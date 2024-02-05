  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Отеллос
0:0
Второй тайм: 62'
Докса Катокопия
0'
12' Желтая карточка
Труич Никола
22' Желтая карточка
Lukas Brambilla
39' Желтая карточка
Велковски Димитар

Ход матча

12'
 
Труич Никола
22'
Lukas Brambilla
 
39'
 
Велковски Димитар
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Докса Катокопия
3.35
3.40
Реклама, fon.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Отеллос
Докса Катокопия

История личных встреч

Отеллос
Докса Катокопия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:2
К
1:3
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
К
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
64

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.18
Habib Oueslati 2 0.09
Eduardo Nardini 2 0.09
Дюриш Михал 1 0.05
Кастанас Костас 1 0.05
Христодулу Георгиос 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Н'Диайе Мамаду 1 0.05
Marijan Suto 1 0.05
Ibrahim Sangare II 1 0.05
Lukas Brambilla 1 0.05
Перес Хосе 1 0.05
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 4 0.17
Труич Никола 2 0.09
Велковски Димитар 2 0.09
Садик Берат 1 (1) 0.04
Наби Адил 1 (1) 0.04

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Дюриш Михал 4 0
Христодулу Георгиос 4 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Труич Никола 4 1
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Велковски Димитар 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Провидакис Константинос 1 0
Танди Симранджит 1 0

Результаты матчей

Отеллос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Докса Катокопия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Отеллос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Докса Катокопия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

4
5
Отеллос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Докса Катокопия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

17
31
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
5
29%
29%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
3
18%
8
26%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
17%
4
20%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
8
33%
5
25%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
3
17%
4
36%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Пропущено

41
51
21 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
6
15%
8
16%
1-15
7
17%
10
20%
16-30
8
20%
7
14%
31-45
6
15%
5
10%
46-60
3
7%
8
16%
61-75
11
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3

Результаты матчей

Отеллос
Докса Катокопия

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:2
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
12 раз 55%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
10
12
6
15
1.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 23 17 3 3 50 - 13 54
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 0:1 23 13 6 4 37 - 21 45
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
Этникос Ахна
 3:1 23 6 6 11 33 - 50 24
10.
АЕЛ Лимасол
 21 7 2 12 25 - 36 23
11.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
12.
Отеллос
 0:0 22 3 5 14 17 - 42 14
13.
Закакиу
 1:3 22 2 8 12 23 - 50 14
14.
Докса Катокопия
 0:0 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:0 12 11 1 0 32 - 4 34
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 0:1 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 3:1 12 5 2 5 19 - 22 17
9.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 0:0 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 1:3 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 0:0 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 1:0 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
6.
АЕК Ларнака
 0:1 12 5 4 3 11 - 7 19
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Этникос Ахна
 3:1 11 1 4 6 14 - 28 7
10.
Закакиу
 1:3 12 1 4 7 14 - 25 7
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 0:0 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Докса Катокопия
 0:0 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Велковски Димитар получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Lukas Brambilla получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Труич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.00. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.00 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Докса Катокопия
3.35
3.40
Реклама, fon.bet
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Отеллос 0:0 Докса Катокопия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Отеллос
Докса Катокопия
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный