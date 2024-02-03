Тур: 23. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Марченаро Маттео
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Главный тренер: Даниеле Де Росси
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Главный тренер: Раньери Клаудио
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История личных встреч
Рома
Кальяри
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.7%
43.3%
10%
14 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
35
Голов в среднем за матч
1.79
2.19
Среднее время на гол
50
41
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
55
47
Голов в среднем за матч
1.83
1.57
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|9
|0.41
|Дибала Пауло
|6 (4)
|0.27
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.18
|Белотти Андреа
|3
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.09
|Кристанте Бриан
|2
|0.09
|Манчини Джанлука
|2
|0.09
|Ауа Уссем
|2
|0.09
|Паредес Леандро
|1 (1)
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|Кристенсен Расмус
|1
|0.05
|Азмун Сердар
|1
|0.05
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.18
|Виола Николас
|3
|0.14
|Лувумбу Зито
|3
|0.14
|Доссена Альберто
|2
|0.09
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.09
|Петанья Андреа
|1
|0.05
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.05
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.05
|Лападула Джанлука
|1
|0.05
|Макумбу Антуан
|1
|0.05
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.05
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|10
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Доссена Альберто
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Рома
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
8
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Кальяри
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
9
10
Рома
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Кальяри
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
23
8
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
3
38%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
13
57%
2
25%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
1
10%
7
37%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
2
15%
7
54%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
7
37%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
36
21
12 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
3
8%
1
5%
1-15
8
22%
4
19%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
3
8%
5
24%
61-75
15
42%
9
43%
76-90
Пропущено
26
38
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
5
19%
3
8%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
5
19%
8
21%
46-60
4
15%
7
18%
61-75
6
23%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1
Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1
Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3
Результаты матчей
Рома
Кальяри
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рома
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
29
110
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
148
1012
517
319
121
220
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|50 - 10
|54
|2.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|31 - 25
|34
|8.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|9.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 33
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|19 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Кальяри
Исход игры
Рома
100% (51)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
2:0 Рома
43.1% (22)
2:1 Рома
29.4% (15)
1:0 Рома
11.8% (6)
3:1 Рома
9.8% (5)
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