Тур: 3. Стадион: Гудисон Парк.
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История личных встреч
Эвертон
Кристал Пэлас
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
23 матча
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.1
0.77
Среднее время на гол
42
117
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1.3
Среднее время на гол
97
69
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калверт-Льюин Доминик
|0
|1
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4
1/32 финала
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
|Уимблдон
|Пелл Гэрри
|1 1
Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас
Исход игры
Эвертон
90.3% (28)
Ничья
6.5% (2)
Кристал Пэлас
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
70% (21)
Меньше
30% (9)
Обе команды забьют
Да
73.33% (22)
Нет
26.67% (8)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
61.3% (19)
1:0 Эвертон
19.4% (6)
2:0 Эвертон
6.5% (2)
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