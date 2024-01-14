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Тур: 3. Стадион: .
Эвертон
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 31
Эвертон 90.3% (28)
X 6.5% (2)
Кристал Пэлас 3.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Кристал Пэлас
2.06
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3.80
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4.01
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

23 матча

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.1
0.77

Среднее время на гол

42
117

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1.3

Среднее время на гол

97
69

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калверт-Льюин Доминик 0 1
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
0 Эвертон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
0 Арсенал
2 Ливерпуль
1 Вест Хэм
1 Бристоль Сити
0 Лутон Таун
0 Болтон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
2 Ноттингем Форест
2 Блэкпул
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
4 Челси
0 Престон Норт Энд
2 Суонси
0 Моркам
1 Брентфорд
1 Вулверхэмптон
2 КПР
3 Борнмут
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
1 Ньюпорт
1 Истли
1 Халл Сити
1 Бирмингем
1 Норвич
1 Бристоль Роверс
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 Миллуолл
3 Лестер
1/16 финала
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1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Уимблдон Пелл Гэрри 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 31
    Эвертон 90.3% (28)
    X 6.5% (2)
    Кристал Пэлас 3.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.06
    Реклама, ligastavok.ru
    3.80
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    4.01
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    Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    90.3% (28)
    Ничья
    6.5% (2)
    Кристал Пэлас
    3.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (22)
    Нет
    26.67% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    61.3% (19)
    1:0 Эвертон
    19.4% (6)
    2:0 Эвертон
    6.5% (2)
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