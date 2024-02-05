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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 23.
Отеллос
0:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
12' Желтая карточка
Труич Никола
22' Желтая карточка
Lukas Brambilla
39' Желтая карточка
Велковски Димитар
90' Желтая карточка
Провидакис Константинос
90'+6
Отеллос
Докса Катокопия

История личных встреч

Отеллос
Докса Катокопия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:2
К
1:3
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
К
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
64

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.18
Habib Oueslati 2 0.09
Eduardo Nardini 2 0.09
Дюриш Михал 1 0.05
Кастанас Костас 1 0.05
Христодулу Георгиос 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Н'Диайе Мамаду 1 0.05
Marijan Suto 1 0.05
Ibrahim Sangare II 1 0.05
Lukas Brambilla 1 0.05
Перес Хосе 1 0.05
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 4 0.17
Труич Никола 2 0.09
Велковски Димитар 2 0.09
Садик Берат 1 (1) 0.04
Наби Адил 1 (1) 0.04

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Дюриш Михал 4 0
Христодулу Георгиос 4 0
Lukas Brambilla 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 7 0
Ньярко Эрнест 6 0
Труич Никола 4 1
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Велковски Димитар 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Aleksa Puric 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Провидакис Константинос 2 0
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Танди Симранджит 1 0

Результаты матчей

Отеллос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Докса Катокопия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Отеллос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Докса Катокопия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

4
5
Отеллос
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Докса Катокопия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

17
31
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
5
29%
29%
4
13%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
3
18%
8
26%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
17%
4
20%
1-15
3
13%
5
25%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
8
33%
5
25%
76-90

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 15
0
0%
1
9%
1-15
3
17%
4
36%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Пропущено

41
51
21 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 20
6
15%
8
16%
1-15
7
17%
10
20%
16-30
8
20%
7
14%
31-45
6
15%
5
10%
46-60
3
7%
8
16%
61-75
11
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арис Лимасол - Отеллос 4:0 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3
Докса Катокопия
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1
Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3

Результаты матчей

Отеллос
Докса Катокопия

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:2
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:2
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
13 раз 57%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
7
3
8
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
10
13
6
16
1.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 23 16 4 3 51 - 15 52
2.
Арис Лимасол
 22 15 2 5 43 - 20 47
3.
АЕК Ларнака
 23 13 7 3 39 - 22 46
4.
Пафос
 23 13 4 6 41 - 17 43
5.
Омония Никосия
 23 12 6 5 43 - 27 42
6.
Анортосис
 22 12 5 5 33 - 19 41
7.
Аполлон
 23 9 7 7 35 - 24 34
8.
Неа Саламина
 22 9 4 9 30 - 35 31
9.
Этникос Ахна
 23 6 6 11 34 - 50 24
10.
АЕЛ Лимасол
 21 7 2 12 25 - 36 23
11.
Кармиотисса
 22 3 5 14 25 - 45 14
12.
Отеллос
 22 3 5 14 17 - 42 14
13.
Закакиу
 22 2 8 12 23 - 51 14
14.
Докса Катокопия
 23 3 3 17 13 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 12 10 2 0 33 - 6 32
2.
Арис Лимасол
 11 9 1 1 19 - 5 28
3.
АЕК Ларнака
 11 8 2 1 26 - 14 26
4.
Омония Никосия
 11 7 3 1 28 - 12 24
5.
Пафос
 11 7 2 2 20 - 5 23
6.
Анортосис
 12 5 5 2 17 - 13 20
7.
АЕЛ Лимасол
 11 5 2 4 17 - 19 17
8.
Этникос Ахна
 12 5 2 5 20 - 22 17
9.
Неа Саламина
 11 5 1 5 14 - 16 16
10.
Аполлон
 12 3 3 6 11 - 13 12
11.
Кармиотисса
 11 2 4 5 17 - 20 10
12.
Отеллос
 11 2 2 7 7 - 17 8
13.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
14.
Докса Катокопия
 11 2 1 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 11 6 4 1 24 - 11 22
2.
Анортосис
 10 7 0 3 16 - 6 21
3.
АПОЭЛ
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Пафос
 12 6 2 4 21 - 12 20
5.
АЕК Ларнака
 12 5 5 2 13 - 8 20
6.
Арис Лимасол
 11 6 1 4 24 - 15 19
7.
Омония Никосия
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Неа Саламина
 11 4 3 4 16 - 19 15
9.
Этникос Ахна
 11 1 4 6 14 - 28 7
10.
Закакиу
 12 1 4 7 14 - 26 7
11.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
12.
Отеллос
 11 1 3 7 10 - 25 6
13.
Докса Катокопия
 12 1 2 9 6 - 29 5
14.
Кармиотисса
 11 1 1 9 8 - 25 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 13
Пафос Жайро 12
Этникос Ахна Элиа Мариос 9
Аполлон Маркеш Педру 8
Анортосис Гассама Секу 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 9
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 10
Анортосис Техера Серхио 1 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 8
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • 67'
    Lukas Brambilla уходит с поля. Славик Адриан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Велковски Димитар получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Lukas Brambilla получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Труич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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