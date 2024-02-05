Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаТруич Никола
22' Желтая карточкаLukas Brambilla
39' Желтая карточкаВелковски Димитар
90' Желтая карточкаПровидакис Константинос
90'+6
Ход матча
12'
22'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пих РобертНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
- Запасные игроки
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
-
13 C. Loizidis
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Отеллос
Докса Катокопия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.9
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
64
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.18
|Habib Oueslati
|2
|0.09
|Eduardo Nardini
|2
|0.09
|Дюриш Михал
|1
|0.05
|Кастанас Костас
|1
|0.05
|Христодулу Георгиос
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.05
|Marijan Suto
|1
|0.05
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.05
|Lukas Brambilla
|1
|0.05
|Перес Хосе
|1
|0.05
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|4
|0.17
|Труич Никола
|2
|0.09
|Велковски Димитар
|2
|0.09
|Садик Берат
|1 (1)
|0.04
|Наби Адил
|1 (1)
|0.04
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Рамос Лукас
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Христодулу Георгиос
|4
|0
|Lukas Brambilla
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кастанас Костас
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|7
|0
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Труич Никола
|4
|1
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Aleksa Puric
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Провидакис Константинос
|2
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Докса Катокопия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Отеллос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Докса Катокопия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
4
5
Отеллос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Докса Катокопия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
17
31
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
5
29%
29%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
3
18%
8
26%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
17%
4
20%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
8
33%
5
25%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
3
17%
4
36%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Пропущено
41
51
21 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
6
15%
8
16%
1-15
7
17%
10
20%
16-30
8
20%
7
14%
31-45
6
15%
5
10%
46-60
3
7%
8
16%
61-75
11
27%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3
Результаты матчей
Отеллос
Докса Катокопия
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
13 раз 57%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
56
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
57
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
1013
616
320
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|13
|Пафос
|Жайро
|12
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|9
|Аполлон
|Маркеш Педру
|8
|Анортосис
|Гассама Секу
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 9
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|10
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 8
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8