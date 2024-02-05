Из центра поля последовал слишком сильный заброс от Паредеса к радиусу штрафной площади на Дибалу, мяч в итоге дошёл до Скуффета, который немного размялся при игре на выходе.

С правого фланга последовал перевод на ход Дентелло по левому флангу, Карсдорп грамотно поставил корпус и позволил мячу уйти в аут.

Лападула зацепился за мяч на левом углу штрафной площади и от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Манчини грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

Оберт с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" на этот раз сыграли отлично и в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля от футболистов "Кальяри".

Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристанте в касание пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Кальяри" от второго пропущенного мяча.

Пеллегрини с левой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко для Кристанте и в итоге стал лёгкой добычей Скуффета.

Из центра поля последовал заброс на ход Петанье по правому флангу, Льоренте грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

6' Очень хорошее начало матча в Риме получается для "волков", но "Кальяри" также обозначает, что готов попытаться сыграть в атакующий футбол против "Ромы".

5' Эль-Шаарави ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но под давлением соперника Стефан не смог завершить момент ударом по воротам.

4' Угловой у ворот "Ромы". Нандес выполнил подачу в центр штрафной площади, Доссена неплохо выпрыгнул и головой под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

3' ГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Пеллегрини!!! Дибала с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Паредес головой сбросил мяч к центру вратарской, мяч задел Петанью и удачно отскочил к Пеллегрини, а Лоренцо в ближней дистанции вколотил мяч в ворота.

2' Сразу же из глубины поля последовал заброс на ход Эль-Шаарави по левой половине поля, Стефано зацепился за мяч у лицевой линии поля и заработал угловой для своей команды.