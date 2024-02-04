Тур: 23.
0:1
Второй тайм: 57'
Ход матча
6'
0:1
27'
0:1
33'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
79 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Аполлон
Омония Никосия
37 матчей
81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.3%
21.6%
8.1%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.5%
32.4%
8.1%
22 победы 12 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 18 побед
62 матча
48.4%
22.6%
29%
30 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
41.9%
30.6%
27.5%
26 побед 19 ничьих 17 побед
Второй тайм
35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.23
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
88
56
Голов в среднем за матч
1.42
0.9
Тотал матчей
2.5
57
Больше 92%
Меньше 8%
5
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 45%
Меньше 55%
34
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
63
99
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.35
|Вальбуэна Матьё
|6 (1)
|0.26
|Giorgios Malekkides
|3
|0.13
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.13
|Абдураими Бешарт
|2
|0.09
|Крменчик Михал
|2
|0.09
|Юрчевич Марио
|2
|0.09
|Экполо Годсвилл
|2
|0.09
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Бакенга Мушага
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Сагаль Анхело
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.35
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.35
|Лойзу Лойзос
|5
|0.22
|Кусулос Янис
|4
|0.17
|Безус Роман
|4 (1)
|0.17
|Симич Велько
|2
|0.09
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.09
|Saidou Alioum
|2
|0.09
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.09
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|7
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Giorgios Malekkides
|2
|0
|Маркеш Педру
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Кусулос Янис
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Омония Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Аполлон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Омония Никосия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
23
26
Аполлон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Омония Никосия
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
5% (1)
55% (12)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
26
30
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
4
36%
5
36%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
23
27
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
5
22%
4
15%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
6
26%
6
22%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
5
22%
3
11%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
33
40
18 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
7
21%
7
18%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
8
24%
7
18%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
6
15%
76-90
Пропущено
23
27
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
4%
3
11%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
8
35%
8
30%
30%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
6
26%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2
Результаты матчей
Аполлон
Омония Никосия
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:1
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
2
7 раз 32%
0
6 раз 27%
3
4 раза 18%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
38
92
110
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
65
56
56
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
166
913
148
616
715
319
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|49 - 13
|51
|2.
|22
|15
|2
|5
|43 - 20
|47
|3.
|22
|13
|6
|3
|37 - 20
|45
|4.
|23
|13
|4
|6
|41 - 17
|43
|5.
|1:0
|23
|12
|6
|5
|42 - 26
|42
|6.
|22
|12
|5
|5
|33 - 19
|41
|7.
|0:1
|23
|9
|7
|7
|34 - 23
|34
|8.
|22
|9
|4
|9
|30 - 35
|31
|9.
|21
|7
|2
|12
|25 - 36
|23
|10.
|22
|5
|6
|11
|30 - 49
|21
|11.
|21
|2
|8
|11
|22 - 47
|14
|12.
|22
|3
|5
|14
|25 - 45
|14
|13.
|21
|3
|4
|14
|17 - 42
|13
|14.
|22
|3
|2
|17
|13 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|31 - 4
|31
|2.
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 14
|26
|4.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|11
|7
|2
|2
|20 - 5
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|17 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|11
|4
|2
|5
|16 - 21
|14
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|14.
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|6
|4
|1
|24 - 11
|22
|2.
|10
|7
|0
|3
|16 - 6
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|21 - 12
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|7.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|9.
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|10.
|11
|1
|4
|6
|14 - 28
|7
|11.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|12.
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|13.
|11
|1
|1
|9
|8 - 25
|4
|14.
|11
|1
|1
|9
|6 - 29
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8