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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Серкль Брюгге
4:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
10' Гол
Денкей Кевин
2:0
42' Гол
Минда Алан
3:0
54' Гол
Денкей Кевин
4:0
67' Гол
Олайгбе Казим
68' Желтая карточка
Kahveh Zahiroleslam
78' Желтая карточка
Лопес Леонардо
90' Желтая карточка
Robert-Jan Vanwesemael
90' Желтая карточка
Сомерс Тибо
4:1
90' Гол
Harry Charsley
90'+9
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
22
Лопес
Леонардо
6
Лемарешаль
Феликс
19
Олайгбе
Казим
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
6
Ямамото
Рихито
77
Бока
Эрик
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
13
Ито
Рётаро
15
Kahveh
Zahiroleslam
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМС
0:1
PU
1:0
PU
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2
1.09

Среднее время на гол

45
82

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.55
1.09

Среднее время на гол

165
82

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 17 (2) 0.71
Сомерс Тибо 5 0.21
Минда Алан 4 0.17
Олайгбе Казим 3 0.13
Лопес Леонардо 2 0.08
Назиньо Флавио 1 0.04
Лемарешаль Феликс 0 0
Гбоо Янн 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.54
Kahveh Zahiroleslam 4 0.17
Jarne Steuckers 3 0.13
Ито Рётаро 3 0.13
Хасиока Даики 2 0.08
Бока Эрик 1 0.04
Mathias Delorge 1 0.04
Фуджита Джоэл Чима 1 0.04
Harry Charsley 1 0.04
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Лопес Леонардо 4 0
Сомерс Тибо 4 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Назиньо Флавио 3 0
Лемарешаль Феликс 3 0
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 6 0
Rein Van Helden 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сент-Трейден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
13
Серкль Брюгге
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
13
Серкль Брюгге
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сент-Трейден
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

11
26

Голы по времени матча

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
5
31%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
31%
6
25%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
3
23%
7
54%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

34
29
12 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
5
15%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
7
21%
6
21%
31-45
7
21%
2
7%
46-60
8
24%
3
10%
61-75
7
21%
12
41%
76-90

Пропущено

28
38
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
5
18%
4
11%
1-15
5
18%
3
8%
16-30
6
21%
8
21%
31-45
6
21%
7
18%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
5
18%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0
Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2
Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
19
5
11
13
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 24 18 4 2 52 - 25 58
2.
Андерлехт
 24 13 9 2 45 - 26 48
3.
Брюгге
 24 11 8 5 49 - 23 41
4.
Антверпен
 24 11 8 5 44 - 23 41
5.
Гент
 24 10 9 5 40 - 29 39
6.
Серкль Брюгге
 24 11 3 10 33 - 29 36
7.
Генк
 24 9 9 6 44 - 25 36
8.
Мехелен
 24 9 5 10 28 - 29 32
9.
Сент-Трейден
 24 7 10 7 30 - 37 31
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 24 6 3 15 23 - 45 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 12 8 4 0 30 - 8 28
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
10.
Генк
 12 4 6 2 24 - 13 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Мехелен
 12 4 2 6 13 - 19 14
8.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 17
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Уткус Эдгарас сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Минда Алан бьет в цель!
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