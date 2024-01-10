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Ювентус
 
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Фрозиноне
Прогнозы 11
Ювентус 100% (11)
X 0% (0)
Фрозиноне 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Фрозиноне
1.42
8.40
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8.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ювентус
Фрозиноне

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьясо Андреа 1 1
Ругани Даниэле 1 1
Веа Тимоти 1 1
Миретти Фабио 1 1
Йылдыз Кенан 1 1
Данило Луис 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харрауи Абдау 1 0.33
Казо Джузеппе 1 0.33
Рейньер Жезус 1 0.33
Ибрагимович Арийон 1 0.33
Барренечеа Энцо 1 0.33
Хеддира Валид 1 (1) 0.33
Гарритано Лука 0 0
Лирола Поль 0 0
Жорже Кайо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурабия Мехди 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Соуле Матиас 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Квернадзе Гкоргий 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4
Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Фрозиноне

Точный счет

6:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
Лацио
Рома
Милан
Аталанта
Ювентус
Фрозиноне
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (1)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Милан Йович Лука 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Фрозиноне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2024, осталось 1 день 8 часов 30 минут.



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  • 11 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 11
    Ювентус 100% (11)
    X 0% (0)
    Фрозиноне 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Фрозиноне
    1.42
    8.40
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    Прогнозы на матч Ювентус - Фрозиноне

    Исход игры
    Ювентус
    100% (16)
    Ничья
    0% (0)
    Фрозиноне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (5)
    Меньше
    68.75% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (4)
    Нет
    75% (12)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    56.3% (9)
    3:1 Ювентус
    12.5% (2)
    2:1 Ювентус
    12.5% (2)
    1:0 Ювентус
    12.5% (2)
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