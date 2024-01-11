Второй тайм начался! Матиас Соуле появляется на поле вместо Арийона Ибрагимовича.

Костич с левого фланга исполняет прострел на Маккенни, который расстреливает ворота с 12 метров, однако под мяч успевает броситься защитник, снаряд перелетает через перекладину!

Лирола получает мяч на правом краю штрафной от партнера и исполняет подачу во вратарскую - Перин на выходе снаряд забирает.

Близок в нашей встрече перерыв, пауз по ходу первого тайма практически не было, так что вряд ли арбитр добавит больше минуты.

Да, одну минуту добавляет Лука Сакки к основному времени первого тайма.

Острый прострел с правого фланга исполняет Лирола, однако Кайо Жорже в борьбе с защитником до мяча дотянуться не удается.

Еще одна желтая карточка в нашем матче - за фол против Околи предупрежден Костич.

Лирола протащил мяч по правому флангу и низом прострелил в штрафную хозяев, где Ибрагимовича защитники "Юве" опередили.

Хороший футбол на встречных курсах демонстрируют команды, пока "Ювентусу" ничего в этом противостоянии не гарантировано.

Ибрагимович получает мяч на правом краю штрафной, резко убирает под левую и пробивает низом, однако снаряд цепляет ногу Костича и проходит рядом со штангой.

Гарритано подает с углового на ближнюю штангу, Брешианини играет на опережение и простреливает в глубину штрафной, но туринцы отбиваются.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АРКАДИУШ МИЛИК! Маккенни получает мяч на левом углу штрафной и после серии обманных движений мягко подает на дальнюю штангу, Милик, избежав офсайда, принимает мяч грудью и вторым касанием бьет мимо Черофолини!

Позиционная атака "Ювентуса" завершается пушечным ударом Веа с 30 метров - Черофолини еле отбивает мяч, летевший прямо в него.

Веа накручивает на правом фланге Гарритано и подает в штрафную гостей, но оборона "Фрозиноне" в этом моменте сработала надежно.

31' Костич сместился с левого фланга к центру и завершил момент ударом, заставив вступить в игру Черофолини.

30' Милик после подачи Веа с правого фланга добирается до мяча в борьбе с защитником, однако точного удара головой у поляка не получилось.

29' 6:5 по ударам к этой минуте встречи, а вот в створ гости попадают пока чаще - 1:2. По владению мячом пока равенство.

28' Первый угловой в матче подает Костич, Бремер здорово вылетает на мяч, однако удар бразильца головой вновь приходится в соперника.

27' Милик получает мяч на входе в штрафную и пытается пробить с левой, однако Лирола попытку поляка блокирует.

25' Миретти врывается в штрафную с левого края и пытается пробить, но под мяч бросается защитник, снаряд отскакивает к Костичу, удар которого в дальний угол также блокирует один из соперников!

24' Успокаивает игру "Ювентус", хотя прессинг "Фрозиноне" всё равно достаточно активен, вольготно распоряжаться мячом хозяевам не удается.

22' Веа врывается в штрафную с правого края и катит мяч по диагонали назад, но ни Милику, ни Миретти по воротам пробить не позволяют.

21' Пока мы смотрим самый живой четвертьфинал Кубка Италии, в предыдущих матчах команды запрягали гораздо дольше и тяжелее.