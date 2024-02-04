Первый тайм

12' Нервно проходят стартовые минуты. Попытались "канониры" завладеть инициативой, но сейчас игра выровнялась. Команды попеременно владеют мячом, вот только пока без опасных моментов.

11' Ван Дейк со своей половины поля выполнил заброс на левый фланг, Луис Диас ждал мяча, но его опередил Уайт, классно выпрыгнувший из-за спины колумбийца.

10' Небольшое затишье в нашей встрече, а это значит, что мы успеем заглянуть в турнирную таблицу. "Ливерпуль" лидирует, опережая "Арсенал" на пять баллов. Между этими коллективами "Манчестер Сити", который имеет на одну игру меньше.

9' Мартинелли слева у лицевой пытался заработать угловой удар, но Тейлор принял решение, что гости должны продолжить игру ударом от ворот. Негодуют болельщики на трибунах.

8' Джо Гомес неудачно сыграл на своей половине поля и отдал неточную передачу, мяч пришёл к Сака, который решил не бежать вперёд, а сохранил владение для своей команды.

7' Эдегор проткнул мяч вперёд по правой части штрафной, Сака ринулся вперёд и сумел нанести удар с острого угла в ближний угол, вот только получилось очень неточно.