История личных встреч
Ювентус
Фрозиноне
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьясо Андреа
|1
|1
|Ругани Даниэле
|1
|1
|Веа Тимоти
|1
|1
|Миретти Фабио
|1
|1
|Йылдыз Кенан
|1
|1
|Данило Луис
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харрауи Абдау
|1
|0.33
|Казо Джузеппе
|1
|0.33
|Рейньер Жезус
|1
|0.33
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.33
|Барренечеа Энцо
|1
|0.33
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.33
|Гарритано Лука
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
|Жорже Кайо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Квернадзе Гкоргий
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4
Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1
Результаты матчей
Ювентус
Фрозиноне
Точный счет
6:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
6:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (1)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Милан
|Йович Лука
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогнозы на матч Ювентус - Фрозиноне
Исход игры
Ювентус
100% (16)
Ничья
0% (0)
Фрозиноне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (5)
Меньше
68.75% (11)
Обе команды забьют
Да
25% (4)
Нет
75% (12)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
56.3% (9)
3:1 Ювентус
12.5% (2)
2:1 Ювентус
12.5% (2)
1:0 Ювентус
12.5% (2)
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