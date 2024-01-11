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  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Ювентус
2:0
Второй тайм: 46'
Фрозиноне
0'
1:0
11' Пенальти
Милик Аркадиуш
20' Желтая карточка
Локателли Мануэль
32' Желтая карточка
Костич Филип
2:0
38' Гол
Милик Аркадиуш

Ход матча

11'
Милик Аркадиуш
1:0
20'
Локателли Мануэль
 
32'
Костич Филип
 
38'
Милик Аркадиуш
(Маккенни Уэстон)
2:0
46'
 
Соуле Матиас
Ибрагимович Арийон

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 145
Ювентус 96.6% (140)
X 0.7% (1)
Фрозиноне 2.8% (4)
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Ювентус
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36
Перин
Маттиа
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
22
Веа
Тимоти
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
11
Костич
Филип
14
Милик
Аркадиуш
15
Йылдыз
Кенан
31
Черофолини
Микеле
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
47
Лусуарди
Матеус
20
Лирола
Поль
16
Гарритано
Лука
4
Брешианини
Марко
36
Маццители
Лука
21
Харрауи
Абдау
27
Ибрагимович
Арийон
9
Жорже
Кайо
Ювентус
3-5-2
Фрозиноне
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Фрозиноне

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 2 (1) 1
Камбьясо Андреа 1 0.5
Ругани Даниэле 1 0.5
Веа Тимоти 1 0.5
Миретти Фабио 1 0.5
Йылдыз Кенан 1 0.5
Данило Луис 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 1 0.25
Казо Джузеппе 1 0.25
Рейньер Жезус 1 0.25
Ибрагимович Арийон 1 0.25
Барренечеа Энцо 1 0.25
Хеддира Валид 1 (1) 0.25
Гарритано Лука 0 0
Лирола Поль 0 0
Жорже Кайо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костич Филип 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурабия Мехди 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Соуле Матиас 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Квернадзе Гкоргий 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4
Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Фрозиноне

Точный счет

6:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Лацио
0 Рома
1 Милан
2 Аталанта
Ювентус
Фрозиноне
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Милан Йович Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    47'
    Костич с левого фланга исполняет прострел на Маккенни, который расстреливает ворота с 12 метров, однако под мяч успевает броситься защитник, снаряд перелетает через перекладину!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Матиас Соуле появляется на поле вместо Арийона Ибрагимовича.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Острый прострел с правого фланга исполняет Лирола, однако Кайо Жорже в борьбе с защитником до мяча дотянуться не удается.
  • Дополнительное время
    45'
    Да, одну минуту добавляет Лука Сакки к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Близок в нашей встрече перерыв, пауз по ходу первого тайма практически не было, так что вряд ли арбитр добавит больше минуты.
  • 42'
    Лирола получает мяч на правом краю штрафной от партнера и исполняет подачу во вратарскую - Перин на выходе снаряд забирает.
  • 41'
    Веа накручивает на правом фланге Гарритано и подает в штрафную гостей, но оборона "Фрозиноне" в этом моменте сработала надежно.
  • 40'
    Позиционная атака "Ювентуса" завершается пушечным ударом Веа с 30 метров - Черофолини еле отбивает мяч, летевший прямо в него.
  • 2 гола - дубль!
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АРКАДИУШ МИЛИК!
    Маккенни получает мяч на левом углу штрафной и после серии обманных движений мягко подает на дальнюю штангу, Милик, избежав офсайда, принимает мяч грудью и вторым касанием бьет мимо Черофолини!
  • Угловой
    37'
    Гарритано подает с углового на ближнюю штангу, Брешианини играет на опережение и простреливает в глубину штрафной, но туринцы отбиваются.
  • 36'
    Ибрагимович получает мяч на правом краю штрафной, резко убирает под левую и пробивает низом, однако снаряд цепляет ногу Костича и проходит рядом со штангой.
  • 35'
    Хороший футбол на встречных курсах демонстрируют команды, пока "Ювентусу" ничего в этом противостоянии не гарантировано.
  • 33'
    Лирола протащил мяч по правому флангу и низом прострелил в штрафную хозяев, где Ибрагимовича защитники "Юве" опередили.
  • Желтая карточка
    32'
    Еще одна желтая карточка в нашем матче - за фол против Околи предупрежден Костич.
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    • 31'
      Костич сместился с левого фланга к центру и завершил момент ударом, заставив вступить в игру Черофолини.
    • 30'
      Милик после подачи Веа с правого фланга добирается до мяча в борьбе с защитником, однако точного удара головой у поляка не получилось.
    • 29'
      6:5 по ударам к этой минуте встречи, а вот в створ гости попадают пока чаще - 1:2. По владению мячом пока равенство.
    • Угловой
      28'
      Первый угловой в матче подает Костич, Бремер здорово вылетает на мяч, однако удар бразильца головой вновь приходится в соперника.
    • 27'
      Милик получает мяч на входе в штрафную и пытается пробить с левой, однако Лирола попытку поляка блокирует.
    • Опасный момент
      25'
      Миретти врывается в штрафную с левого края и пытается пробить, но под мяч бросается защитник, снаряд отскакивает к Костичу, удар которого в дальний угол также блокирует один из соперников!
    • 24'
      Успокаивает игру "Ювентус", хотя прессинг "Фрозиноне" всё равно достаточно активен, вольготно распоряжаться мячом хозяевам не удается.
    • 22'
      Веа врывается в штрафную с правого края и катит мяч по диагонали назад, но ни Милику, ни Миретти по воротам пробить не позволяют.
    • 21'
      Пока мы смотрим самый живой четвертьфинал Кубка Италии, в предыдущих матчах команды запрягали гораздо дольше и тяжелее.
    • Желтая карточка
      20'
      Локателли получает желтую карточку за грубый подкат под Маццители в центре поля.
    • 19'
      Ибрагимович исполняет острый пас в чужую штрафную в расчёте на Кайо Жорже, однако Перин на выходе соперника опережает.
    • 17'
      Харрауи после короткого паса партнера подрабатывает мяч под правую, обыгрывая Маккенни, однако удар полузащитника гостей получается крайне неточным.
    • Фол, нарушение
      16'
      Милик с нарушением правил останавливает Харрауи в центральной зоне, штрафной в 26 метрах от ворот готовят гости.
    • 15'
      Выбирается "Фрозиноне" на чужую половину поля, Гарритано пытается пробить с дальней дистанции, но попадает в соперника.
    • 14'
      Команды встречались между собой 5 раз, в самой первой встрече в 2015 году "Фрозиноне" добился ничейного исхода, после чего "Ювентус" победил четырежды.
    • 13'
      Харрауи завершает атаку "Фрозиноне" ударом с дальней дистанции - Перин очень уверенно фиксирует мяч.
    • Офсайд
      12'
      Продолжает "Ювентус" атаковать, Веа прорывается по правому флангу и простреливает на Милика, но тому пробить по воротам не дают, плюс у американца всё равно определили офсайд.
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АРКАДИУШ МИЛИК!
      Уверенно реализует пенальти Милик, пробивая низом в левый от себя угол, Черофолини не угадал направление удара!
    • 10'
      Черофолини играет на нервах Милика, о чем-то активно общаясь с арбитром, довольно затяжная пауза перед ударом.
    • Пенальти!
      9'
      Пенальти в ворота "Фрозиноне"! Миретти врывается в штрафную, где его с нарушением правил останавливает Лирола!
    • 8'
      "Ювентус" на предыдущей стадии Кубка пропустил от "Салернитаны" уже на первой минуте, но в ответ сумел забить 6 голов. В чемпионате с этим же соперником получилось куда тяжелее - волевая победа 2:1.
    • Фол, нарушение
      7'
      Гости пытаются задушить туринцев высоким прессингом, Перин не очень расчётливо отдает на Миретти, однако Брешианини фолит против туринца.
    • 6'
      "Ювентус" последний раз проигрывал аж в сентябре, после чего команда Массимилиано Аллегри навязала борьбу "Интеру" в борьбе за скудетто - между командами всего два очка.
    • 5'
      На предыдущей стадии Кубка Италии "Фрозиноне" удивил, обыграв в Неаполе "Наполи", причем со счётом 4:0. Все голы были забиты после 65-й минуты.
    • 4'
      Маккенни врывается в штрафную гостей и становится адресатом заброса из глубины, однако передача в касание у американца явно не получилась.
    • 3'
      Неплохо "Фрозиноне" начинает эту встречу, хоть в Серии А команда Эусебио Ди Франческо и проиграла три последних встреч, в том числе и "Ювентусу" дома - 1:2.
    • 2'
      Напомним, что победитель этого противостояния в полуфинале сыграет против "Лацио", который вчера в римском дерби взял верх над "Ромой". Другую полуфинальную пару составили "Фиорентина" и "Аталанта".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Ибрагимович Арийон уходит с поля. Соуле Матиас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Маккенни Уэстон сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Милик Аркадиуш бьет в цель!
    • 32'
      Костич Филип получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Локателли Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Милик Аркадиуш из команды Ювентус забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Ювентус.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 2:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Ювентус
    96.6% (140)
    Ничья
    0.7% (1)
    Фрозиноне
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    31.09% (37)
    Нет
    68.91% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    40.7% (59)
    2:1 Ювентус
    11.7% (17)
    3:1 Ювентус
    11.7% (17)
    3:0 Ювентус
    7.6% (11)
    1:0 Ювентус
    6.9% (10)
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