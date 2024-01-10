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  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Лацио
1:0
Второй тайм: 68'
Рома
0'
1:0
51' Пенальти
Дзакканьи Маттиа
57' Желтая карточка
Кристанте Бриан
59' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
65' Желтая карточка
Гендузи Маттео
65' Желтая карточка
Манчини Джанлука

Ход матча

46'
 
Пеллегрини Лоренцо
Дибала Пауло
51'
Дзакканьи Маттиа
1:0
57'
 
Кристанте Бриан
58'
 
Спинаццола Леонардо
Залевски Никола
58'
 
Азмун Сердар
Карсдорп Рик
59'
Кастельянос Валентин
 
65'
Гендузи Маттео
 
65'
 
Манчини Джанлука
67'
Ровелла Николо
Катальди Данило
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 91
Лацио 29.7% (27)
X 36.3% (33)
Рома 34.1% (31)
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Лацио
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3.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
5
Весино
Матиас
20
Дзакканьи
Маттиа
19
Кастельянос
Валентин
7
Андерсон
Фелипе
1
Патрисиу
Руй
43
Кристенсен
Расмус
23
Манчини
Джанлука
3
Хуйсен
Дин
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
52
Бове
Эдоардо
59
Залевски
Никола
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
Лацио
4-3-3
Рома
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Рома

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

37 матчей

35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.7%
24.3%
46%
11 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.56
0.95

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.22

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гендузи Маттео 1 0.5
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.5
Пеллегрини Лука 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 0.5
Дибала Пауло 1 (1) 0.5
Азмун Сердар 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льоренте Диего 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2
Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0
Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1

Результаты матчей

Лацио
Рома

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лацио
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
Лацио
Рома
Милан
Аталанта
Ювентус
Фрозиноне
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Милан Йович Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    66'
    Кристанте не может подняться с газона после единоборства с Дзакканьи у штрафной "Лацио", это было еще перед ответной атакой "Лацио".
  • Желтая карточка
    65'
    Манчини получает отложенную желтую карточку за попытку срыва атаки фолом против Кастельяноса.
  • 64'
    Около получаса остается до конца основного времени, пока "Роме" никак не удается приблизиться к воротам Мандаса.
  • 62'
    Забирает "Рома" мяч под свой контроль, однако, как и в первом тайме, у подопечных Моуриньо есть проблемы с его продвижением вперед.
  • 61'
    Пеллегрини после скидки Азмуна пробивает низом метров с 28, однако мяч прикатывается точно в руки Мандасу.
  • Травма, повреждение
    60'
    Потребовалась помощь врачей Паредесу, но глобально с чемпионом мира ничего страшного не произошло.
  • Желтая карточка
    59'
    Кастельянос получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с Паредесом. Наконец-то пошли предупреждения.
  • Замена
    58'
    Леонардо Спинаццола и Сердар Азмун появляются на поле вместо Рика Карсдорпа и Николы Залевски.
  • Опасный момент
    57'
    Лаццари с правого фланга исполняет прострел во второй темп, набегающий Весино мощно пробивает с линии штрафной, однако мяч проходит рядом со штангой!
  • Опасный момент
    56'
    Фелипе Андерсон добирается до штрафной с левого края и катит в центр на Кастельяноса, тот прокидывает мимо защитника, однако утыкается в Патрисиу!
  • Фол, нарушение
    55'
    Фелипе Андерсон фолит в центре поля против Паредеса, аргентинец схватил мяч в руки и оттолкнул бразильца. Обошлось без карточек.
  • Травма, повреждение
    54'
    Кастельянос подтолкнул Манчини в верховой борьбе, не очень удачно капитан "Ромы" падает на газон, врачи гостей на поле.
  • 52'
    Сдвигается у нас дело с мертвой точки, предстоит "Роме" прибавлять в активности. Может, и рано Моуриньо снял с игры Дибалу.
  • Пенальти
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МАТТИА ДЗАККАНЬИ!
    Пробивает Дзакканьи с "точки" чуть правее центра, Патрисиу же мгновением раньше прыгнул в другой угол!
  • Пенальти!
    50'
    Пенальти в ворота "Ромы"! После просмотра видео Орсато указывает на "точку", фиксируя фол со стороны Хуйсена!
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    • Видеоповтор
      49'
      После розыгрыша углового следует прострел в штрафную, Кастельянос в борьбе с Хуйсеном оказывается на газоне, Даниэле Орсато подзывают к монитору.
    • Опасный момент
      48'
      Фелипе Андерсон прорывается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную, Дзакканьи пробивает головой с шести метров, однако Патрисиу вытаскивает мяч из-под перекладины!
    • 47'
      Крайне неспешный темп и на старте второй половины встречи, сложно сказать, будут ли соперники сегодня вообще пытаться атаковать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Лоренцо Пеллегрини появляется на поле вместо Пауло Дибалы.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Фол, нарушение
      45'
      Через правый фланг атакует "Лацио", Лаццари простреливает в направлении Гендузи, которого опережает Манчини, а француз фолит против итальянца.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Даниэле Орсато к основному времени первого тайма.
    • Судья
      44'
      Приостанавливает Орсато игру на некоторое время, какой-то предмет долетел с трибун до боковой линии.
    • Фол, нарушение
      43'
      Лукаку получает мяч на левом фланге атаки, но при этом плечом попадает в лицо Габаррону, свисток в пользу "Лацио".
    • 42'
      После заброса со штрафного Кристенсен выиграл верховую борьбу, однако не успел спасти уходивший за лицевую линию мяч.
    • Фол, нарушение
      41'
      Дзакканьи роняет Дибалу на газон в 40 метрах от своей штрафной, с такой позиции, конечно, прямого удара ждать не приходится.
    • Фол, нарушение
      40'
      Кастельянос цепляет Паредеса на чужой половине поля, гневной тирадой в адрес соотечественника разразился Леандро.
    • 39'
      Марушич добирается до мяча у левого углового флага и исполняет подачу в штрафную, но Хуйсен борьбу на втором этаже выигрывает.
    • 38'
      Немного времени остается у нас до перерыва, уже очень давно не было у нас хороших подходов к воротам и тем более ударов. Можно сразу переходить к серии пенальти.
    • Фол, нарушение
      36'
      Карсдорп фолит на фланге против соперника, при этом самому голландцу досталось по голове в этом моменте.
    • 35'
      И снова "Рома" всеми правдами удерживает мяч у себя, постепенно доводя его до Патрисиу, "Лацио" не особо включается в прессинг.
    • Фол, нарушение
      33'
      Карсдорп исполняет подачу с правого фланга, на дальней штанге Мандас не удержал мяч в руках, но Лукаку при этом фолил против вратаря.
    • 32'
      Надолго мяч застревает в центре поля, даже индивидуальных попыток обыгрыша мы совсем не видим.
    • 31'
      По-прежнему ничего опасного в этом матче не происходит, довлеет над соперниками ответственность за результат, боятся игроки ошибиться.
    • 29'
      "Рома" уже вышла вперед по владению мячом, хотя дебют прошел с небольшим перевесом "Лацио". Вот только Мандаса мы вообще в деле не видим.
    • 28'
      Дибала протащил мяч по центру и отдал на левый край на Залевски, прострел которого прерывает Габаррон.
    • 27'
      Подолгу "Рома" контролирует мяч в центре поля и на своей половине, "Лацио" в своих атаках действует явно смелее.
    • 26'
      3:3 по ударам к этой минуте, единственный удар в створ в активе "Лацио". Напряжение висит в воздухе, но есть ощущение, что сегодня мы голов можем и не дождаться.
    • Угловой
      25'
      Катальди исполняет угловой с левого фланга, однако ничего опасного у ворот гостей этот "стандарт" не приносит.
    • 24'
      Дзакканьи входит в штрафную с правого края, перекладывает под левую и бьет по воротам, однако мяч после касания защитника проходит мимо дальнего угла.
    • 22'
      Стремительно приближаются команды к экватору первой половины, по-прежнему игра проходит без голевых моментов и без большого количества ударов.
    • 20'
      Штрафной на левом фланге разыграли хозяева, Фелипе Андерсон получил возможность для удара с дальней дистанции, но Патрисиу поймал мяч.
    • Угловой
      18'
      Карсдорп исполняет первый угловой "Ромы", однако Габаррон удачно играет головой на ближней штанге.
    • 17'
      Сам же Дибала взялся исполнять этот штрафной, однако мяч зацепил "стенку" и ушел на угловой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Дибала оказывается на газоне в нескольких метрах от радиуса штрафной, перспективный "стандарт" зарабатывает "Рома".
    • 14'
      Первый четвертьфинал текущего розыгрыша был сыгран вчера - "Фиорентина" и "Болонья" за 120 минут не забили голов, а "фиалки" были точнее в серии пенальти.
    • 13'
      Если вспоминать Кубок Италии, то последние очные встречи состоялись в полуфинале в 2017 году - "Лацио" выиграл первый матч 2:0, и даже поражение в ответке 2:3 не помешало им пройти дальше.
    • 12'
      Настырный Кастельянос до последнего прессингует Манчини, однако тот успевает расстаться с мячом в пользу Патрисиу.
    • 11'
      Напомним, что два месяца назад команды встречались в Серии А, тогда "Лацио" и "Рома" обошлись без голов. В прошлом сезоне "орлы" выиграли оба дерби с минимальным счётом.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой в матче хозяева предпочли разыграть, так и не предложив сопернику ничего серьезного.
    • 9'
      Кастельянос получает мяч перед штрафной после ошибки соперника и пробивает с 20 метров, снаряд цепляет ногу Хуйсена и перелетает ворота Патрисиу.
    • Травма, повреждение
      8'
      Кастельянос в предыдущем моменте в борьбе за позицию уткнулся в одного из соперников, получив по лицу, но свисток арбитра промолчал. Нападающий спустя время поднимается на ноги.
    • 7'
      "Лацио" разыгрывает штрафной на правом фланге, после чего следует подача в штрафную - Манчини обстановку разряжает.
    • 6'
      Дзакканьи прорывается по левому флангу и остро простреливает в штрафную, где защитники "Ромы" не допускают удара Кастельяноса.
    • 5'
      Пока начало на поле достаточно спокойное, на трибунах атмосфера куда бодрее, как и подобает римскому дерби.
    • 4'
      В чемпионате Италии два столичных коллектива после плохого старта постепенно подбираются к зоне еврокубков - "Лацио" отстает от четверки на 3 очка, а "Рома" - на 4.
    • 3'
      "Рома" же на прошлой неделе встречалась с "Кремонезе" и добилась непростой волевой победы над клубом из Серии В - Лукаку и Дибала с пенальти забили за римлян.
    • 2'
      Напомним, что "Лацио" на предыдущем стадии Кубка Италии одолел дома "Дженоа" с минимальным счётом - хватило быстрого гола от Гендузи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Рома

    Исход игры
    Лацио
    29.7% (27)
    Ничья
    36.3% (33)
    Рома
    34.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (28)
    Меньше
    60% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (56)
    Нет
    20% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (28)
    1:2 Рома
    15.4% (14)
    2:1 Лацио
    12.1% (11)
    0:1 Рома
    7.7% (7)
    1:0 Лацио
    6.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (3)
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