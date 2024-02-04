Тур: 24. Стадион: Лото-парк.
0'
24' Желтая карточкаГеркенс Питер
43' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
1:0
45' ПенальтиДрейер Андерс
Ход матча
24'
43'
45'
1:0
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
22
Патрис
Луи
23
Ритс
Матс
20
Васкес
Луис
11
Азар
Торган
16
Шмидт
Дэниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
23 Гамбор ХугоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Андерлехт
Гент
34 матча
76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.8%
38.2%
21 победа 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед
56 матчей
46.4%
33.9%
19.7%
26 побед 19 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
51.8%
10.7%
21 победа 29 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
20 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.81
1.27
Среднее время на гол
49
71
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
77
60
Голов в среднем за матч
1.38
1.07
Тотал матчей
2.5
49
Больше 88%
Меньше 13%
7
39
Больше 70%
Меньше 30%
17
23
Больше 41%
Меньше 59%
33
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|13 (2)
|0.54
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.42
|Васкес Луис
|4
|0.17
|Леони Тео
|3
|0.13
|Струйкенс Марио
|3
|0.13
|Амузу Френсис
|3
|0.13
|Азар Торган
|2
|0.08
|Вертонген Ян
|2
|0.08
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Патрис Луи
|1
|0.04
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Версхарен Яри
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.33
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.25
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.17
|Хон Хён-Сок
|3
|0.13
|Самуаз Матисс
|3
|0.13
|Орбан Гифт
|3
|0.13
|Гандельман Омри
|2
|0.08
|Фофана Малик
|2
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|6
|1
|Леони Тео
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Патрис Луи
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Браун Арчи
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Кандусс Исмаэль
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Геркенс Питер
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Гент
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
5
Андерлехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Гент
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
17
23
Андерлехт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Гент
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
22
28
Голы по времени матча
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
4
17%
2
15%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
2
15%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Забито
19
24
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
16%
1
4%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
8
33%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
43
37
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
7
16%
3
8%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
8
19%
11
30%
30%
31-45
6
14%
9
24%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
11
26%
6
16%
76-90
Пропущено
27
31
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
3
11%
5
16%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
6
22%
3
10%
61-75
6
22%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1
ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0
Результаты матчей
Андерлехт
Гент
Точный счет
2:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:1
4 раза 17%
2:2
4 раза 17%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 43%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
29
48
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
66
47
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
203
158
1211
518
617
122
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|4
|2
|52 - 25
|58
|2.
|1:0
|24
|13
|9
|2
|45 - 26
|48
|3.
|24
|11
|8
|5
|49 - 23
|41
|4.
|24
|11
|8
|5
|44 - 23
|41
|5.
|0:1
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|7.
|0:0
|24
|10
|4
|10
|29 - 28
|34
|8.
|24
|9
|5
|10
|28 - 29
|32
|9.
|0:0
|24
|7
|11
|6
|29 - 33
|32
|10.
|24
|6
|7
|11
|36 - 45
|25
|11.
|24
|5
|10
|9
|22 - 34
|25
|12.
|24
|6
|6
|12
|31 - 40
|24
|13.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|24
|6
|3
|15
|23 - 45
|21
|16.
|24
|4
|6
|14
|17 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|0:1
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|8.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|9.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 27
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6