Тур: 23.
2:2
Конец матча
0'
1:0
4' Гол в свои воротаГуставу Луиш
66' Желтая карточкаСанчес Факундо
1:1
76' ГолТричковски Иван
76' Желтая карточкаШебаке Иссам
2:1
82' ГолПетрович Радосав
2:2
86' ГолСанчес Факундо
90'+6
Ход матча
4'
1:0
46'
66'
76'
1:1
76'
80'
82'
2:1
86'
2:2
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
36 матчей
63.9%
36.1%
23 победы 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
47.2%
13.9%
14 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
36.1%
24 победы 13 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
58 матчей
39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.1%
53.4%
22.5%
14 побед 31 ничья 13 побед
Второй тайм
41.4%
39.7%
18.9%
24 победы 23 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Среднее время на гол
67
74
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.04
0.83
Среднее время на гол
86
108
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.19
1.02
Тотал матчей
2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 64%
Меньше 36%
21
24
Больше 41%
Меньше 59%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
75
88
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.35
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.22
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.17
|Ндонгаля Дьемерси
|4
|0.17
|Шебаке Иссам
|4
|0.17
|Джевфе
|3
|0.13
|Далсью
|3
|0.13
|Петрович Радосав
|2
|0.09
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.09
|Томане Антониу
|2
|0.09
|Двали Лаша
|2
|0.09
|Донис Анастасиос
|2
|0.09
|Сациас Яннис
|2
|0.09
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.09
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Эфрем Георгиос
|1
|0.04
|Костадинов Георги
|1
|0.04
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|13 (3)
|0.57
|Тричковски Иван
|6
|0.26
|Лопеш Рафаэл
|4
|0.17
|Димерс Марк
|3
|0.13
|Фараж Имад
|3
|0.13
|Понс Пере
|2
|0.09
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Бруну Гама
|1
|0.04
|Дьюрчо Адам
|1
|0.04
|Густаву Луиш
|1
|0.04
|Гарсия Анхель
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.04
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|8
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Тонгья Франко
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|4
|0
|Гарсия Анхель
|4
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
АЕК Ларнака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
АЕК Ларнака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
25
АПОЭЛ
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
1
3%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
7
23%
2
14%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
10
32%
6
43%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
7
41%
4
15%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
2
12%
4
15%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
5
36%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
40%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Забито
48
40
18 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
1
2%
5
13%
1-15
7
15%
7
18%
16-30
10
21%
7
18%
31-45
12
25%
5
13%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
25%
10
25%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
11%
5
24%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
7
39%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
66
47
48
29
39
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
56
48
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
176
1211
1211
815
617
518
221
320
221
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8