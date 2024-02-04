Тур: 3.
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
6'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
21
Мендез
Начо
14
Lenny
Lobato
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Лейва ТобиасПолузащитник
-
34 Луна ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Lenny LobatoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
0.93
Среднее время на гол
81
96
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.29
0.7
Среднее время на гол
70
128
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.21
0.83
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
74
108
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|2
|1
|Руберто Агустин
|1
|0.5
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lenny Lobato
|1
|0.5
|Ромеро Брайан
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|2
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Fernandez
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Уракан
|Аларкон Вильям
|2 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|2
|Ланус
|Walter Bou
|2
|Барракас Сентраль
|Lucas Brochero
|2
|Индепендьенте Ривадавия
|Alex Arce
|2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|2
|Химнасия Ла-Плата
|Де Бласис Пабло
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Агилар Фелипе
|2
|Сентраль Кордоба СдЕ
|Sebastian Valdez
|2