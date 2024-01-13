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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Наполи
2:1
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
29' Гол
Кандрева Антонио
34' Желтая карточка
Каюсте Йенс
43' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
45' Желтая карточка
Индзаги Филиппо
1:1
45' Пенальти
Политано Маттео
90' Желтая карточка
Брадарич Домагой
2:1
90' Гол
Ррахмани Амир
90' Желтая карточка
Ррахмани Амир
90' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
90'+11

Ход матча

29'
0:1
Кандрева Антонио
(Брадарич Домагой)
34'
Каюсте Йенс
 
43'
 
Ленговски Матеуш
45'
 
Индзаги Филиппо
45'
Политано Маттео
1:1
56'
Распадори Джакомо
Гаэтано Джанлука
 
66'
Дзербин Алессио
Политано Маттео
 
66'
 
Пьероцци Никколо
Ленговски Матеуш
77'
Демме Диего
Каюсте Йенс
 
84'
 
Данилюк Флавиус
Дьомбер Норберт
90'
 
Бронн Дилан
Самбья Саломон
90'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
Сими Нванкво
90'
 
Брадарич Домагой
90'
Ррахмани Амир
2:1
90'
Ррахмани Амир
 
90'
Кварацхелия Хвича
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 709 Количество передач 299
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Наполи 95.2% (119)
X 2.4% (3)
Салернитана 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
70
Гаэтано
Джанлука
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
13
Очоа
Гильермо
23
Дьомбер
Норберт
66
Ловато
Маттео
17
Фасио
Федерико
6
Самбья
Саломон
3
Брадарич
Домагой
99
Ленговски
Матеуш
7
Мартеджани
Агустин
87
Кандрева
Антонио
33
Чауна
Лум
9
Сими
Нванкво
Наполи
4-3-3
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Наполи
Салернитана

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
К
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.35
Политано Маттео 6 (2) 0.3
Кварацхелия Хвича 5 0.25
Распадори Джакомо 3 0.15
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.1
Элмас Эльиф 2 0.1
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Симеоне Джованни 1 0.05
Ррахмани Амир 1 0.05
Эстигор Лео 1 0.05
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.25
Диа Булайе 4 (1) 0.2
Кастанос Григорис 1 0.05
Чауна Лум 1 0.05
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.05
Фасио Федерико 1 0.05
Сими Нванкво 1 0.05
Маджоре Джулио 1 0.05
Кабрал Жоване 1 0.05
Пирола Лоренцо 1 0.05
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Руй Мариу 4 0
Жуан Жезус 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Маццокки Паскуале 4 1
Фасио Федерико 3 1
Индзаги Филиппо 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Салернитана
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Наполи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Салернитана
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

16
8
Наполи
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Салернитана
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
6
30%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
7
44%
2
20%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
9%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
5
45%
2
10%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
8
40%
76-90

Забито

30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
3%
2
12%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
3
10%
4
24%
46-60
5
17%
4
24%
61-75
9
30%
2
12%
76-90

Пропущено

25
40
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 19
2
8%
7
18%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
4
16%
6
15%
31-45
6
24%
6
15%
46-60
4
16%
2
5%
61-75
6
24%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4
Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2
Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Наполи
Салернитана

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Наполи
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
12
8
11
9
1.5
5
15
4
16
2.5
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
8.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
14.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
15.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
16.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
17.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
18.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 125
    Наполи 95.2% (119)
    X 2.4% (3)
    Салернитана 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Наполи 2:1 Салернитана

    Исход игры
    Наполи
    95.2% (119)
    Ничья
    2.4% (3)
    Салернитана
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.75% (43)
    Меньше
    63.25% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    29.06% (34)
    Нет
    70.94% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    50.4% (63)
    2:1 Наполи
    20.8% (26)
    1:0 Наполи
    7.2% (9)
    3:0 Наполи
    6.4% (8)
    3:1 Наполи
    4.8% (6)
    4:0 Наполи
    1.6% (2)
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