Тур: 23. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Тейлор Энтони
-
Главный тренер: Артета Микель
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
43 матча
27.9%
37.2%
34.9%
12 побед 16 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.3%
39.5%
37.2%
10 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.52
Среднее время на гол
66
59
Всего голов
52
32
Голов в среднем за матч
2.48
1.45
Среднее время на гол
36
61
Всего голов
82
64
Голов в среднем за матч
1.91
1.49
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|7 (2)
|0.32
|Нкетиа Эдди
|5
|0.23
|Жезус Габриэль
|4
|0.18
|Эдегор Мартин
|4 (2)
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.18
|Троссар Леандро
|4
|0.18
|Хаверц Кай
|4 (1)
|0.18
|Райс Деклан
|3
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.09
|Зинченко Александр
|1
|0.05
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.05
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.05
|Уайт Бен
|1
|0.05
|Салиба Вильям
|1
|0.05
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|14 (4)
|0.64
|Жота Диогу
|8
|0.36
|Нуньес Дарвин
|7
|0.32
|Диас Луис
|4
|0.18
|Гакпо Коди
|3
|0.14
|Собослаи Доминик
|3
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.09
|Брэдли Конор
|1
|0.05
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Эллиотт Харви
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|5
|0
|Хаверц Кай
|5
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Сака Букайо
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Нуньес Дарвин
|6
|0
|Эндо Ватару
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Конате Ибраима
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
7
Арсенал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Ливерпуль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
16
28
Арсенал
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Ливерпуль
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
19
35
Голы по времени матча
Забито
25
21
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
8
32%
12
57%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
17
28
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
5
29%
29%
8
29%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
42
49
14 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
5
12%
2
4%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
6
14%
7
14%
61-75
13
31%
20
41%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
4
17%
3
14%
1-15
5
22%
6
29%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1
Результаты матчей
Арсенал
Ливерпуль
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
6 раз 27%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
92
92
47
83
29
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
74
29
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
211
139
166
616
1012
418
418
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 39
|19
|18.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
29.3% (12)
Ничья
36.6% (15)
Ливерпуль
34.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (12)
1:2 Ливерпуль
19.5% (8)
2:1 Арсенал
17.1% (7)
1:0 Арсенал
12.2% (5)
2:3 Ливерпуль
9.8% (4)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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