Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Дзербин Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Распадори Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Распадори Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Наполи

82' Удар от ворот произведет Салернитана

81' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Каюсте Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Пьероцци Никколо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

70' Мартеджани Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Салернитана

64' Удар от ворот произведет Салернитана

64' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фасио Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Руй Мариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Чауна Лум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Салернитана

60' Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали

59' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

57' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Симеоне Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Наполи

51' Мартеджани Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Салернитана

50' Каюсте Йенс из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

49' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мартеджани Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Салернитана

48' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Салернитана

47' Кварацхелия Хвича не смог попасть в створ ударом издали

46' Гаэтано Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.