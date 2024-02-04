Тур: 24. Стадион: Ян Брейдель.
4:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
10' ГолДенкей Кевин
2:0
42' ГолМинда Алан
3:0
54' ГолДенкей Кевин
4:0
67' ГолОлайгбе Казим
67' Желтая карточкаKahveh Zahiroleslam
78' Желтая карточкаЛопес Леонардо
Ход матча
10'
1:0
42'
2:0
54'
3:0
67'
78'
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
12
Jo
Coppens
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.55
1.09
Среднее время на гол
165
82
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|17 (2)
|0.71
|Сомерс Тибо
|5
|0.21
|Минда Алан
|4
|0.17
|Олайгбе Казим
|3
|0.13
|Лопес Леонардо
|2
|0.08
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.54
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.17
|Jarne Steuckers
|3
|0.13
|Ито Рётаро
|3
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.08
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Сомерс Тибо
|3
|0
|Назиньо Флавио
|3
|0
|Лемарешаль Феликс
|3
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|6
|0
|Rein Van Helden
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сент-Трейден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
12
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
13
Серкль Брюгге
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сент-Трейден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
12%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
25%
6
30%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
7
54%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Забито
30
28
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
4
13%
5
18%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
20%
6
21%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
7
23%
3
11%
61-75
7
23%
11
39%
76-90
Пропущено
27
34
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
5
19%
3
9%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
7
21%
31-45
6
22%
6
18%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
4
15%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0
Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2
Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 30%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
2 раза 9%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
65
39
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
48
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
185
1013
716
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|4
|2
|52 - 25
|58
|2.
|24
|13
|9
|2
|45 - 26
|48
|3.
|24
|11
|8
|5
|49 - 23
|41
|4.
|24
|11
|8
|5
|44 - 23
|41
|5.
|24
|10
|9
|5
|40 - 29
|39
|6.
|4:0
|24
|11
|3
|10
|33 - 28
|36
|7.
|24
|9
|9
|6
|44 - 25
|36
|8.
|24
|9
|5
|10
|28 - 29
|32
|9.
|0:4
|24
|7
|10
|7
|29 - 37
|31
|10.
|24
|6
|7
|11
|36 - 45
|25
|11.
|24
|5
|10
|9
|22 - 34
|25
|12.
|24
|6
|6
|12
|31 - 40
|24
|13.
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|24
|5
|7
|12
|27 - 49
|22
|15.
|24
|6
|3
|15
|23 - 45
|21
|16.
|24
|4
|6
|14
|17 - 47
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|12
|8
|4
|0
|30 - 8
|28
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|4:0
|12
|7
|1
|4
|20 - 13
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|8.
|0:4
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|10.
|12
|4
|6
|2
|24 - 13
|18
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|14 - 20
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|22 - 12
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|6.
|4:0
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|0:4
|12
|2
|6
|4
|15 - 24
|12
|11.
|12
|2
|5
|5
|13 - 24
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|13 - 27
|9
|14.
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|12
|0
|3
|9
|5 - 20
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|17
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6