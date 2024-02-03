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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Рома
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 51
Рома 100% (51)
X 0% (0)
Кальяри 0% (0)
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Рома
Кальяри

История личных встреч

Рома
Кальяри

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.7%
43.3%
10%
14 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

25
35

Голов в среднем за матч

1.79
2.19

Среднее время на гол

50
41

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

55
47

Голов в среднем за матч

1.83
1.57

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 9 0.41
Дибала Пауло 6 (4) 0.27
Пеллегрини Лоренцо 4 0.18
Белотти Андреа 3 0.14
Эль-Шаарави Стефан 2 0.09
Кристанте Бриан 2 0.09
Манчини Джанлука 2 0.09
Ауа Уссем 2 0.09
Паредес Леандро 1 (1) 0.05
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.18
Виола Николас 3 0.14
Лувумбу Зито 3 0.14
Доссена Альберто 2 0.09
Ористанио Гаэтано 2 0.09
Петанья Андреа 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Сулемана Ибрахим 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 10 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Виола Николас 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Нандес Найтан 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Рома
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Кальяри
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
10
Рома
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Кальяри
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

23
8
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
3
38%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
13
57%
2
25%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
1
10%
7
37%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
7
54%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
7
37%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

36
21
12 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
8%
1
5%
1-15
8
22%
4
19%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
3
8%
5
24%
61-75
15
42%
9
43%
76-90

Пропущено

26
38
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
5
19%
3
8%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
5
19%
8
21%
46-60
4
15%
7
18%
61-75
6
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1
Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1
Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3

Результаты матчей

Рома
Кальяри

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рома
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
4
7
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
14
8
10
12
1.5
5
17
3
19
2.5
1
21
2
20
3.5
1
21
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 21 17 3 1 50 - 10 54
2.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Рома
 Заявка 22 10 5 7 36 - 26 35
6.
Лацио
 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Фиорентина
 Заявка 22 10 4 8 31 - 25 34
8.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
9.
Наполи
 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Лечче
 Заявка 23 5 9 9 24 - 33 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 22 2 6 14 19 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
13.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 2 0 25 - 4 29
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
12.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
14.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 43.1% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Рома 100% (51)
    X 0% (0)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Кальяри
    1.50
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    7.00
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    7.30
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    Прогнозы на матч Рома - Кальяри

    Исход игры
    Рома
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    43.1% (22)
    2:1 Рома
    29.4% (15)
    1:0 Рома
    11.8% (6)
    3:1 Рома
    9.8% (5)
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