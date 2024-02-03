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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брентфорд
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 50
Брентфорд 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Сити 100% (50)
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Ничья
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Брентфорд
Манчестер Сити

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.33
Мопе Нил 4 0.19
Висса Йоан 4 0.19
Йенсен Матиас 3 0.14
Ми Бен 2 0.1
Тони Айвен 2 0.1
Льюис-Поттер Кин 2 0.1
Норгор Кристиан 1 0.05
Коллинз Натан 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Шаде Кевин 1 0.05
Расмуссен Мадс 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.67
Альварес Хулиан 8 (1) 0.38
Силва Бернарду 6 0.29
Фоден Фил 5 0.24
Родри Эрнандес 5 0.24
Грилиш Джек 3 0.14
Доку Жереми 2 0.1
Аке Натан 2 0.1
Аканджи Мануэль 2 0.1
Де Брёйне Кевин 1 0.05
Бобб Оскар 1 0.05
Льюис Рико 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Годдос Саман 5 0
Ониика Фрэнк 5 0
Хикки Аарон 5 0
Мопе Нил 4 0
Айер Кристоффер 4 0
Янельт Витали 3 0
Йенсен Матиас 2 0
Висса Йоан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Ми Бен 0 1
Флеккен Марк 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Томас Франк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Манчестер Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
6
Брентфорд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Манчестер Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

6
26
Брентфорд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Манчестер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
19% (4)
71% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
11%
2
8%
1-15
6
32%
3
12%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
3
16%
6
24%
61-75
3
16%
7
28%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
2
18%
4
15%
1-15
2
18%
6
23%
16-30
1
9%
6
23%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Забито

30
51
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
4
13%
6
12%
1-15
8
27%
9
18%
16-30
3
10%
8
16%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
5
17%
9
18%
61-75
5
17%
11
22%
76-90

Пропущено

37
24
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
6
16%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
5
14%
6
25%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
7
19%
6
25%
61-75
9
24%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Брентфорд
Манчестер Сити

Точный счет

3:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
7 раз 33%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
8
2
4
7
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
8
3
1
9
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
19
2
9
12
1.5
16
5
5
16
2.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 22 13 4 5 47 - 33 43
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 22 3 3 16 22 - 45 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
5.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 50
    Брентфорд 0% (0)
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    Манчестер Сити 100% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Сити
    7.70
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    5.20
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    1.43
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    30.6% (15)
    0:2 Манчестер Сити
    22.4% (11)
    1:3 Манчестер Сити
    20.4% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    12.2% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    4.1% (2)
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