0'
1:0
51' ПенальтиДзакканьи Маттиа
57' Желтая карточкаКристанте Бриан
59' Желтая карточкаКастельянос Валентин
65' Желтая карточкаГендузи Маттео
65' Желтая карточкаМанчини Джанлука
Ход матча
51'
1:0
57'
65'
65'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
77
Марушич
Адам
52
Бове
Эдоардо
21
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Свилар МилеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Лацио
Рома
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
37 матчей
35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
27%
51.4%
21.6%
10 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.7%
24.3%
46%
11 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.56
0.95
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.22
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
60
40
Голов в среднем за матч
1.62
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гендузи Маттео
|1
|0.5
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.5
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|1
|0.5
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.5
|Азмун Сердар
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льоренте Диего
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2
Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0
Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1
Результаты матчей
Лацио
Рома
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лацио
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Милан
|Йович Лука
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Рома
Исход игры
Лацио
29.7% (27)
Ничья
36.3% (33)
Рома
34.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
40% (28)
Меньше
60% (42)
Обе команды забьют
Да
80% (56)
Нет
20% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (28)
1:2 Рома
15.4% (14)
2:1 Лацио
12.1% (11)
0:1 Рома
7.7% (7)
1:0 Лацио
6.6% (6)
2:2 Ничья
3.3% (3)
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