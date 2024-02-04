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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 3.
Индепендьенте Ривадавия
2:0
Конец матча
Уракан
0'
33' Желтая карточка
Guillermo Benitez1
1:0
53' Гол
Alex Arce
2:0
70' Гол
Bruno Felix Bianchi
74' Желтая карточка
Francisco Petrasso
75' Желтая карточка
Franco Alfonso
90'+4
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Mauro
Angel
Maidana
3
Мас
Эмануэль
5
Ромеро
Гастон
29
Luciano
Andres
Abecasis
19
Antonio
Napolitano
20
Juan
Manuel
Vazquez
10
Matias
Reali
9
Alex
Arce
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Тобио
Фернандо
6
Fabio
Pereyra
13
Guillermo
Benitez1
11
Franco
Alfonso
5
Аларкон
Вильям
20
Эчеверрия
Родриго
8
Фертоли
Эктор
9
Гарате
Леандро
7
Пуссетто
Игнасио
Индепендьенте Ривадавия
4-1-4-1
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Уракан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КА
0:1
ПБ
4:0
ПБ
1:1
ПБ
1:2
ПБ
2:2
ПБ
0:1
ПБ
0:1
НБ
3:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alex Arce 2 0.67
Bruno Felix Bianchi 1 0.33
Juan Manuel Vazquez 1 0.33
Mauricio Asenjo 1 0.33
Ромеро Гастон 0 0
Matias Reali 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 0.67
Walter Mazzanti 1 0.33
Фертоли Эктор 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Petrasso 2 0
Bruno Felix Bianchi 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Matias Reali 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Alfonso 2 0
Эчеверрия Родриго 0 1
Тобио Фернандо 1 0
Cesar Ibanez 1 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Guillermo Benitez1 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Ривадавия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уракан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Индепендьенте Ривадавия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Уракан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Атланта 1:1 Тристан Суарес - Индепендьенте Ривадавия 0:3 Индепендьенте Ривадавия - Чакарита Хуниорс 1:0 Атлетико Митре - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Чако Фор Эвер 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Альдосиви 2:1
Уракан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2
Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Уракан

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 2 - 1 6
5.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Росарио Сентраль
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Банфилд
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Унион Санта-Фе
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Уракан
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Расинг Авельянеда
 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тигре
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Унион Санта-Фе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Велес Сарсфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Архентинос Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уракан Аларкон Вильям 2 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 2
Ланус Walter Bou 2
Индепендьенте Ривадавия Alex Arce 2
Годой Крус Конечни Томас 2
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 2
Химнасия Ла-Плата Де Бласис Пабло 2
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 2
Индепендьенте Авельянеда Агилар Фелипе 2
Сентраль Кордоба СдЕ Sebastian Valdez 2
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