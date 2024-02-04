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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Депортиво Риестра
0:1
Второй тайм: 78'
Барракас Сентраль
0'
0:1
48' Гол
Lucas Brochero

Ход матча

46'
Jonathan Herrera1
Maximiliano Rodriguez1
 
46'
Gustavo Fernandez II
Nicolas Benegas
 
48'
0:1
Lucas Brochero
61'
 
Carlos Martin Arce
Alan Cantero
65'
 
Maximiliano Puig
Lucas Brochero
65'
 
Daniel Juarez
Maximiliano Zalazar
67'
Браво Гонзало
William Machado
 
75'
Leonardo Landriel
Nahuel Iribarren
 
75'
 
Jhonatan Candia
Siro Rosane
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Депортиво Риестра
Ничья
Барракас Сентраль
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Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
3
Nicolas
Torres
2
Nahuel
Iribarren
29
Maximiliano
Rodriguez1
27
Jonatan
Goitia
40
Alan
Barrionuevo
11
Walter
Acuna
25
William
Machado
8
Milton
Aaron
Celiz
32
Nicolas
Benegas
16
Guillermo
Pereira
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
14
Gonzalo
Goni
2
Nicolas
Capraro
6
Rodrigo
Insua
8
Siro
Rosane
5
Rodrigo
Herrera
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
Депортиво Риестра
5-3-2
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Депортиво Риестра
Барракас Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПБМ
0:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
2:4
ПБМ
5:4
ПБМ
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.67
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonatan Goitia 2 0
Nahuel Iribarren 1 0
Milton Aaron Celiz 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Gustavo Fernandez II 1 0
William Machado 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Facundo Mater 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Депортиво Риестра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2
Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Депортиво Майпу 1:0 Вилья Дальмине - Депортиво Риестра 1:2
Барракас Сентраль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Барракас Сентраль
 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ривер Плейт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Барракас Сентраль
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Депортиво Риестра
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Депортиво Риестра
 0:1 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 2
Ланус Walter Bou 2
Барракас Сентраль Lucas Brochero 2
Индепендьенте Ривадавия Alex Arce 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 2
Индепендьенте Авельянеда Агилар Фелипе 2
Сентраль Кордоба СдЕ Sebastian Valdez 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
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