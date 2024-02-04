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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Перерыв
Гент
0'
24' Желтая карточка
Геркенс Питер
43' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
1:0
45' Пенальти
Дрейер Андерс

Ход матча

24'
 
Геркенс Питер
43'
 
Ватанабэ Цуёси
45'
Дрейер Андерс
1:0
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Гент
3.50
3.50
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Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
61
Арнстад
Кристиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
22
Патрис
Луи
10
Версхарен
Яри
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
20
Васкес
Луис
11
Азар
Торган
16
Шмидт
Дэниел
5
Кандусс
Исмаэль
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
10
Тиссудали
Тарик
14
Daisuke
Yokota
29
Депуатр
Лоран
Андерлехт
4-3-3
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Андерлехт
Гент

34 матча

76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.8%
38.2%
21 победа 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед

56 матчей

46.4%
33.9%
19.7%
26 побед 19 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
51.8%
10.7%
21 победа 29 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
20 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
К
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ТМК
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
КБ
3:0
КБ
0:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
1:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
С
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.27

Среднее время на гол

49
71

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1
0.85

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

77
60

Голов в среднем за матч

1.38
1.07

Тотал матчей

2.5
49
Больше 88%
Меньше 13%
7
39
Больше 70%
Меньше 30%
17
23
Больше 41%
Меньше 59%
33
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 13 (2) 0.54
Дольберг Каспер 10 (2) 0.42
Васкес Луис 4 0.17
Леони Тео 3 0.13
Струйкенс Марио 3 0.13
Амузу Френсис 3 0.13
Азар Торган 2 0.08
Вертонген Ян 2 0.08
Н'Диайе Мусса 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Патрис Луи 1 0.04
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Версхарен Яри 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.33
Кейперс Уго 6 (1) 0.25
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.17
Хон Хён-Сок 3 0.13
Самуаз Матисс 3 0.13
Орбан Гифт 3 0.13
Гандельман Омри 2 0.08
Фофана Малик 2 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.08
Кумс Свен 1 0.04
Торунарига Джордан 1 0.04
Геркенс Питер 1 0.04
Кандусс Исмаэль 1 0.04
Браун Арчи 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 6 1
Леони Тео 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Патрис Луи 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Браун Арчи 2 1
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Кандусс Исмаэль 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Геркенс Питер 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Фофана Малик 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Гент
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
5
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Гент
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

17
23
Андерлехт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Гент
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

22
28

Голы по времени матча

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
4
17%
2
15%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Забито

19
24
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
16%
1
4%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
8
33%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

43
37
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
7
16%
3
8%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
8
19%
11
30%
30%
31-45
6
14%
9
24%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
11
26%
6
16%
76-90

Пропущено

27
31
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
3
11%
5
16%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
6
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1
ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0

Результаты матчей

Андерлехт
Гент

Точный счет

2:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
8
4
2
9
2.5
4
8
1
10
3.5
2
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
4
7
3
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
20
3
15
8
1.5
12
11
5
18
2.5
6
17
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 24 18 4 2 52 - 25 58
2.
Андерлехт
 1:0 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 24 11 8 5 49 - 23 41
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 0:1 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
7.
Серкль Брюгге
 0:0 24 10 4 10 29 - 28 34
8.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
9.
Сент-Трейден
 0:0 24 7 11 6 29 - 33 32
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 24 6 3 15 23 - 45 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 1:0 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 0:1 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 0:0 12 6 2 4 16 - 13 20
8.
Сент-Трейден
 0:0 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 1:0 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 0:1 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Серкль Брюгге
 0:0 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Сент-Трейден
 0:0 12 2 7 3 15 - 20 13
10.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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Андерлехт
Ничья
Гент
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