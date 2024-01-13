Тур: 20. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Маринелли Ливио
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каюсте
Йенс
33
Чауна
Лум
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Наполи
Салернитана
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.37
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.26
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.26
|Распадори Джакомо
|3
|0.16
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Симеоне Джованни
|1
|0.05
|Эстигор Лео
|1
|0.05
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.21
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.21
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Чауна Лум
|1
|0.05
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.05
|Фасио Федерико
|1
|0.05
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|1
|0.05
|Кабрал Жоване
|1
|0.05
|Пирола Лоренцо
|1
|0.05
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Жуан Жезус
|4
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|1
|Фасио Федерико
|3
|1
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Индзаги Филиппо
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Салернитана
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
16
8
Наполи
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Салернитана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
2
33%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
7
44%
2
20%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
9%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
5
45%
2
10%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
8
40%
76-90
Забито
28
16
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
4%
2
13%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
6
21%
3
19%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
5
18%
4
25%
61-75
8
29%
2
13%
76-90
Пропущено
24
38
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
2
8%
7
18%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
4
17%
5
13%
31-45
6
25%
6
16%
46-60
4
17%
2
5%
61-75
6
25%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4
Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2
Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Наполи
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:3
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Наполи
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
45
37
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
64
27
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
109
514
415
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 9
|48
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 24
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 20
|25
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|10 - 33
|13
|20.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Салернитана
Исход игры
Наполи
96% (119)
Ничья
2.4% (3)
Салернитана
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.75% (43)
Меньше
63.25% (74)
Обе команды забьют
Да
29.06% (34)
Нет
70.94% (83)
Популярный счёт
2:0 Наполи
50.8% (63)
2:1 Наполи
21% (26)
1:0 Наполи
7.3% (9)
3:0 Наполи
6.5% (8)
3:1 Наполи
4.8% (6)
4:0 Наполи
1.6% (2)
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