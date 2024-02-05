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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
АПОЭЛ
2:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Густаву Луиш
66' Желтая карточка
Санчес Факундо
1:1
76' Гол
Тричковски Иван
76' Желтая карточка
Шебаке Иссам
2:1
82' Гол
Петрович Радосав
2:2
86' Гол
Санчес Факундо
90'+6
АПОЭЛ
АЕК Ларнака

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

36 матчей

63.9%
36.1%
23 победы 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
47.2%
13.9%
14 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
36.1%
24 победы 13 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

58 матчей

39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.1%
53.4%
22.5%
14 побед 31 ничья 13 побед

Второй тайм

41.4%
39.7%
18.9%
24 победы 23 ничьи 11 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.04
0.83

Среднее время на гол

86
108

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.19
1.02

Тотал матчей

2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
37
Больше 64%
Меньше 36%
21
24
Больше 41%
Меньше 59%
34
9
Больше 16%
Меньше 84%
49
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

75
88

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.35
Квилитая Георгий 5 (1) 0.22
Вильяфаньес Лукас 4 0.17
Ндонгаля Дьемерси 4 0.17
Шебаке Иссам 4 0.17
Джевфе 3 0.13
Далсью 3 0.13
Петрович Радосав 2 0.09
Эдуарду Уилсон 2 0.09
Томане Антониу 2 0.09
Двали Лаша 2 0.09
Донис Анастасиос 2 0.09
Сациас Яннис 2 0.09
Гавриэл Ставрос 2 0.09
Креспо Хосе 1 0.04
Эфрем Георгиос 1 0.04
Костадинов Георги 1 0.04
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 13 (3) 0.57
Тричковски Иван 6 0.26
Лопеш Рафаэл 4 0.17
Димерс Марк 3 0.13
Фараж Имад 3 0.13
Понс Пере 2 0.09
Санчес Факундо 1 0.04
Бруну Гама 1 0.04
Дьюрчо Адам 1 0.04
Густаву Луиш 1 0.04
Гарсия Анхель 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Clarismario Rodrigus 1 0.04

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 8 0
Костадинов Георги 6 0
Маркиньос XXIII 6 0
Шебаке Иссам 3 1
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 6 0
Санчес Факундо 5 0
Тонгья Франко 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 4 0
Гарсия Анхель 4 0
Густаву Луиш 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
АЕК Ларнака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
АЕК Ларнака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
25
АПОЭЛ
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
1
3%
2
14%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
7
23%
2
14%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
10
32%
6
43%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
18%
5
19%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
7
41%
4
15%
46-60
2
12%
5
19%
61-75
2
12%
4
15%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
5
36%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
4
40%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Забито

48
40
18 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
1
2%
5
13%
1-15
7
15%
7
18%
16-30
10
21%
7
18%
31-45
12
25%
5
13%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
25%
10
25%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
11%
5
24%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
7
39%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2
Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
8
3
6
6
2.5
4
7
4
8
3.5
2
9
3
9
4.5
2
9
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
17
6
12
11
1.5
12
11
8
15
2.5
6
17
5
18
3.5
2
21
3
20
4.5
2
21
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
10.
АЕЛ Лимасол
 21 7 2 12 25 - 36 23
11.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
12.
Отеллос
 22 3 5 14 17 - 42 14
13.
Закакиу
 22 2 8 12 23 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
6.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Г О О О О Л - Gus Ledes уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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