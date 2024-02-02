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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Арсенал
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 41
Арсенал 29.3% (12)
X 36.6% (15)
Ливерпуль 34.1% (14)
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Арсенал
Ливерпуль

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

43 матча

27.9%
37.2%
34.9%
12 побед 16 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.3%
46.5%
30.2%
10 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
39.5%
37.2%
10 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.52

Среднее время на гол

66
59

Всего голов

52
32

Голов в среднем за матч

2.48
1.45

Среднее время на гол

36
61

Всего голов

82
64

Голов в среднем за матч

1.91
1.49

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
8
Больше 19%
Меньше 81%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 7 (2) 0.32
Нкетиа Эдди 5 0.23
Жезус Габриэль 4 0.18
Эдегор Мартин 4 (2) 0.18
Мартинелли Габриэл 4 0.18
Троссар Леандро 4 0.18
Хаверц Кай 4 (1) 0.18
Райс Деклан 3 0.14
Габриэль дос Сантос 2 0.09
Зинченко Александр 1 0.05
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.64
Жота Диогу 8 0.36
Нуньес Дарвин 7 0.32
Диас Луис 4 0.18
Гакпо Коди 3 0.14
Собослаи Доминик 3 0.14
Александер-Арнольд Трент 2 0.09
Брэдли Конор 1 0.05
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Макаллистер Алексис 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Эллиотт Харви 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Робертсон Эндрю 1 0.05
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 5 0
Хаверц Кай 5 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Нуньес Дарвин 6 0
Эндо Ватару 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Жота Диогу 2 1
Конате Ибраима 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Гомес Джо 2 0
Диас Луис 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Арсенал
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Ливерпуль
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
18% (2)
82% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
7
Арсенал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Ливерпуль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

16
28
Арсенал
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
18% (4)
41% (9)
Ливерпуль
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

19
35

Голы по времени матча

Забито

25
21
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
8
32%
12
57%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

17
28
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
12%
1
4%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
5
29%
29%
8
29%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

42
49
14 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
5
12%
2
4%
1-15
5
12%
5
10%
16-30
4
10%
10
20%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
6
14%
7
14%
61-75
13
31%
20
41%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
4
17%
3
14%
1-15
5
22%
6
29%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1
Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1

Результаты матчей

Арсенал
Ливерпуль

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
2
6 раз 27%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
9
2
1.5
9
2
4
7
2.5
8
3
2
9
3.5
3
8
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
4
2
9
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
21
1
13
9
1.5
16
6
6
16
2.5
10
12
4
18
3.5
4
18
2
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 22 13 4 5 47 - 33 43
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 22 3 3 16 22 - 45 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
5.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2024, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.3% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Арсенал 29.3% (12)
    X 36.6% (15)
    Ливерпуль 34.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    2.33
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    3.90
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    3.65
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    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    29.3% (12)
    Ничья
    36.6% (15)
    Ливерпуль
    34.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (12)
    1:2 Ливерпуль
    19.5% (8)
    2:1 Арсенал
    17.1% (7)
    1:0 Арсенал
    12.2% (5)
    2:3 Ливерпуль
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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