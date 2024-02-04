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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Аполлон
1:2
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
6' Гол
Лекьякс Ян
0:1
27' Не забитый пенальти
Вальбуэна Матьё
33' Желтая карточка
Лекьякс Ян
77' Желтая карточка
Бруно Араужо
77' Желтая карточка
Милетич Неманья
81' Желтая карточка
Панайоту Николас
84' Желтая карточка
Кусулос Янис
1:1
86' Гол
Сагаль Анхело
1:2
90' Гол
Сиприано Маркос Робсон
90'+7
Аполлон
Омония Никосия

История личных встреч

Аполлон
Омония Никосия

37 матчей

81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.3%
21.6%
8.1%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
32.4%
8.1%
22 победы 12 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 18 побед

62 матча

48.4%
22.6%
29%
30 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

41.9%
30.6%
27.5%
26 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
С
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.23
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

88
56

Голов в среднем за матч

1.42
0.9

Тотал матчей

2.5
57
Больше 92%
Меньше 8%
5
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 45%
Меньше 55%
34
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

63
99

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 8 0.35
Вальбуэна Матьё 6 (1) 0.26
Giorgios Malekkides 3 0.13
Перец Элиэль 3 (1) 0.13
Абдураими Бешарт 2 0.09
Крменчик Михал 2 0.09
Сагаль Анхело 2 0.09
Юрчевич Марио 2 0.09
Экполо Годсвилл 2 0.09
Костаче Ионуц 1 0.04
Бакенга Мушага 1 0.04
Дариква Тендайи 1 0.04
Коль Исраэль 1 0.04
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.35
Какулис Андроникос 8 (2) 0.35
Лойзу Лойзос 5 0.22
Кусулос Янис 4 0.17
Безус Роман 4 (1) 0.17
Сиприано Маркос Робсон 3 0.13
Симич Велько 2 0.09
Saidou Alioum 2 0.09
Ансарифард Карим 2 (1) 0.09
Лекьякс Ян 1 0.04
Франссон Александер 1 0.04
Панайоту Николас 1 0.04

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 7 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Коль Исраэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Перец Элиэль 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Giorgios Malekkides 2 0
Маркеш Педру 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Сагаль Анхело 1 0
Бруно Араужо 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 5 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Аполлон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Омония Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
4
Аполлон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

23
26
Аполлон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
26% (6)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Омония Никосия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
18%
4
27%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

23
27
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
5
22%
4
15%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
6
26%
6
22%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
5
22%
3
11%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Забито

34
42
18 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
7
21%
8
19%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
8
24%
7
17%
31-45
4
12%
6
14%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
8
24%
7
17%
76-90

Пропущено

25
28
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
8%
3
11%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
8
32%
8
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
7
28%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2

Результаты матчей

Аполлон
Омония Никосия

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
1
3
9
1.5
9
2
1
11
2.5
5
6
1
11
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
6
6
5
6
2.5
2
10
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
6
9
14
1.5
15
8
6
17
2.5
7
16
3
20
3.5
3
20
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 22 16 3 3 49 - 13 51
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 22 13 6 3 37 - 20 45
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
АЕЛ Лимасол
 21 7 2 12 25 - 36 23
10.
Этникос Ахна
 22 5 6 11 30 - 49 21
11.
Закакиу
 21 2 8 11 22 - 47 14
12.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
13.
Отеллос
 21 3 4 14 17 - 42 13
14.
Докса Катокопия
 22 3 2 17 13 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 10 1 0 31 - 4 31
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Этникос Ахна
 11 4 2 5 16 - 21 14
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 11 5 4 2 11 - 6 19
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Закакиу
 11 1 4 6 13 - 22 7
10.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
14.
Докса Катокопия
 11 1 1 9 6 - 29 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Лекьякс Ян получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Вальбуэна Матьё пробил пенальти, но не смог забить!
    • 6'
      Г О О О О Л - Лекьякс Ян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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