль дос Сантос 2 0.09
Зинченко Александр 1 0.04
Виейра Фабиу 1 (1) 0.04
Томиясу Такэхиро 1 0.04
Уайт Бен 1 0.04
Салиба Вильям 1 0.04
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.61
Жота Диогу 8 0.35
Нуньес Дарвин 7 0.3
Диас Луис 4 0.17
Гакпо Коди 3 0.13
Собослаи Доминик 3 0.13
Александер-Арнольд Трент 2 0.09
Брэдли Конор 1 0.04
Ван Дейк Виргил 1 0.04
Макаллистер Алексис 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Эндо Ватару 1 0.04
Робертсон Эндрю 1 0.04
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 5 0
Хаверц Кай 5 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Нуньес Дарвин 6 0
Эндо Ватару 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Жота Диогу 2 1
Конате Ибраима 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Гомес Джо 2 0
Диас Луис 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Арсенал
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
7
Арсенал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Ливерпуль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

16
28
Арсенал
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Ливерпуль
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

19
35

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
8
32%
12
57%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

17
28
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
5
29%
29%
8
29%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

42
49
14 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
5
12%
2
4%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
6
14%
7
14%
61-75
13
31%
20
41%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
4
17%
3
14%
1-15
5
22%
6
29%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1

Результаты матчей

Арсенал
Ливерпуль

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
6 раз 27%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
9
2
1.5
9
2
4
7
2.5
8
3
2
9
3.5
3
8
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
4
2
9
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
1
13
9
1.5
16
6
6
16
2.5
10
12
4
18
3.5
4
18
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 23 15 7 1 51 - 19 52
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 23 14 5 4 44 - 21 47
3.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
4.
Астон Вилла
 Заявка 23 14 4 5 49 - 30 46
5.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 23 12 2 9 31 - 32 38
7.
Вест Хэм
 Заявка 23 10 6 7 36 - 36 36
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 23 9 5 9 37 - 37 32
11.
Челси
 Заявка 23 9 4 10 38 - 39 31
12.
Борнмут
 Заявка 22 7 6 9 31 - 42 27
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 23 5 6 12 28 - 41 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 23 2 4 17 19 - 59 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
6.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
11.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Нервно проходят стартовые минуты. Попытались "канониры" завладеть инициативой, но сейчас игра выровнялась. Команды попеременно владеют мячом, вот только пока без опасных моментов. 
  • 11'
    Ван Дейк со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг, Луис Диас ждал мяча, но его опередил Уайт, классно выпрыгнувший из-за спины колумбийца. 
  • 10'
    Небольшое затишье в нашей встрече, а это значит, что мы успеем заглянуть в турнирную таблицу. "Ливерпуль" лидирует, опережая "Арсенал" на пять баллов. Между этими коллективами "Манчестер Сити", который имеет на одну игру меньше. 
  • Судья
    9'
    Мартинелли слева у лицевой пытался заработать угловой удар, но Тейлор принял решение, что гости должны продолжить игру ударом от ворот. Негодуют болельщики на трибунах. 
  • 8'
    Джо Гомес неудачно сыграл на своей половине поля и отдал неточную передачу, мяч пришёл к Сака, который решил не бежать вперёд, а сохранил владение для своей команды. 
  • 7'
    Эдегор проткнул мяч вперёд по правой части штрафной, Сака ринулся вперёд и сумел нанести удар с острого угла в ближний угол, вот только получилось очень неточно. 
  • 6'
    Сака получил мяч в правой части штрафной и остро прострелил в центр, однако никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Конате вынес сферу за боковую. 
  • 5'
    Раскачиваются команды в стартовые минуты. Хозяева забрали сферу под свой контроль, являются они небольшими фаворитами этой встречи. Посмотрим, докажут ли они это на деле. 
  • Офсайд
    4'
    Мартинелли получил игровой снаряд в левой части штрафной, однако его дальнейшее движение вперёд остановил свисток арбитра. Положение вне игры зафиксировано у "Арсенала". 
  • 3'
    Активно начинают гости эту встречу! Ван Дейк со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, сфера пришла к Жоте, который прокинул её себе на ход, но сумел опередить Райя! 
  • 2'
    "Канониры" вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, гости играют в гостевом комплекте сиреневого цвета. Ворота Алиссона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Арсенал.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Арсенал
27.6% (50)
Ничья
34.3% (62)
Ливерпуль
38.1% (69)
Тотал 2.5
Больше
59.17% (71)
Меньше
40.83% (49)
Обе команды забьют
Да
90.83% (109)
Нет
9.17% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21% (38)
2:1 Арсенал
13.3% (24)
2:2 Ничья
9.9% (18)
1:2 Ливерпуль
8.8% (16)
2:3 Ливерпуль
4.4% (8)
1:0 Арсенал
4.4% (8)
1:3 Ливерпуль
1.1% (2)
0:2 Ливерпуль
1.1% (2)
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Ливерпуль
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