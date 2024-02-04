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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Платенсе
0:0
Первый тайм: 20'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
5' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc

Ход матча

5'
 
Dardo Federico Miloc
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
2.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Juan
Cozzani
13
Ignacio
Vazquez
14
Leonel
Picco
6
Gaston
Suso
22
Raul
Lozano
18
Sasha
Marcich
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
21
Ivan
Gomez
23
Braian
Rivero
11
Luciano
Ferreyra
9
Mateo
Pellegrino
34
Andres
Mehring
6
Sebastian
Valdez
5
Dardo
Federico
Miloc
16
Federico
Andueza
20
Agustin
Morales
26
Juan
Andres
Meli
8
Калински
Энсо
29
Гарсия
Мануэль
23
Rodrigo
Atencio
18
Thiago
Nuss
90
Florian
Monzon
Платенсе
5-4-1
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2

История личных встреч

Платенсе
Сентраль Кордоба СдЕ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
3:2
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:2
КПЛ
0:1
ПБНПО
0:1
ПБНПО
0:0
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Braian Rivero 1 0
Raul Lozano 1 0
Oscar Salomon 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Valdez 2 0
Thiago Nuss 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Годой Матиас 1 0
Florian Monzon 1 0
Rodrigo Atencio 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1
Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Платенсе
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5:0 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Велес Сарсфилд
 0:5 3 0 1 2 1 - 7 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Платенсе
 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5:0 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Велес Сарсфилд
 0:5 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 5:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Велес Сарсфилд
 0:5 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Платенсе
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ланус Walter Bou 2
Ривер Плейт Колидио Факундо 2
Барракас Сентраль Lucas Brochero 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 2
Индепендьенте Авельянеда Агилар Фелипе 2
Сентраль Кордоба СдЕ Sebastian Valdez 2
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