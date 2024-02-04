Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЛекьякс Ян
0:1
27' Не забитый пенальтиВальбуэна Матьё
33' Желтая карточкаЛекьякс Ян
77' Желтая карточкаБруно Араужо
77' Желтая карточкаМилетич Неманья
81' Желтая карточкаПанайоту Николас
84' Желтая карточкаКусулос Янис
1:1
86' ГолСагаль Анхело
1:2
90' ГолСиприано Маркос Робсон
90'+7
Ход матча
6'
0:1
27'
0:1
33'
77'
77'
81'
84'
86'
1:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
79 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Аполлон
Омония Никосия
37 матчей
81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.3%
21.6%
8.1%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.5%
32.4%
8.1%
22 победы 12 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 18 побед
62 матча
48.4%
22.6%
29%
30 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
41.9%
30.6%
27.5%
26 побед 19 ничьих 17 побед
Второй тайм
35.5%
35.5%
29%
22 победы 22 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.23
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
88
56
Голов в среднем за матч
1.42
0.9
Тотал матчей
2.5
57
Больше 92%
Меньше 8%
5
45
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 45%
Меньше 55%
34
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
63
99
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|8
|0.35
|Вальбуэна Матьё
|6 (1)
|0.26
|Giorgios Malekkides
|3
|0.13
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.13
|Абдураими Бешарт
|2
|0.09
|Крменчик Михал
|2
|0.09
|Сагаль Анхело
|2
|0.09
|Юрчевич Марио
|2
|0.09
|Экполо Годсвилл
|2
|0.09
|Костаче Ионуц
|1
|0.04
|Бакенга Мушага
|1
|0.04
|Дариква Тендайи
|1
|0.04
|Коль Исраэль
|1
|0.04
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.35
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.35
|Лойзу Лойзос
|5
|0.22
|Кусулос Янис
|4
|0.17
|Безус Роман
|4 (1)
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.13
|Симич Велько
|2
|0.09
|Saidou Alioum
|2
|0.09
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.09
|Лекьякс Ян
|1
|0.04
|Франссон Александер
|1
|0.04
|Панайоту Николас
|1
|0.04
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|7
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Giorgios Malekkides
|2
|0
|Маркеш Педру
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|6
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Омония Никосия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
4
Аполлон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
23
26
Аполлон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
26% (6)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Омония Никосия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
27
30
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
18%
4
27%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Забито
23
27
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
5
22%
4
15%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
6
26%
6
22%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
5
22%
3
11%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Забито
34
42
18 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
7
21%
8
19%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
8
24%
7
17%
31-45
4
12%
6
14%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
8
24%
7
17%
76-90
Пропущено
25
28
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
8%
3
11%
1-15
3
12%
3
11%
16-30
8
32%
8
29%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
7
28%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0
Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2
Результаты матчей
Аполлон
Омония Никосия
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
1
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
101
39
92
111
56
111
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
65
66
56
210
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
176
914
158
617
716
320
320
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8