Тур: 23. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
7
Мопе
Нил
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Брирли ИтанПолузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.33
|Мопе Нил
|4
|0.19
|Висса Йоан
|4
|0.19
|Йенсен Матиас
|3
|0.14
|Ми Бен
|2
|0.1
|Тони Айвен
|2
|0.1
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.1
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Коллинз Натан
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Шаде Кевин
|1
|0.05
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.67
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.38
|Силва Бернарду
|6
|0.29
|Фоден Фил
|5
|0.24
|Родри Эрнандес
|5
|0.24
|Грилиш Джек
|3
|0.14
|Доку Жереми
|2
|0.1
|Аке Натан
|2
|0.1
|Аканджи Мануэль
|2
|0.1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.05
|Бобб Оскар
|1
|0.05
|Льюис Рико
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Ми Бен
|0
|1
|Флеккен Марк
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Манчестер Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
8
6
Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Манчестер Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
6
26
Брентфорд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Манчестер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
19% (4)
71% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
11%
2
8%
1-15
6
32%
3
12%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
3
16%
6
24%
61-75
3
16%
7
28%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
2
18%
4
15%
1-15
2
18%
6
23%
16-30
1
9%
6
23%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
4
15%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Забито
30
51
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
4
13%
6
12%
1-15
8
27%
9
18%
16-30
3
10%
8
16%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
5
17%
9
18%
61-75
5
17%
11
22%
76-90
Пропущено
37
24
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
6
16%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
6
25%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
7
19%
6
25%
61-75
9
24%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Брентфорд
Манчестер Сити
Точный счет
3:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
82
47
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
37
83
19
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
192
912
165
516
1011
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|52 - 22
|51
|2.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|47 - 22
|49
|3.
|0:0 Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|4.
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 30
|46
|5.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|6.
|Заявка
|23
|12
|2
|9
|31 - 32
|38
|7.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|37 - 37
|32
|11.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 39
|31
|12.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 42
|27
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|31 - 36
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 41
|21
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|23
|2
|4
|17
|19 - 59
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 20
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Брентфорд
5.7% (9)
Ничья
5.7% (9)
Манчестер Сити
88.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (91)
Меньше
22.22% (26)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
24.2% (38)
1:3 Манчестер Сити
17.2% (27)
0:2 Манчестер Сити
12.1% (19)
0:3 Манчестер Сити
7% (11)
0:1 Манчестер Сити
3.8% (6)
1:4 Манчестер Сити
3.2% (5)
2:3 Манчестер Сити
1.9% (3)
2:1 Брентфорд
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!