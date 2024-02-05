Первый тайм

8' Холанн в касание пробил после прострела де Брёйне, но мяч попал в защитника "Брентфорда".

7' Силва получил мяч на линии штрафной "пчел", но соперники не позволили ему забраться внутрь площади.

6' Гвардиол подключился к атаке по левому флангу, но его передача в центр была перехвачена.

5' Низким блоком обороняются хозяева, но это не удивляет. Против "Манчестер Сити" тяжело играть по-другому.

4' Неудачно сыграли "горожане" в обороне. После нескольких отскоков мяч попал к Тони, который навесил в штрафную, но в итоге заработал угловой.

3' Холанн отобрал мяч на чужой половине поля, однако не смог найти продолжение для атаки и вернул мяч на свою половину.