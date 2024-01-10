Кастельянос получает желтую карточку за фол в верховой борьбе с Паредесом. Наконец-то пошли предупреждения.

Потребовалась помощь врачей Паредесу, но глобально с чемпионом мира ничего страшного не произошло.

Пеллегрини после скидки Азмуна пробивает низом метров с 28, однако мяч прикатывается точно в руки Мандасу.

Забирает "Рома" мяч под свой контроль, однако, как и в первом тайме, у подопечных Моуриньо есть проблемы с его продвижением вперед.

Около получаса остается до конца основного времени, пока "Роме" никак не удается приблизиться к воротам Мандаса.

Кристанте не может подняться с газона после единоборства с Дзакканьи у штрафной "Лацио", это было еще перед ответной атакой "Лацио".

Пенальти в ворота "Ромы"! После просмотра видео Орсато указывает на "точку", фиксируя фол со стороны Хуйсена!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МАТТИА ДЗАККАНЬИ! Пробивает Дзакканьи с "точки" чуть правее центра, Патрисиу же мгновением раньше прыгнул в другой угол!

Сдвигается у нас дело с мертвой точки, предстоит "Роме" прибавлять в активности. Может, и рано Моуриньо снял с игры Дибалу.

Кастельянос подтолкнул Манчини в верховой борьбе, не очень удачно капитан "Ромы" падает на газон, врачи гостей на поле.

Фелипе Андерсон фолит в центре поля против Паредеса, аргентинец схватил мяч в руки и оттолкнул бразильца. Обошлось без карточек.

Фелипе Андерсон добирается до штрафной с левого края и катит в центр на Кастельяноса, тот прокидывает мимо защитника, однако утыкается в Патрисиу!

Лаццари с правого фланга исполняет прострел во второй темп, набегающий Весино мощно пробивает с линии штрафной, однако мяч проходит рядом со штангой!

Леонардо Спинаццола и Сердар Азмун появляются на поле вместо Рика Карсдорпа и Николы Залевски.

Крайне неспешный темп и на старте второй половины встречи, сложно сказать, будут ли соперники сегодня вообще пытаться атаковать.

Фелипе Андерсон прорывается по правому флангу и исполняет подачу в штрафную, Дзакканьи пробивает головой с шести метров, однако Патрисиу вытаскивает мяч из-под перекладины!

После розыгрыша углового следует прострел в штрафную, Кастельянос в борьбе с Хуйсеном оказывается на газоне, Даниэле Орсато подзывают к монитору.

После заброса со штрафного Кристенсен выиграл верховую борьбу, однако не успел спасти уходивший за лицевую линию мяч.

Лукаку получает мяч на левом фланге атаки, но при этом плечом попадает в лицо Габаррону, свисток в пользу "Лацио".

Приостанавливает Орсато игру на некоторое время, какой-то предмет долетел с трибун до боковой линии.

Через правый фланг атакует "Лацио", Лаццари простреливает в направлении Гендузи, которого опережает Манчини, а француз фолит против итальянца.

41' Дзакканьи роняет Дибалу на газон в 40 метрах от своей штрафной, с такой позиции, конечно, прямого удара ждать не приходится.

40' Кастельянос цепляет Паредеса на чужой половине поля, гневной тирадой в адрес соотечественника разразился Леандро.

39' Марушич добирается до мяча у левого углового флага и исполняет подачу в штрафную, но Хуйсен борьбу на втором этаже выигрывает.

38' Немного времени остается у нас до перерыва, уже очень давно не было у нас хороших подходов к воротам и тем более ударов. Можно сразу переходить к серии пенальти.

36' Карсдорп фолит на фланге против соперника, при этом самому голландцу досталось по голове в этом моменте.

35' И снова "Рома" всеми правдами удерживает мяч у себя, постепенно доводя его до Патрисиу, "Лацио" не особо включается в прессинг.

33' Карсдорп исполняет подачу с правого фланга, на дальней штанге Мандас не удержал мяч в руках, но Лукаку при этом фолил против вратаря.

32' Надолго мяч застревает в центре поля, даже индивидуальных попыток обыгрыша мы совсем не видим.

31' По-прежнему ничего опасного в этом матче не происходит, довлеет над соперниками ответственность за результат, боятся игроки ошибиться.

29' "Рома" уже вышла вперед по владению мячом, хотя дебют прошел с небольшим перевесом "Лацио". Вот только Мандаса мы вообще в деле не видим.

28' Дибала протащил мяч по центру и отдал на левый край на Залевски, прострел которого прерывает Габаррон.

27' Подолгу "Рома" контролирует мяч в центре поля и на своей половине, "Лацио" в своих атаках действует явно смелее.

26' 3:3 по ударам к этой минуте, единственный удар в створ в активе "Лацио". Напряжение висит в воздухе, но есть ощущение, что сегодня мы голов можем и не дождаться.

25' Катальди исполняет угловой с левого фланга, однако ничего опасного у ворот гостей этот "стандарт" не приносит.

24' Дзакканьи входит в штрафную с правого края, перекладывает под левую и бьет по воротам, однако мяч после касания защитника проходит мимо дальнего угла.

22' Стремительно приближаются команды к экватору первой половины, по-прежнему игра проходит без голевых моментов и без большого количества ударов.

20' Штрафной на левом фланге разыграли хозяева, Фелипе Андерсон получил возможность для удара с дальней дистанции, но Патрисиу поймал мяч.

18' Карсдорп исполняет первый угловой "Ромы", однако Габаррон удачно играет головой на ближней штанге.

17' Сам же Дибала взялся исполнять этот штрафной, однако мяч зацепил "стенку" и ушел на угловой.

16' Дибала оказывается на газоне в нескольких метрах от радиуса штрафной, перспективный "стандарт" зарабатывает "Рома".

14' Первый четвертьфинал текущего розыгрыша был сыгран вчера - "Фиорентина" и "Болонья" за 120 минут не забили голов, а "фиалки" были точнее в серии пенальти.

13' Если вспоминать Кубок Италии, то последние очные встречи состоялись в полуфинале в 2017 году - "Лацио" выиграл первый матч 2:0, и даже поражение в ответке 2:3 не помешало им пройти дальше.

12' Настырный Кастельянос до последнего прессингует Манчини, однако тот успевает расстаться с мячом в пользу Патрисиу.

11' Напомним, что два месяца назад команды встречались в Серии А, тогда "Лацио" и "Рома" обошлись без голов. В прошлом сезоне "орлы" выиграли оба дерби с минимальным счётом.

10' Первый угловой в матче хозяева предпочли разыграть, так и не предложив сопернику ничего серьезного.

9' Кастельянос получает мяч перед штрафной после ошибки соперника и пробивает с 20 метров, снаряд цепляет ногу Хуйсена и перелетает ворота Патрисиу.

8' Кастельянос в предыдущем моменте в борьбе за позицию уткнулся в одного из соперников, получив по лицу, но свисток арбитра промолчал. Нападающий спустя время поднимается на ноги.

7' "Лацио" разыгрывает штрафной на правом фланге, после чего следует подача в штрафную - Манчини обстановку разряжает.

6' Дзакканьи прорывается по левому флангу и остро простреливает в штрафную, где защитники "Ромы" не допускают удара Кастельяноса.

5' Пока начало на поле достаточно спокойное, на трибунах атмосфера куда бодрее, как и подобает римскому дерби.

4' В чемпионате Италии два столичных коллектива после плохого старта постепенно подбираются к зоне еврокубков - "Лацио" отстает от четверки на 3 очка, а "Рома" - на 4.

3' "Рома" же на прошлой неделе встречалась с "Кремонезе" и добилась непростой волевой победы над клубом из Серии В - Лукаку и Дибала с пенальти забили за римлян.

2' Напомним, что "Лацио" на предыдущем стадии Кубка Италии одолел дома "Дженоа" с минимальным счётом - хватило быстрого гола от Гендузи.